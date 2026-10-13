SAT 1580, IELTS 8.0, nam sinh Đà Nẵng có màn “chốt đơn” học bổng cực đỉnh: 2 tuần đổi lấy 3 cơ hội du học

Duy trì điểm trung bình khoảng 9,4/10 trong suốt 3 năm THPT, đạt SAT 1580/1600, IELTS 8.0 và giải Nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố năm lớp 12, Nguyễn Hoàng Lâm, cựu học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), vừa nhận được 3 suất học bổng với tổng giá trị 65.000 NZD để theo học chương trình Cử nhân Thương mại tại Đại học Otago, New Zealand.

Không chỉ có thành tích học tập nổi bật, nam sinh sinh năm 2008 còn gây ấn tượng với những trải nghiệm ngoại khóa gắn với hoạt động thiện nguyện và dự án kinh doanh do học sinh thực hiện. Đằng sau cơ hội du học là quá trình chuẩn bị hồ sơ nghiêm túc, trong đó Lâm dành khoảng 2 tuần để hoàn thiện video ứng tuyển dài 2 phút, kể câu chuyện của bản thân và lý giải mối liên hệ giữa những trải nghiệm cá nhân với ngành học, định hướng tương lai.

Nguyễn Hoàng Lâm, cựu học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng)

Thành tích học tập nổi bật

Nguyễn Hoàng Lâm sinh ngày 14/2/2008, vừa tốt nghiệp Trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Trong 3 năm THPT, em duy trì điểm trung bình học tập khoảng 9,4/10, đạt SAT 1580/1600 và IELTS 8.0. Với môn tiếng Anh, Lâm từng giành giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp trường năm lớp 10, giải Ba cấp trường năm lớp 11 và giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 12.

Những kết quả này là một phần trong hành trình chuẩn bị cho kế hoạch du học của nam sinh. Tuy nhiên, cơ hội đến New Zealand của Lâm không chỉ gắn với một suất học bổng duy nhất mà là sự kết hợp của 3 học bổng khác nhau.

Cụ thể, Lâm nhận New Zealand Universities Awards (NZUA), học bổng chính phủ trị giá 15.000 NZD; University of Otago Global Scholarship trị giá 15.000 NZD; và University of Otago International Academic Excellence Scholarship trị giá 35.000 NZD.

Trong năm học đầu tiên, Lâm được hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khu ký túc xá của trường và được cung cấp đầy đủ các bữa ăn. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp em và gia đình giảm đáng kể áp lực về chi phí sinh hoạt trong giai đoạn đầu du học.

Chia sẻ về thời điểm nhận tin vui, Lâm cho biết em thực sự vỡ òa trong hạnh phúc, đồng thời có chút bất ngờ vì chưa thể tin mình đã đạt được cơ hội này. Với em, học bổng không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong suốt những năm phổ thông mà còn là động lực để tiếp tục phát triển bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn và chinh phục những mục tiêu lớn hơn.

Bố mẹ là những người luôn đồng hành, động viên và tạo điều kiện cho Lâm trong quá trình học tập cũng như chuẩn bị hồ sơ du học.

Dành 2 tuần làm video ứng tuyển 2 phút, tập trung kể câu chuyện của bản thân

Trước khi lựa chọn New Zealand, Lâm từng cân nhắc và nộp hồ sơ vào một số chương trình tại Mỹ, Phần Lan và một trường đại học quốc tế ở Việt Nam. Em may mắn nhận được những cơ hội học bổng khá tốt, nhưng sau khi tìm hiểu về môi trường sống, định hướng học tập và kế hoạch tương lai, Lâm nhận thấy New Zealand phù hợp với mình hơn.

Là người sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, Lâm đặc biệt trân trọng môi trường sống yên bình, gần gũi với thiên nhiên và sự thân thiện giữa con người với nhau. Khi tìm hiểu về New Zealand, em cảm nhận được những nét tương đồng với quê hương. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục và cơ hội phát triển trong môi trường quốc tế cũng là những yếu tố quan trọng giúp em đưa ra quyết định.

Trong quá trình ứng tuyển NZUA, phần khiến Lâm đầu tư nhiều công sức nhất là video giới thiệu bản thân. Theo nam sinh, học bổng này yêu cầu ứng viên nộp một video, không có vòng phỏng vấn. Video của Lâm dài 2 phút, được em chuẩn bị trong khoảng 2 tuần.

