Steven Nguyễn đã đúng

Khi Mưa Đỏ bất ngờ trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt, có lẽ Steven Nguyễn là gương mặt nhận được sự chú ý lớn nhất nhì dàn cast. Không phải vai chính diện, cũng không phải nhân vật được xây dựng để lấy nước mắt, Quang do Steven Nguyễn thể hiện, lại được yêu mến bởi đông đảo khán giả. Với nhiều người, Mưa Đỏ chính là cơ hội đổi đời của nam diễn viên, nhưng với Steven Nguyễn, đó là thành quả đến sau gần một thập kỷ kiên trì không rẽ lối.

Steven Nguyễn (tên thật Nguyễn Huy, sinh năm 1991) tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Con đường đến với nghệ thuật của anh không bắt đầu bằng hào quang. Ngay từ khi còn là sinh viên, Steven Nguyễn đã phải đối diện với những nhận xét khắt khe về khả năng diễn xuất, những lần casting thất bại và cảm giác mờ nhạt giữa rất nhiều gương mặt trẻ khác.

Sau một năm học đại học, anh tạm gác giấc mơ để đi nghĩa vụ quân sự. Trở lại trường, Steven Nguyễn tiếp tục theo đuổi diễn xuất nhưng thực tế nghề nghiệp vẫn đầy chông chênh. Để duy trì cuộc sống và nuôi dưỡng đam mê, anh nhận những vai quần chúng ít ai nhớ mặt, thậm chí làm công việc soát vé trong rạp. Đã có lúc Steven Nguyễn nghĩ đến việc bỏ nghề, tìm một công việc ổn định hơn. Tuy nhiên, chính mong muốn được đứng trên sân khấu, được sống với vai diễn đã níu anh ở lại.

Trong suốt nhiều năm, Steven Nguyễn đi casting hàng chục lần và không ít lần bị loại ngay từ vòng đầu. Anh xuất hiện rải rác trong các dự án nhỏ, đủ để không bị quên tên nhưng cũng chưa đủ để tạo dấu ấn rõ rệt. Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm 2020, khi Steven tham gia series web-drama Bi Long Đại Ca. Vai diễn này giúp anh được công chúng chú ý nhờ ngoại hình nam tính, khả năng võ thuật và phong thái màn ảnh phù hợp với dòng phim hành động. Sau đó, Steven tiếp tục góp mặt trong một số dự án như Hùng Long Phong Bá, Bạn Gái Tôi Là Trùm Trường... Dù vậy, từng đó vẫn chưa phải cú bật đủ mạnh để đưa anh thoát khỏi vùng an toàn của những vai diễn quen thuộc.

Với Mưa Đỏ, Steven Nguyễn suýt bỏ lỡ cơ hội khi ban đầu từ chối casting vì bận lịch trình. Chỉ đến khi được quản lý thuyết phục, anh mới bay ra Hà Nội thử vai và trúng tuyển. Việc đảm nhận một vai phản diện khiến Steven Nguyễn có chút lưỡng lự, nhưng cũng chính điều đó khiến anh quyết tâm coi đây là thử thách lớn. Để vào vai Trung úy Quang, Steven trải qua quá trình chuẩn bị khắc nghiệt: giảm cân trong thời gian ngắn, tập bắn súng tại trường bắn Củ Chi suốt một tháng, sau đó tiếp tục rèn luyện võ thuật. Kinh nghiệm từng đi nghĩa vụ quân sự giúp anh nhanh chóng thích nghi với kỷ luật và các yêu cầu khắt khe của vai diễn.

Trên màn ảnh, Quang không phải phản diện một chiều. Nhân vật mang trong mình những giằng xé nội tâm, sự mâu thuẫn giữa lý trí, lòng trắc ẩn và hoàn cảnh chiến tranh. Chính cách thể hiện tiết chế, lạnh lùng nhưng không vô cảm của Steven Nguyễn đã khiến khán giả bất ngờ và dành nhiều thiện cảm cho nhân vật này.

Sau khi Mưa Đỏ lên sóng, Steven Nguyễn bước sang một vị thế khác trong sự nghiệp. Từ một diễn viên chiếu mạng hay truyền hình ít tiếng tăm, anh trở thành cái tên được truyền thông và khán giả nhắc đến nhiều bậc nhất showbiz Việt ở những tháng cuối năm 2025. Tính đến thời điểm hiện tại, trang cá nhân của Steven Nguyễn đã sở hữu hơn 550 nghìn người theo dõi, hiện chỉ đứng sau Hạ Anh - nữ diễn viên vốn đã nổi tiếng ở địa hạt truyền hình miền Nam.

Không thể không kể đến hàng loạt dự án, hợp đồng với vô số thương hiệu. Steven Nguyễn phủ sóng ở các sự kiện ra mắt sản phẩm, quảng bá phim, nhãn hàng... Trên nền tảng MXH, những clip và ảnh của anh chàng đạt được lượng tương tác cực lớn, vượt mặt các đồng nghiệp Mưa Đỏ khác. Đặc biệt, anh chàng cũng là gương mặt được nhắc đến nhiều nhất trong Mưa Đỏ trên Threads - nền tảng đại diện cho đời sống giới trẻ. Quan trọng hơn, anh không còn bị đóng khung trong hình ảnh diễn viên hành động đơn thuần mà được nhìn nhận là gương mặt có khả năng đảm nhận vai diễn phức tạp, nhiều lớp tâm lý.

Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ của Mưa Đỏ, Steven Nguyễn còn ghi dấu ấn rõ rệt tải các lễ trao giải điện ảnh - giải trí cuối năm. Tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2025, anh được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất, với hơn 9,1 triệu lượt bình chọn, con số cao nhất của hạng mục này trong năm. Cũng trong khuôn khổ giải thưởng này, Steven Nguyễn tiếp tục được gọi tên ở hạng mục Cặp đôi điện ảnh được yêu thích nhất khi kết hợp cùng Lê Hạ Anh. Không dừng lại ở đó, tại Male Icon Awards 2025, Steven Nguyễn còn được trao danh hiệu Diễn viên của năm. Bên cạnh những giải thưởng đã đạt được, Steven Nguyễn hiện vẫn là cái tên được kỳ vọng sẽ tiếp tục chiến thắng trong nhiều đề cử quan trọng khác sắp tới.

Nhìn lại một hành trình dài đã qua, Mưa Đỏ không chỉ là một bom tấn thành công, mà còn là cột mốc khẳng định Steven Nguyễn đã đúng khi không từ bỏ con đường diễn xuất giữa những năm tháng chật vật và hoài nghi. Từ một diễn viên đứng ngoài rạp làm soát vé, anh tìm được hào quang cho riêng mình bằng chính sự kiên trì, nỗ lực và niềm tin với nghề. Những giải thưởng, đề cử và sự ghi nhận của khán giả ở thời điểm hiện tại không phải là đích đến cuối cùng, mà là bước mở đầu cho một giai đoạn mới trong sự nghiệp.

Năm 2026, Steven Nguyễn tham gia dự án điện ảnh Trại Buôn Người, vào vai nam chính với nhiều cảnh quay hành động và tâm lý phức tạp, dự kiến ra rạp đầu năm 2026. Bên cạnh đó, Steven còn tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Kiên - chiến sĩ cứu hộ trong phim truyền hình giờ vàng Không Giới Hạn dự kiến lên sóng từ tháng 1/2026, tiếp tục khẳng định sự hiện diện dày đặc của anh trên cả hai lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình.