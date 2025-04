Phim Việt hay đến đau lòng gây bão MXH: Tất cả đều tuyệt đối điện ảnh, càng xem càng thấy yêu nước

Sau liên tục các dự án phim tâm linh, kinh dị thành công lớn về mặt doanh thu nhưng gây tranh cãi về chất lượng, màn ảnh Việt thời gian tới sẽ được hưởng một làn gió hoàn toàn mới với bộ phim khai thác đề tài lịch sử, chiến tranh - Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối. Hiện, phim mới chỉ có những suất chiếu đầu tiên tại sự kiện ra mắt ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã trở thành chủ đề rất hot trên mạng xã hội Việt.

Hình ảnh trong phim Địa Đạo

Đúng với những lời giới thiệu về một dự án mang tầm vóc của một bộ phim chiến tranh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Địa Đạo khiến những khán giả đầu tiên vô cùng choáng ngợp. Quá nhiều lời khen dành cho tác phẩm này, từ kịch bản, kỹ xảo, bối cảnh đến diễn xuất, chỉ đạo của đạo diễn,... tất cả đều đang được đánh giá rất cao. Không ít khán giả chấm cho bộ phim số điểm tuyệt đối, đặc biệt nhấn mạnh việc bản thân quá xúc động và cảm thấy hào hùng, yêu nước vô cùng sau khi thưởng thức tác phẩm này.

Một review cực ngắn nhưng đủ thấy được tinh thần tự hào dân tộc sau khi xem Địa Đạo:

Một page chuyên về phim rạp cũng dành lời khen cho Địa Đạo, nhất là việc phim đã mang đến cho khán giả những câu chuyện đáng khâm phục về cha ông ta trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ đất nước:

Thêm một blog về phim ảnh nữa cùng dành vô vàn lời khen cho Địa Đạo. Trang này ấn tượng mạnh với việc phim sử dụng đạo cụ là khí tài thật, tạo cảm giác cực kỳ chân thật cho người xem. Thêm vào đó phần kịch bản, những giây phút ngọt ngào chóng vánh của các chiến sĩ trẻ giữa thời triển cũng được trang này khen ngợi. Như nhiều review khác, trang này cũng nhấn mạnh yếu tố diễn xuất của phim, dành rất nhiều lời khen cho dàn cast:

Một khán giả có cơ hội xem phim sớm cũng liệt kê hàng loạt những điểm mạnh của Địa Đạo bao gồm mặt cảm xúc của phim, kịch bản chắc tay, dàn diễn viên ấn tượng, hình ảnh, bối cảnh đẹp. Cuối cùng người kết luận việc Địa Đạo là bộ phim chúng ta nên xem để biết trân trọng hòa bình và những giá trị hôm nay hơn:

Nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm cũng dành vô số lời khen có cánh dành cho Địa Đạo, nhất là việc phim có tầm vóc của một tác phẩm "tầm quốc tế". Sự lăn xả của dàn diễn viên, chất thô mộc của chiến tranh được phản ánh rõ nét trên phim là điều khiến cho Lê Hồng Lâm ấn tượng mạnh. Anh cũng khẳng định Địa Đạo là bộ phim xuất sắc nhất của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên:

Một khán giả quá nể ekip sau khi xem phim. Người này cũng khen Địa Đạo là bộ phim đáng giá đến từng giây phút, quá hoành tráng nhưng không hề bị lộ liễu về mặt kỹ xảo, công nghệ:

Điểm số hơn cả tuyệt đối là điều mà khán giả này dành cho Địa Đạo. Người này cũng cho rằng phim "đẹp đến đau lòng", dù về chiến tranh nhưng không bị hoa mỹ hóa, không đạo lý. Đặc biệt khán giả này còn nhấn mạnh việc phim có kỹ xảo "Hollywood khủng khiếp":

Lại thêm một page về phim ảnh cũng bày tỏ sự xúc động, tự hào sau khi xem phim khiến khán giả càng tò mò hơn về tác phẩm này:

Địa Đạo do Bùi Thạc Chuyên làm đạo diễn kiêm viết kịch bản, và đồng thời còn là bộ phim đầu tay của ông dưới vai trò là nhà sản xuất. Phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên nổi tiếng gồm Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Diễm Hằng,.. Đây là bộ phim về chiến tranh đầu tiên của Việt Nam không sử dụng ngân sách nhà nước mà thay vào đó được đầu tư hoàn toàn từ các nguồn vốn tư nhân. Phim lấy bối cảnh miền Nam Việt Nam năm 1967, giữa lúc chiến tranh đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Câu chuyện tập trung vào đội du kích cách mạng 21 người do Bảy Theo chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông. Họ trở thành mục tiêu tìm và diệt của quân đội Mỹ khi họ nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ một nhóm thông tin tình báo chiến lược mới đến ẩn náu tại căn cứ.

