Phim Việt khiến khán giả kêu trời vì 1 chi tiết trên mặt nữ chính, càng nhìn càng thấy khó chịu vô cùng

Giữa thời điểm màn ảnh Việt tràn ngập những bộ phim gia đình và chính luận, Phía Bên Kia Thành Phố bất ngờ trở thành cái tên thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả nhờ lựa chọn khai thác đề tài học đường gần gũi nhưng không kém phần gai góc. Bộ phim không chỉ kể câu chuyện tuổi mới lớn với những rung động đầu đời, tình bạn và tình thân, mà còn mạnh dạn chạm đến các vấn đề nhức nhối như bạo lực học đường, áp lực thành tích hay những tổn thương tâm lý âm thầm của tuổi thiếu niên.

Bên cạnh nội dung giàu tính thời sự, tác phẩm còn gây thiện cảm nhờ dàn diễn viên trẻ trung, mang đến cảm giác chân thực và gần gũi. Trong đó, nhân vật Tuyết Lan do Tú Quyên đảm nhận đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Là cô gái chuyển đến từ "phía bên kia thành phố", Tuyết Lan không chỉ trở thành mảnh ghép đặc biệt trong câu chuyện của Cương (Võ Hoài Vũ) và Khuê (Thái Vũ) mà còn là nhân vật góp phần làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của cả hai cậu bạn tuổi học trò.

Tuy nhiên, nhân vật Tuyết Lan đang bắt đầu gây ra những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Cụ thể, trong tập 5, căng thẳng giữa Tuyết Lan và Phi Yến lên đến đỉnh điểm khi Phi Yến cố tình hất văng chồng sách của bạn xuống nền đất rồi thản nhiên buông những lời châm chọc, nhất quyết không chịu nhặt lên. Những lời xúc phạm liên tiếp khiến Tuyết Lan không còn giữ được bình tĩnh. Cuộc khẩu chiến nhanh chóng biến thành màn xô xát giữa hai nữ sinh, để rồi cả hai phải lên phòng kỷ luật làm việc với thầy giáo.

Tại đây, visual của Tú Quyên bị cho là lộ ra nét già dặn hơn tuổi. Nhiều cư dân mạng phải gật gù đồng tình Tú Quyên dù xinh xắn nhưng đường nét trên khuôn mặt lại không phù hợp với hình tượng học sinh. Cô nàng trở nên lạc quẻ so với bạn bè cùng trang lứa trong lớp học. Biểu cảm và đặc biệt là khuôn miệng của nữ diễn viên trẻ khi nhả thoại được nhận xét là có phần đơ cứng, gượng gạo, khiến phần thể hiện chưa thực sự thuyết phục khán giả.

Khuôn miệng của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả cảm thấy mất tập trung khi xem

Một số bình luận của netizen:

- Không có cảm tình với bạn nữ này, nhất là cái miệng.

- Nét mặt với giọng nữ chính kiểu gì ý.

- Ánh mắt có thể vô hồn hơn nữa được không. Xin lỗi chứ cái cảnh này diễn xuất của mấy bạn ấy còn thua cả mấy bộ phim màn hình dọc nữa.

- Tưởng đóng vai robot không chứ.

- Nhìn mặt bà nữ chính không có cảm tình lắm.

- Bạn này không xấu nhưng cái miệng rất kỳ, mỗi khi nhả thoại là càng lộ rõ

- Nhìn cái miệng khó chịu quá, thiếu tự nhiên

Nguyễn Hoà Tú Quyên sinh năm 2006, là gương mặt khá mới của làng phim Việt. Cô xuất phát điểm là người mẫu nhí, xuất hiện thường xuyên tại các sàn diễn và các bộ ảnh thời trang trong nước. Phía Bên Kia Thành Phố là bộ phim đầu tiên Tú Quyên đóng chính. Ở ngoài đời, cô bạn theo đuổi phong cách sắc sảo, cá tính, khác hẳn hình tượng thanh xuân trong phim.

Lấy bối cảnh một khu phố lao động ven đô, bộ phim xoay quanh tình bạn giữa Cương và Khuê - hai cậu học sinh có tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng luôn đồng hành cùng nhau trong suốt những năm tháng thanh xuân. Biến cố bắt đầu xảy ra khi Tuyết Lan, một nữ sinh chuyển trường đến từ "phía bên kia thành phố", xuất hiện và vô tình trở thành mắt xích quan trọng làm thay đổi cuộc sống của cả hai. Từ đây, hàng loạt câu chuyện về tình bạn, tình thân, sự ganh ghét, đố kỵ và những lựa chọn tuổi trưởng thành dần được mở ra.

Bên cạnh nội dung gần gũi với giới trẻ, Phía Bên Kia Thành Phố còn nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ cách xây dựng nhân vật có chiều sâu. Các em học sinh trong phim không được khắc họa theo mô-típ một màu mà đều mang những tổn thương, áp lực và hoàn cảnh riêng. Chính điều đó giúp tác phẩm tạo được sự đồng cảm với khán giả, đặc biệt là những người từng trải qua giai đoạn nhiều biến động của tuổi học trò.