Nội dung video xoay quanh bản thân, lý do lựa chọn New Zealand và định hướng học tập trong tương lai. Đặc biệt, Lâm đưa vào câu chuyện về chuyến thiện nguyện tại Sơn La, nơi em có cơ hội tiếp xúc với các em nhỏ ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Từ trải nghiệm ấy, em liên hệ với định hướng theo đuổi ngành Tài chính và Phân tích kinh doanh, đồng thời chia sẻ mong muốn vận dụng kiến thức kinh doanh để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Để hoàn thiện sản phẩm, Lâm tự lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, lựa chọn hình ảnh, dựng video và chỉnh sửa hiệu ứng. Có những lúc em phải xem lại nhiều lần, thay đổi cách thể hiện vì cảm thấy nội dung chưa truyền tải đầy đủ điều mình muốn nói.

“Thách thức lớn nhất là làm sao để video không chỉ đẹp về hình thức mà còn có chiều sâu về nội dung”, Lâm chia sẻ.

Thay vì cố gắng đưa tất cả thành tích vào video, nam sinh tập trung lựa chọn những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa, đồng thời làm rõ vì sao mình phù hợp với New Zealand, lý do chọn ngành học và mong muốn làm gì với những kiến thức sẽ tiếp thu.

Với học bổng dành cho sinh viên xuất sắc của Đại học Otago, Lâm chủ yếu trình bày những thành tích học thuật đã đạt được cùng các hoạt động ngoại khóa từng tham gia.

Nhìn lại quá trình chuẩn bị hồ sơ, em cho rằng một bộ hồ sơ tốt không nhất thiết phải hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Điều quan trọng hơn là thể hiện được con người thật, động lực và định hướng phát triển của ứng viên.

Lâm cũng không khẳng định chính xác yếu tố nào khiến hội đồng tuyển chọn ấn tượng nhất với hồ sơ của mình. Tuy nhiên, theo em, điểm quan trọng nằm ở sự kết nối giữa thành tích học tập, trải nghiệm cá nhân, ngành học lựa chọn và những giá trị muốn theo đuổi trong tương lai.

Từ chuyến thiện nguyện ở Sơn La đến dự án kinh doanh nến thơm

Bên cạnh thành tích học tập, hai trải nghiệm có ý nghĩa đặc biệt với Lâm trong những năm THPT là tham gia hoạt động thiện nguyện tại Sơn La và đồng sáng lập một dự án kinh doanh nến thơm do học sinh thực hiện.

Trong chuyến thiện nguyện tại một điểm trường vùng núi phía Bắc, Lâm có cơ hội gặp gỡ các em nhỏ, trò chuyện, tổ chức trò chơi và trao tặng quần áo cùng những phần quà cần thiết. Điều khiến em nhớ nhất không chỉ là hoạt động trao tặng mà còn là những khoảnh khắc giao lưu, lắng nghe các em chia sẻ về cuộc sống và việc học tập. Trải nghiệm ấy giúp Lâm hiểu hơn về những khó khăn mà một số cộng đồng đang đối mặt, đồng thời suy nghĩ nhiều hơn về cách mỗi cá nhân có thể đóng góp cho xã hội.

Song song với hoạt động thiện nguyện, việc đồng sáng lập dự án kinh doanh nến thơm mang đến cho nam sinh cơ hội tiếp xúc với những khía cạnh thực tế của hoạt động kinh doanh. Từ phát triển sản phẩm, tìm kiếm khách hàng đến tính toán chi phí và doanh thu, em từng bước hiểu rõ hơn cách một doanh nghiệp vận hành.

Hai trải nghiệm tưởng chừng khác biệt lại góp phần định hình mối quan tâm của Lâm đối với lĩnh vực kinh doanh. Nếu hoạt động thiện nguyện giúp em nhận thức rõ hơn về trách nhiệm xã hội, dự án nến thơm cho em thấy kinh doanh có thể tạo ra nguồn lực để hiện thực hóa những mục tiêu tích cực.

“Em nhận ra rằng kinh doanh không chỉ là câu chuyện về doanh thu hay lợi nhuận, mà còn có thể trở thành phương tiện để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng”, Lâm chia sẻ.

Đây cũng là một trong những lý do khiến em quan tâm đến cách quản lý tài chính, sử dụng dữ liệu và đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả. Thay vì chỉ tập trung vào thành tích trên lớp, Lâm mong muốn hồ sơ du học thể hiện được tính chủ động, tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết giữa ngành học với mục tiêu cá nhân.

Về việc cân bằng học tập và ngoại khóa, nam sinh cho biết em luôn ưu tiên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trước, sau đó mới sắp xếp thời gian cho những hoạt động khác. Lâm không cố gắng tham gia thật nhiều hoạt động chỉ để làm hồ sơ nổi bật mà ưu tiên những trải nghiệm phù hợp với sở thích, giá trị và định hướng của bản thân.

