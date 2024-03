Phim vừa chiếu đã được khen nức nở, leo top 1 rating cả nước nhờ một sao nhí diễn siêu đỉnh

Bên cạnh loạt miniseries nổi đình đám thì cuối tuần qua, truyền hình Hàn còn đón chào thêm một phim dài tập mới. Đó là Người Đẹp Và Chàng Ngố (Beauty and Mr. Romantic), tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lim Soo Hyang sau thất bại đáng tiếc từ Kokdu: Season of Deity phát hành năm ngoái.



Hiện Người Đẹp Và Chàng Ngố đã ra mắt được 2 tập đầu tiên và ghi nhận rating là 17,2%, cao nhận trong tất cả những phim truyền hình Hàn hiện đang phát sóng. Con số này tuy chưa thực sự ấn tượng với phim dài tập cuối tuần của KBS nhưng vẫn là một khởi đầu đáng hoan nghênh khi mà khung giờ phim này của KBS thời gian gần đây liên tục gặp thất bại trong việc chinh phục người xem.

Tương tự loạt phim cuối tuần trước đó của KBS, Người Đẹp Và Chàng Ngố cũng theo thể loại makjang, hướng đến đối tượng khán giả là các bà nội trợ (makjang là thể loại phim với các tình tiết drama, phóng đại đến mức hoang đường nhưng vẫn thu hút được người xem). Tuy nhiên sau 2 tập đầu, phim lại được đánh giá là mang đến bầu không khí mới mẻ hơn hẳn, thậm chí còn tạo cho khán giả cảm giác như đang xem các miniseries (ý chỉ những bộ phim có độ dài khoảng 16 tập của truyền hình Hàn). Nội dung có sự sáng tạo, diễn xuất không quá cường điệu và tiết tấu hai tập đầu khá nhanh khiến người xem cảm thấy dễ chịu, nhờ vậy mà phim cũng được rất nhiều lời khen.

Bình luận của khán giả: - Không định xem vì thấy phim dài quá, 50 tập, nhưng thử bật tập 1 và tôi rất thích nó! Tự hỏi khi nào câu chuyện sẽ chuyển qua bối cảnh hiện tại với dàn diễn viên người lớn? - Tập đầu tiên thực sự hay nha, tiết tấu khá nhanh và kịch bản cũng mới mẻ, tôi hy vọng nó không bị tụt dốc khi các nhân vật trưởng thành. - Cô bé đóng Do Ra xuất sắc quá, gương mặt cũng đẹp nữa. - Có vẻ tôi đã thích bộ phim này, nhất là diễn viên nhí vai nữ chính, ước được xem giai đoạn quá khứ lâu hơn chút nữa. - Cho đến nay tôi thực sự thích nó…. Rung động trái tim!!!

Hai tập đầu của Người Đẹp Và Chàng Ngố khai thác bối cảnh quá khứ, khi nữ chính Park Do Ra còn là một cô bé lớn lên trong tình cảnh nghèo khó. Ở giai đoạn này, người đảm nhận vai Do Ra là sao nhí Lee Seol Ah (sau này sẽ là do diễn viên Lim Soo Hyang đảm nhận). Khán giả vô cùng thích thú với màn thể hiện của Seol Ah. Từ ngoại hình đáng yêu, vô cùng lanh lợi thậm chí còn có nét tinh ranh đến diễn xuất đa chiều, có thể cân được mọi mặt cảm xúc của nhân vật khiến Lee Seol Ah nhận về vô vàn lời khen từ người xem. Thậm chí nhiều khán giả còn mong muốn Lee Seol Ah sẽ lên sóng thêm vài tập nữa trước khi chuyển sang giai đoạn nhân vật trưởng thành.

Trong phim, Park Do Ra là một cô bé có năng khiếu nghệ thuật vượt trội nhưng không thực sự có điều kiện phát triển khi sinh ra trong một gia đình khó khăn. Mới tập 1, cô bé đã bị mẹ đưa đi thi một cuộc thi hát, thậm chí là hát ở hộp đêm với mục đích kiếm tiền. Bà luôn reo rắc vào đầu Do Ra ý nghĩ về việc phải trở thành người nổi tiếng hàng đầu vì đó là cách duy nhất để thoát nghèo. Theo như kịch bản phim thì trong tương lai, Do Ra thực sự trở thành một siêu sao đình đám nhưng cô lại không thể tận hưởng cuộc sống khi người mẹ ham tiền liên tục gây ra rắc rối và bắt Do Ra phải giải quyết.

Do Ra phiên bản trưởng thành

Nguồn ảnh: KBS