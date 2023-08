Phó Chủ tịch Miss Grand chúc mừng sinh nhật Hoa hậu Thuỳ Tiên, ông Nawat có động thái gây chú ý

Ngày 12/8 vừa qua là dịp đặc biệt mừng sinh nhật tuổi 25 của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Đông đảo sao Việt và khán giả đã gửi lời chúc tốt đẹp tới nàng hậu sinh năm 1998. Đáng chú ý, bà Teresa - Phó Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International cũng đăng tải hình ảnh bên Thuỳ Tiên và gửi lời chúc tới cô.

Bà Teresa nhắn nhủ: "Happy Birthday. Wishing you all the very best. See you in Vietnam" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật. Chúc em tất cả những điều tốt đẹp nhất. Hẹn gặp lại em ở Việt Nam). Ngay sau đó, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã gửi lời cảm ơn tới bà Teresa.

Đáng chú ý, khán giả đã soi ra 1 chi tiết đặc biệt, chính là ông Nawat đã thả tim vào bài đăng chúc mừng sinh nhật của bà Teresa. Ngoài ra, Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International không đăng hình ảnh hay gửi lời chúc mừng tới Thuỳ Tiên trên mạng xã hội.

Bà Teresa - Phó Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International đã đăng tải hình ảnh bên nàng hậu và gửi lời chúc mừng tới Thuỳ Tiên trong ngày sinh nhật

Khán giả phát hiện ra ông Nawat đã thả tim vào bài đăng này, tuy nhiên Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International không gửi lời chúc mừng tới nàng hậu

Trong suốt hành trình Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Thuỳ Tiên có cơ hội làm việc với Giám đốc điều hành - bà Teresa. Ngoài công việc, nàng hậu sinh năm 1998 và bà Teresa còn có sự gắn bó thân thiết về tình cảm. Hoa hậu Thuỳ Tiên từng chia sẻ bà Teresa chính là người luôn bên cạnh trò chuyện tâm sự, hỏi thăm quan tâm tới sức khoẻ của cô.

Khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Indonesia cùng nàng hậu trước thềm kết thúc nhiệm kỳ, bà Teresa cũng dành nhiều lời khen ngợi: "Cô ấy đã làm rất nhiều cho Miss Grand International. Và chúng tôi không khỏi tự hào khi xem cô ấy như một nữ hoàng. Tôi thấy nhiều điều hay ở cô ấy từ trước khi thành Hoa hậu. Tôi cảm giác đã chọn đúng và cô ấy luôn tỏa sáng như một viên kim cương, vượt sức tưởng tượng của tôi. Tôi rất hạnh phúc cho Tiên".

Hoa hậu Thuỳ Tiên và bà Teresa có mối quan hệ thân thiết như những người thân trong gia đình

Bà Teresa từng dành nhiều lời khen ngợi cho tính cách, cách làm việc chuyên nghiệp của nàng hậu 9x

Vào tháng 7/2023, Hoa hậu Thuỳ Tiên gặp ồn ào khi xóa danh hiệu Miss Grand International 2021 trên Instagram cá nhân. Sau đó, nàng hậu đã lên tiếng đính chính và gửi lời xin lỗi: "Tôi xin nhận lỗi, đây là lỗi của bản thân tôi trước. Tôi đã suy nghĩ mọi thứ hơi đơn giản, vô tâm, vô tư. Lúc đó tôi đang set up lại Instagram, tôi suy nghĩ có nên viết một câu gì đó như là "Try to be a queen", do chưa nghĩ ra nên tôi bỏ trống ở đó để đi làm. Sau đó bà Teresa có nhắn tin cho tôi. Lúc đó tôi nói tôi thấy bình thường do nhiều người họ cũng bỏ trống như vậy. Rồi tôi nhận ra như vậy là hơi kỳ quá, hơi vô tư quá. Tôi xin lỗi ngay lập tức và để lại danh hiệu liền".



Sau ồn ào, cư dân mạng phát hiện ông Nawat đã bỏ theo dõi Thuỳ Tiên trên Instagram. Tới nay, mối quan hệ của Hoa hậu Thuỳ Tiên và Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International vẫn đang nhận được sự quan tâm.