Phim Việt là nghịch lý lớn nhất 2026: Dàn cast lạ hoắc nhưng gây bão MXH, ai đi qua cũng tò mò muốn xem thử

Phòng vé Việt vừa có một bộ phim đầy tiềm năng ra rạp, đó là Lầu Chú Hỏa. Đây là tác phẩm của đạo diễn Hùng Trần với sự tham gia của các diễn viên Trần Kỳ Anh, Nguyễn Minh Thời, Ngọc Chi Bảo, Phụng Hoàng, Nguyễn Công Nương, Dũng Hà...

Lầu Chú Hỏa không sở hữu dàn cast danh tiếng nhưng vẫn có thành tích khởi đầu ổn áp.

Dễ thấy, đây đều là những gương mặt còn rất mới mẻ, thậm chí nhiều người có thể còn chưa từng nghe đến tên họ. Dẫu vậy, Lầu Chú Hỏa vẫn thu hút được nhiều sự chú ý và có khởi đầu khả quan khi thu về 4 tỷ đồng sau ngày đầu ra rạp. Hiện tại, tổng doanh thu của phim đang ở mức gần 8.8 tỷ đồng, còn doanh thu theo ngày xếp thứ 3, đứng sau Ma Xó và Bẫy Xác Sống.

Bộ phim đưa khán giả theo chân một nhóm streamer trẻ bước vào hành trình kinh hoàng tại dinh thự bỏ hoang Lầu chú Hỏa, nơi nổi tiếng với truyền thuyết về "con ma nhà họ Hứa". Họ muốn thực hiện một buổi livestream giật gân, nhưng rồi một nghi thức gọi hồn đã khiến mọi thứ trở thành cơn ác mộng khủng khiếp. Một thế lực tâm linh bí ẩn khiến từng thành viên trong nhóm gặp nạn. Liệu rằng sau tất cả, họ có thể bình an rời khỏi dinh thự đáng sợ này hay không?

Với việc sở hữu dàn cast chẳng có bất cứ ngôi sao điện ảnh nào nhưng vẫn có thành tích doanh thu không hề tệ, Lầu Chú Hỏa thành công khơi gợi sự tò mò của công chúng, muốn biết phim có thực sự chất lượng hay không. Ngoài ra, một lý do nữa khiến người xem muốn ra rạp, đó là việc Lầu Chú Hỏa được thực hiện theo phong cách found footage (giả tư liệu) rất hiếm thấy ở điện ảnh Việt. Với thể loại này, phim sẽ khiến người xem như được nhập vai vào chính các nhân vật, từ đó tạo điều kiện để mang đến nhiều cảm giác sợ hãi hơn.

Theo nhận xét từ các khán giả đã ra rạp, phim làm khá được trong việc tạo nên bầu không khí rùng rợn. Dẫu vậy, câu chuyện mà bộ phim muốn kể chưa thực sự đặc sắc. Về diễn xuất, màn thể hiện của dàn cast nhìn chung ở mức ổn, đặc biệt là khi xét đến chuyện họ chỉ là những gương mặt mới.

Bình luận của netizen về phim Lầu Chú Hỏa:

- Tay ngang mà diễn vậy là ổn áp hơn tui tưởng nhiều luôn.

- Đạo diễn làm phim đầu tay mà được vậy cũng đáng khen chứ.

- Vừa coi về xong, cảm thấy không tới, chưa chặt chẽ và cũng chưa logic nốt. Nếu đối với người bình thường ít xem kinh dị hay ma thì mình nghĩ mọi người thấy sợ và khá ok, còn với đô như mình thì thật sự chưa đã! Một phim y chang nhưng hay hơn, chặt hơn, đã hơn là Taiwan Killer Hospital có trên Netflix, mọi người xem xong sẽ hiểu sao Lầu Chú Hỏa chưa tới.

- Với người xem kinh dị nhìu và ý kiến riêng của mình thì mình thấy nó bình thường, không đến mức là sẽ "Huệ" như đạo diễn nói. Tạo hình thì rất ok không chê được, nhưng tiếng quá lớn làm cho mình hồi hộp. Đạo diễn nói gu rất là nặng nhưng mình thấy khá bình thường, cái kết thì rất 3 chấm. Kể chuyện thì mình cảm thấy chưa tới lắm chỉ chú trọng vào hình ảnh và tiếng phim là nhiều, diễn viên thì diễn rất ok luôn. Mọi người đi xem đi để có nhiều hơn về trải nghiệm của phim Việt Nam mình nha.

- Phim hay lắm. Sợ chấn động huhu. Pha tí hài hước nhưng vẫn sợ lắm. Đi xem liền đi mọi người, nhớ rước theo anh người yêu nhé haha. Diễn viên lạ mắt, mà tui nhắm mắt đến hết phim Chúa ôi.

- Phim thể loại footage nên nó cũng khá mới lạ, nhưng mà ai hay giật mình thì không nên xem tại vì hay hù bất chợt.

nguồn: CGV, Box Office Vietnam