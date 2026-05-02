Phim Việt là cú sốc lớn nhất lễ 30/4: Suất chiếu ít nhất mà doanh thu tăng quá đỉnh, cả MXH ra sức ủng hộ

Phòng vé Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt nhất dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 khi 5 bộ phim nội địa cùng lúc nhập cuộc. Giữa đường đua sôi động này, Phí Phông vượt trội hơn hẳn khi liên tục giữ vững vị trí số 1 BXH doanh thu, hiện đã tiến gần cột mốc 170 tỷ đồng và bỏ xa nhiều đối thủ còn lại. Ở chiều ngược lại, Trùm Sò vẫn khá chật vật khi không những xếp cuối trong nhóm phim Việt ra rạp cùng thời điểm, tác phẩm còn tăng trưởng doanh thu khá chậm. Tuy nhiên, cục diện đang dần thay đổi đối với Trùm Sò.

Nếu như Trùm Sò chỉ thu về hơn 6 tỷ đồng vào ngày 30/4, thì sang đến hôm sau, lượng vé bán ra bất ngờ tăng vọt với tổng 21.658 vé. Chỉ với 568 suất chiếu, Trùm Sò vẫn dễ dàng thu về hơn 4 tỷ đồng trong 1 ngày, giúp doanh thu bộ phim chạm mức hơn 10 tỷ đồng, đồng thời là phim hài Việt có doanh thu cao nhất trong ngày 1/5. Dù vẫn chưa là gì so với những dự án dẫn đầu như Phí Phông hay Heo 5 Móng nhưng thành tích trên phần nào đã cho thấy, khán giả đã bắt đầu dành sự quan tâm lớn cho bộ phim.

Có dấu hiệu cho thấy lượng khán giả của Trùm Sò đang tăng lên, kéo theo việc nhiều cụm rạp bắt đầu điều chỉnh số suất chiếu tích cực hơn. Nếu trước đó, mỗi rạp thường chỉ bố trí 1–2 suất mỗi ngày, thì hiện nay một số nơi đã nâng lên 7-8 suất ở đủ mọi khung giờ. Sự thay đổi này giúp bộ phim có thêm cơ hội tiếp cận khán giả và cải thiện doanh thu trong giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, sự việc này diễn ra chỉ ngay sau khi những đoạn clip ghi lại Thanh Thuý, NSX Trùm Sò kiêm vợ của dạo diễn Đức Thịnh, trở nên vô cùng viral trên các nền tảng MXH. Điều chạm tới trái tim số đông người hâm mộ là cách Thanh Thuý thật sự đặt tâm vào bộ phim, sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận những lời nhận xét, đánh giá và ý kiến của từng khán giả.

Cô liên tục xuất hiện tại các rạp chiếu để livestream giao lưu cùng khán giả, trực tiếp có mặt ở quầy vé và gặp gỡ từng người nhằm kêu gọi mọi người ra rạp ủng hộ tác phẩm. Thanh Thuý chuẩn bị cả đồ hoá trang, phụ kiện và đạo cụ để giúp bản thân nổi bật hơn, thu hút người xem hơn.