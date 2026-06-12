Drama "Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay" bản Trung: Thiếu gia kém 8 tuổi bỏ nhà theo Địch Lệ Nhiệt Ba bất chấp sự cấm đoán của gia đình

Những ngày qua, mối quan hệ tình cảm giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và mỹ nam Trần Phi Vũ gây dậy sóng showbiz Trung Quốc. Nhiều khán giả đã soi ra việc 2 nghệ sĩ dùng vòng đôi và nhiều lần "đụng hàng" trang phục hoặc phụ kiện. Không chỉ vậy, dân tình còn phát hiện 1 tài khoản thường xuyên mua đồ cùng mẫu với mỹ nhân Tân Cương trên nền tảng mua sắm Dewu/Poizon. Trùng hợp là trong lịch sử mua sắm của tài khoản này có rất nhiều đồ Trần Phi Vũ từng diện qua. Sau khi nghi vấn hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ lên thẳng top 1 hotsearch Weibo thì tài khoản này đã "biến mất" không dấu vết.

Đến ngày 12/6, paparazzi Bách Hiểu Sinh tiết lộ Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đã bí mật hẹn hò với nhau được một năm rưỡi. Mỹ nam sinh năm 2000 được cho biết yêu say đắm mỹ nhân Tân Cương. Để ở gần Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Phi Vũ đã dọn từ Bắc Kinh đến Thượng Hải (Trung Quốc) sinh sống. Khi người đẹp Tam sinh tam thế thập lý đào hoa bị ekip bỏ rơi và mắc kẹt ở Dubai giữa lúc chiến sự căng thẳng ở Trung Đông vào tháng 3 vừa qua, Trần Phi Vũ liên tục online theo dõi tin tức về tình hình của "bạn gái bí mật".

Trần Phi Vũ và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho biết đã bên nhau 1,5 năm. Nam diễn viên trẻ cũng dọn đến Thượng Hải (Trung Quốc) để sống cùng 1 thành phố với mỹ nhân Tân Cương. Ảnh: Xiaohongshu.

Tuy nhiên, Bách Hiểu Sinh cho biết minh tinh Trần Hồng - mẹ Trần Phi Vũ - đã vô cùng tức giận khi con trai bỏ nhà chạy theo Địch Lệ Nhiệt Ba. Trần Hồng không thích Nhiệt Ba và liên tục cấm cản, ép buộc con trai sớm chia tay, chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Dù vậy, Trần Phi Vũ vẫn phớt lờ và tiếp tục qua lại với đàn chị 9X. Thấy con không nghe lời mình, Trần Hồng đã khóa nhiều thẻ ngân hàng của Trần Phi Vũ. Do đó, suốt thời gian qua, Trần Phi Vũ không có nổi 1 món quà đắt tiền nào tặng bạn gái.

Minh tinh Trần Hồng muốn con trai mỹ nam chia tay Địch Lệ Nhiệt Ba để chuyên tâm cho sự nghiệp. Ảnh: Sina.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chính trong phim cổ trang Bạch Nhật Đề Đăng, lên sóng vào đầu năm 2026. Ban đầu, các khán giả phản đối cặp diễn viên vì cho rằng ngoại hình của cả hai không hợp, lại còn hơn kém nhau đến 8 tuổi. Tuy nhiên, sau khi phim chiếu, công chúng lại cảm thấy giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ có chemistry rất tốt.

Trong quá trình quảng bá, Trần Phi Vũ nhiều lần đứng sát rạt mỹ nhân Tân Cương. Trên 1 chương trình truyền hình, mỹ nam 2K này gây náo loạn MXH Trung Quốc khi công khai tỏ tình Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo đó, sau màn nhảy Señorita, Địch Lệ Nhiệt Ba đã ngượng ngùng hỏi: "Nghe nói em thích chị?", còn Trần Phi Vũ không ngần ngại đáp lại: "Không phải là nghe nói mà đúng là em thích chị!".

Đến hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ vẫn chưa lên tiếng về tin hẹn hò, mặc cho các từ khóa liên quan đến họ xuất hiện không ngừng trên hotsearch MXH Weibo. Theo dân tình, nếu Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ yêu nhau thật, họ sẽ là couple chị - em có "tổ hợp visual đỉnh nhất Cbiz".

Cặp sao được cho là "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong Bạch Nhật Đề Đăng. Ảnh: Sina.

Trần Phi Vũ từng bất ngờ tỏ tình với Địch Lệ Nhiệt Ba trong show Xin Chào Thứ 7 (Hi6). Ảnh: FB.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là cái tên nổi trội nhất nhì dàn sao nữ thế hệ 9X của Cbiz hiện nay, ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn đến từng milimet và khí chất minh tinh hơn người. Cô được coi là "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới của giới giải trí Hoa ngữ với vô số khoảnh khắc đẹp đến "phong thần", được giới mộ điệu hết mực săn đón. Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã vào top 10 nữ diễn viên đẹp nhất hành tinh năm 2026, do người dùng bình chọn trên chuyên trang điện ảnh lớn nhất thế giới IMDb. Cô đứng vị trí thứ 9 trong danh sách.

Về đời tư, Địch Lệ Nhiệt Ba từng vướng nghi vấn hẹn hò, thậm chí sinh con cho Hoàng Cảnh Du từ năm 2020, sau khi hợp tác chung phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Cả 2 lộ nhiều bằng chứng cho thấy họ đang yêu. Tuy nhiên, vào ngày 14/1/2025, blogger Lưu Đại Chùy cho biết Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đã tan vỡ. Một tháng sau, 1 tài khoản MXH tung clip nam thần Thượng Ẩn đi nghỉ dưỡng ở đảo Phú Quốc cùng 1 cô gái lạ.

Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân Tân Cương đẹp bậc nhất showbiz Trung Quốc. Ảnh: Xiaohongshu.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Ảnh: Sina.

Trần Phi Vũ sinh năm 2000, lớn lên trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha anh là đạo diễn quyền lực Trần Khải Ca, từng đoạt giải thưởng Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes với tác phẩm Bá Vương biệt Cơ. Ông nội Trần Phi Vũ là đạo diễn, giảng viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - Trần Hoài Ngai, bà nội là biên kịch Lưu Yến Trì.

Mẹ Trần Phi Vũ là mỹ nhân cổ trang nổi danh 1 thời Trần Hồng. Ở những năm cuối 70, đầu 80, nhan sắc của Trần Hồng được ca tụng là "mẫu hình đẹp nhất trong giới nghệ sĩ", "báu vật màn ảnh". Thậm chí, Trần Hồng còn là nghệ sĩ nữ hiếm hoi ký được hợp đồng với 1 công ty giải trí Hàn Quốc. Theo thống kê của Forbes, tổng tài sản của Trần Khải Ca - Trần Hồng vào năm 2010 là 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng).

Về đời tư, ngôi sao gen Z từng dính bê bối bị bạn gái cũ hot girl Diệc Lâm tung ảnh nóng tống tiền vào năm 2023. Vụ việc khiến Trần Phi Vũ sụp đổ hình tượng, rơi khỏi nhóm nam thần tiềm năng có thể vươn mình thành sao hạng A của Cbiz.

Cha mẹ, ông bà của Trần Phi Vũ đều là những nhân vật quyền lực ở showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu