100 triệu đô, 30 ngôi sao và kẹp lông mày 24 đô: Chiến lược kiếm tiền "không bỏ sót một xu" của The Devil Wears Prada 2

Tại buổi ra mắt ở New York tuần qua, Meryl Streep kể lại một câu chuyện nhỏ về lần đầu bà được mời đóng vai Miranda Priestly năm 2006. Nhà sản xuất gọi điện đưa ra đề nghị. Bà từ chối không phải vì không thích kịch bản, mà vì muốn thử đòi gấp đôi. Họ đồng ý ngay lập tức.

"Phải đến năm 56 tuổi tôi mới học được điều đó," bà nói với chương trình Today, không giấu nụ cười.

Đó là một bài học đàm phán kinh điển: Người đưa ra đề nghị đầu tiên hiếm khi đưa ra mức tốt nhất của họ. Và Streep đã hành động đúng lúc phần đầu sau đó thu về hơn 326 triệu đô với ngân sách chỉ 35 triệu, ROI gấp hơn chín lần.

Nửa ngân sách chỉ để trả lương

Hai mươi năm sau, bài học đó lan rộng ra cả dàn diễn viên. Emily Blunt và Anne Hathaway vui vẻ tiết lộ rằng Stanley Tucci là người cuối cùng chịu ký hợp đồng cho phần hai đơn giản vì ông đang chờ mức thù lao cao hơn. Kết quả là tổng chi phí diễn viên chiếm khoảng nửa ngân sách 100 triệu đô của bộ phim.

Nhưng khoản đầu tư đáng chú ý nhất lại đến từ những cái tên xuất hiện chớp nhoáng trên màn hình. Lady Gaga góp mặt với vai chính mình và một bài hát viết riêng cho phim cát-xê được báo là 2,5 triệu đô cho vài phút lên hình. Meryl Streep tiết lộ chính bà gọi điện thuyết phục Gaga từ London. "Tôi chỉ hỏi: cô có muốn làm không? Và cô ấy nói: được thôi." Lúc đó Gaga đang trong chuyến lưu diễn với 75.000 khán giả mỗi đêm, nhưng vẫn thu xếp bay đến để quay cảnh.

Gaga chỉ là một trong khoảng 30 ngôi sao từ âm nhạc, thời trang, thể thao và truyền thông xuất hiện trong phim. Mỗi người mang theo một tệp fan riêng mỗi lần họ đăng ảnh hậu trường hay xuất hiện trên thảm đỏ là hàng triệu lượt tiếp cận miễn phí, không tốn thêm một đồng ngân sách marketing nào.

Từ Dior đến kẹp lông mày 24 đô

Đây mới là phần thực sự thú vị: The Devil Wears Prada 2 không chỉ bán vé xem phim.

Giống như tờ tạp chí Runway hư cấu trong phim phải dựa vào quảng cáo để tồn tại, các nhà sản xuất xây dựng cả một hệ sinh thái doanh thu xung quanh bộ phim. Dior xuất hiện tự nhiên trong cốt truyện vì nhân vật của Emily Blunt điều hành thương hiệu này. Bên cạnh đó là Starbucks, Google, Samsung, L'Oréal, Diet Coke và những cái tên bất ngờ hơn như Tweezerman với chiếc kẹp lông mày giá 24 đô, hay nền tảng bất động sản Zillow. Một bộ phim về thế giới thời trang xa xỉ, nhưng danh sách đối tác thương hiệu lại rất đời thường.

Thực dụng hơn nữa là lựa chọn Walmart làm điểm phân phối hàng lưu niệm chính thức. Búp bê Miranda giá 35 đô, chăn polyester 14 đô, sữa tắm 10 đô và chiếc váy midi màu xanh cerulean huyền thoại giá 49 đô tất cả bày bán tại siêu thị bình dân nhất nước Mỹ. Bộ phim nói về thế giới xa xỉ, nhưng hàng lưu niệm thì ai cũng mua được.

Không phải ai cũng xuất hiện như kỳ vọng. Kenneth Branagh nhận vai bạn trai nghệ sĩ violin của Miranda nhỏ đến mức nhiều người ngạc nhiên với tầm vóc của ông. Donatella Versace tự diễu mình trong cảnh bị nhân vật của Blunt "phủ đầu" tại bữa trưa. Tina Brown, cựu tổng biên tập Vanity Fair, kể trên Substack rằng buổi quay kéo dài 11 tiếng dưới trời nắng gắt, tôm hùm bị hỏng, và bà phải trốn vào tủ rượu lạnh để thoát cái nóng.

Ở chiều ngược lại, Sydney Sweeney đã quay xong một cảnh ba phút nhưng bị cắt vì "lý do cấu trúc." Anna Wintour nguyên mẫu thực sự của Miranda Priestly dù vừa chụp ảnh bìa Vogue cùng Streep, vẫn quyết định không bước vào phim. Còn Matt Damon, Robert Downey Jr. và Dwayne Johnson chọn cách ủng hộ bạn bè theo kiểu khác: Đến dự lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood của Emily Blunt và Stanley Tucci.

Liệu có xứng đáng với 100 triệu đô bỏ ra?

Dự báo hiện tại cho thấy phim sẽ thu về gấp đôi ngân sách ngay trong tuần đầu công chiếu, và vượt mốc 326 triệu đô của phần gốc chỉ trong hai tuần. Bộ phim ra mắt đúng thời điểm phòng vé toàn cầu đang hồi sinh mạnh mẽ sau những thành công bất ngờ gần đây.

Nhưng dù doanh thu ra sao, có một điều rõ ràng: nhìn vào cách The Devil Wears Prada 2 được vận hành từ đàm phán thù lao, chiến lược cameo, hợp đồng thương hiệu đến hàng lưu niệm đại trà đây không chỉ là một bộ phim. Đây là một thương hiệu biết cách khai thác triệt để giá trị của chính mình.

Miranda Priestly hẳn sẽ hài lòng.

The Devil Wears Prada 2 hiện đang chiếu tại các rạp.