Em thường xác định những việc quan trọng cần hoàn thành, chia công việc thành các nhiệm vụ nhỏ và đặt thời hạn cụ thể. Theo Lâm, chiều sâu của trải nghiệm quan trọng hơn số lượng hoạt động được liệt kê trong hồ sơ, đồng thời mỗi người cần biết giới hạn của mình để không đánh đổi sức khỏe hay chất lượng học tập.

Bên cạnh thành tích học tập, hai trải nghiệm có ý nghĩa đặc biệt với Lâm trong những năm THPT là tham gia hoạt động thiện nguyện tại Sơn La và đồng sáng lập một dự án kinh doanh nến thơm do học sinh thực hiện.

Mong muốn trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp

Lâm quyết định theo học chương trình Cử nhân Thương mại tại Đại học Otago vì đặc biệt quan tâm đến hai lĩnh vực Tài chính và Phân tích kinh doanh. Em muốn hiểu rõ hơn cách doanh nghiệp vận hành, cách các quyết định tài chính được đưa ra và cách dữ liệu có thể được sử dụng để giải quyết những vấn đề thực tế, từ đó giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững hơn.

Nam sinh cũng đánh giá cao môi trường học tập tại Đại học Otago, một trong những trường đại học có lịch sử lâu đời và uy tín tại New Zealand. Em kỳ vọng chương trình học sẽ giúp mình kết hợp kiến thức kinh doanh với tư duy phân tích, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc quốc tế.

Trong tương lai, Lâm mong muốn làm việc tại các doanh nghiệp quốc tế hoặc tập đoàn đa quốc gia, vận dụng kiến thức tài chính và phân tích kinh doanh để hỗ trợ quá trình ra quyết định, phát triển sản phẩm và mở rộng hoạt động kinh doanh. Em cũng hy vọng có thể góp phần quảng bá sản phẩm và những giá trị của Việt Nam đến thị trường quốc tế.

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, Lâm dự định tìm kiếm cơ hội làm việc tại New Zealand theo các điều kiện của visa sau tốt nghiệp mà em đủ điều kiện được cấp tại thời điểm đó. Sau giai đoạn tích lũy kinh nghiệm, định hướng lâu dài của nam sinh là trở về Việt Nam và phát triển sự nghiệp tại các doanh nghiệp quốc tế hoặc tập đoàn đa quốc gia.

Lâm hy vọng những kiến thức, kỹ năng và góc nhìn có được từ quá trình học tập, làm việc ở nước ngoài sẽ giúp em đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tạo cầu nối giữa thị trường trong nước với môi trường kinh doanh quốc tế.

Hiện tại, nam sinh dự kiến bắt đầu chương trình học tại Đại học Otago vào tháng 2/2027. Bên cạnh việc chuẩn bị các thủ tục cần thiết và kế hoạch tài chính, em chủ động tìm hiểu về môi trường sống tại Dunedin, văn hóa New Zealand, cách giao tiếp trong môi trường đa văn hóa và những yêu cầu dành cho sinh viên quốc tế.

Dẫu háo hức trước hành trình phía trước, Lâm thừa nhận mình có những cảm xúc đan xen khi nghĩ đến việc rời Đà Nẵng, xa gia đình và bạn bè. Với em, quê hương không chỉ là nơi lớn lên mà còn gắn với những năm tháng học trò và nhiều kỷ niệm. Tuy vậy, nam sinh tin rằng môi trường sống bình yên, gần gũi với thiên nhiên tại New Zealand phần nào sẽ giúp em cảm thấy thân thuộc hơn trong những ngày đầu.

Nam sinh gửi lời nhắn đến những học sinh đang ấp ủ giấc mơ chinh phục học bổng NZUA: hãy bắt đầu chuẩn bị từ sớm, duy trì thành tích học tập tốt và tìm hiểu kỹ về chương trình học bổng cũng như các trường đại học tại New Zealand, nhưng không nên tạo quá nhiều áp lực cho bản thân chỉ vì muốn có một bộ hồ sơ thật nổi bật.

Theo Lâm, điều quan trọng là hiểu rõ bản thân muốn gì, vì sao lựa chọn ngành học và môi trường đó, cũng như mong muốn làm gì với cơ hội được trao. Khi chuẩn bị hồ sơ, các bạn nên thể hiện những trải nghiệm thật, những điều mình thực sự quan tâm và bài học rút ra từ hành trình của chính mình.

“Mỗi người có một thế mạnh và câu chuyện riêng. Nếu biết phát huy thế mạnh, kiên trì theo đuổi mục tiêu và chuẩn bị nghiêm túc, các bạn sẽ có cơ hội thể hiện bản thân một cách tốt nhất”, Lâm chia sẻ.