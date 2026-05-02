Phim Việt là cú sốc lớn nhất lễ 30/4: Suất chiếu ít nhất mà doanh thu tăng quá đỉnh, cả MXH ra sức ủng hộ
Dù suất chiếu không đọ nổi với các phim Việt ra cùng thời điểm, dự án điện ảnh này lại có pha bứt phá vô cùng ấn tượng về mặt doanh thu.
Phòng vé Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt nhất dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 khi 5 bộ phim nội địa cùng lúc nhập cuộc. Giữa đường đua sôi động này, Phí Phông vượt trội hơn hẳn khi liên tục giữ vững vị trí số 1 BXH doanh thu, hiện đã tiến gần cột mốc 170 tỷ đồng và bỏ xa nhiều đối thủ còn lại. Ở chiều ngược lại, Trùm Sò vẫn khá chật vật khi không những xếp cuối trong nhóm phim Việt ra rạp cùng thời điểm, tác phẩm còn tăng trưởng doanh thu khá chậm. Tuy nhiên, cục diện đang dần thay đổi đối với Trùm Sò.
Nếu như Trùm Sò chỉ thu về hơn 6 tỷ đồng vào ngày 30/4, thì sang đến hôm sau, lượng vé bán ra bất ngờ tăng vọt với tổng 21.658 vé. Chỉ với 568 suất chiếu, Trùm Sò vẫn dễ dàng thu về hơn 4 tỷ đồng trong 1 ngày, giúp doanh thu bộ phim chạm mức hơn 10 tỷ đồng, đồng thời là phim hài Việt có doanh thu cao nhất trong ngày 1/5. Dù vẫn chưa là gì so với những dự án dẫn đầu như Phí Phông hay Heo 5 Móng nhưng thành tích trên phần nào đã cho thấy, khán giả đã bắt đầu dành sự quan tâm lớn cho bộ phim.
Có dấu hiệu cho thấy lượng khán giả của Trùm Sò đang tăng lên, kéo theo việc nhiều cụm rạp bắt đầu điều chỉnh số suất chiếu tích cực hơn. Nếu trước đó, mỗi rạp thường chỉ bố trí 1–2 suất mỗi ngày, thì hiện nay một số nơi đã nâng lên 7-8 suất ở đủ mọi khung giờ. Sự thay đổi này giúp bộ phim có thêm cơ hội tiếp cận khán giả và cải thiện doanh thu trong giai đoạn tiếp theo.
Đáng chú ý, sự việc này diễn ra chỉ ngay sau khi những đoạn clip ghi lại Thanh Thuý, NSX Trùm Sò kiêm vợ của dạo diễn Đức Thịnh, trở nên vô cùng viral trên các nền tảng MXH. Điều chạm tới trái tim số đông người hâm mộ là cách Thanh Thuý thật sự đặt tâm vào bộ phim, sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận những lời nhận xét, đánh giá và ý kiến của từng khán giả.
Cô liên tục xuất hiện tại các rạp chiếu để livestream giao lưu cùng khán giả, trực tiếp có mặt ở quầy vé và gặp gỡ từng người nhằm kêu gọi mọi người ra rạp ủng hộ tác phẩm. Thanh Thuý chuẩn bị cả đồ hoá trang, phụ kiện và đạo cụ để giúp bản thân nổi bật hơn, thu hút người xem hơn.
Thanh Thuý chia sẻ tại sự kiện rằng bộ phim đã được ấp ủ gần 7 năm qua, và tới bây giờ mới hoàn thiện và phát hành. Vì thế, cô dành một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Trùm Sò. "Thanh Thuý muốn đi tới từng người một để nghe cảm nhận của các anh chị. Em xin các anh chị những lời nhận xét chân thành nhất. Chê cũng được bởi vì làm chê thì em mới biết làm phần 2 Trùm Sò sao cho hay hơn. Còn khen thì là lời động viên cho những ngày tháng quay phim cực khổ, mệt mỏi và nắng gió ở Phan Rang", cô cho biết.
Những nỗ lực ấy nhận về nhiều sự cảm thông từ khán giả, đồng thời giúp Thanh Thúy ghi điểm nhờ thái độ cầu thị và tinh thần làm nghề nghiêm túc. Nhiều người cho rằng không phải nhà sản xuất kiêm diễn viên nào cũng sẵn sàng trực tiếp đến rạp, đối diện phản hồi thật từ người xem trong thời điểm tác phẩm gặp bất lợi. Chính sự chủ động lắng nghe và đồng hành cùng bộ phim lúc khó khăn càng khiến cô nhận thêm thiện cảm từ công chúng.
Dưới bàn tay dàn dựng của NSƯT Đức Thịnh, Trùm Sò mang sắc thái pha trộn giữa chất liệu dân gian hài hước và nhịp sống hiện đại. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đa dạng, từ những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Doãn Quốc Đam trong vai Quan Chạch, Phương Nam, đến Mai Phương, mỹ nhân lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng với vai Thị Hến.
Lấy bối cảnh làng Sứa Đỏ được đầu tư dựng cảnh công phu giữa vùng nắng gió Phan Rang, tác phẩm gây chú ý với nhiều góc máy fisheye mới lạ, tạo cảm giác vừa sinh động vừa khác biệt. Không chỉ dừng ở yếu tố giải trí, Trùm Sò còn gửi gắm tinh thần tôn vinh văn hóa Việt thông qua hình ảnh, không gian và chất liệu kể chuyện đậm màu bản sắc. Ngày 1/5 đánh dấu sự bứt phá ấn tượng của Trùm Sò cho thấy bộ phim là lựa chọn hoàn hảo cho tệp khán giả muốn những phút giây giải trí, khuây khoả với gia đình.