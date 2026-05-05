Phim Việt từ Bắc đến Nam rút cạn phước khán giả vì 2 cái tên, toàn mỹ nhân nam thần mà nết không ai ưa nổi

Nếu hỏi phim Việt gần đây có gì khiến khán giả "cạn phước" nhất, thì câu trả lời chắc chắn không phải là kỹ xảo hay kịch bản nghèo nàn, mà là những cặp đôi được xây dựng để gây tranh cãi đến mức quà đà, thậm chí là phản cảm.

Trùng hợp đến khó tin, từ Nam ra Bắc lại đang cùng lúc xuất hiện hai cặp đôi mang chung một định mệnh: Dũng - Trang.

Một bên đến từ Bóng Ma Hạnh Phúc của THVL, một bên thuộc Bước Chân Vào Đời của VTV, nhưng điểm chung là đều khiến người xem lắc đầu ngao ngán vì mối quan hệ ngoại tình đầy toan tính và thiếu điểm tựa cảm xúc.

Ở Bóng Ma Hạnh Phúc, Dũng (Lương Thế Thành) ban đầu được xây dựng như hình mẫu người đàn ông thành đạt, có gia đình êm ấm. Nhưng càng về sau, nhân vật này càng trượt dài trong chuỗi quyết định sai lầm, đỉnh điểm là mối quan hệ ngoài luồng với Trang (Ngân Hòa) - người mà vợ mình yêu thương như con gái. Trang là tiểu tam điển hình, vẻ ngoài ngây thơ, thánh thiện nhưng thực chất lại vô cùng mưu mô, thâm độc, muốn chiếm đoạt tất cả của Mai (vợ Dũng).

Điều đáng nói là phim không hẳn khai thác chiều sâu tâm lý để lý giải lựa chọn của họ, mà lại đẩy nhanh drama, biến hai nhân vật thành trung tâm của sự bức bối, thậm chí là một cách nực cười.

Dũng phản bội vợ, Trang chen chân vào gia đình người khác, những chi tiết tưởng quen nhưng cách triển khai thiếu tiết chế khiến khán giả khó đồng cảm, thậm chí còn cho rằng mình "cạn phước" vì Trang - Dũng. Đến giai đoạn cuối, dù Dũng có dấu hiệu hối hận và muốn quay về, cảm xúc mà người xem dành cho anh gần như đã cạn kiệt.

Cặp đôi Trang - Dũng liên tục khiến khán giả ức chế

Trong khi đó, Bước Chân Vào Đời của VTV cũng không khá hơn khi xây dựng một cặp Dũng - Trang khác với màu sắc hiện đại hơn nhưng vẫn đi vào vết xe đổ. Dũng ở đây là hình mẫu nam thần thành đạt, lịch lãm, còn Trang là cô gái trẻ gia cảnh khó khăn, đầy tham vọng. Mối quan hệ của họ ban đầu có thể được ngụy biện bằng những rung động cảm xúc, nhưng càng phát triển lại càng lộ rõ sự lệch chuẩn trong đạo đức.

Trang không ngại bước qua ranh giới, còn Dũng thì càng lộ rõ bản chất ma mãnh của một tay chơi thứ thiệt. Thay vì tạo ra một câu chuyện tình yêu phức tạp để người xem tranh luận, bộ phim lại khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi vì cách nhân vật liên tục đưa ra những lựa chọn khó chấp nhận, nhất là với Trang.

Ở những diễn mới nhất, Trang phát hiện ra việc bị Dũng lừa

Thậm chí bị đánh ghen ngay trước mặt Dũng

Điểm đáng nói là cả hai bộ phim đều sở hữu dàn diễn viên ngoại hình sáng, thậm chí được xem là mỹ nhân - nam thần trong mắt công chúng. Nhưng chính vẻ ngoài đó lại càng khiến khán giả khó chịu hơn bởi kỳ vọng ban đầu quá cao. Khi nhân vật không có chiều sâu, được xây dựng bằng hằng hà sa số drama rối não, thì nhan sắc cũng chẳng cứu được cảm xúc của khán giả.

Câu chuyện của hai cặp Dũng - Trang cũng chỉ ra lối mòn của phim truyền hình Việt khi liên tục lạm dụng motif tình yêu độc hại, ngoại tình để câu kéo drama. Khán giả có thể tò mò ở những tập đầu nhưng càng xem càng mệt, thậm chí quay lưng vì cảm giác bị "rút cạn phước", tức là bị thử thách sự kiên nhẫn quá mức.