Ngày 3/2, showcase giới thiệu phim Tài, dự án điện ảnh do Mỹ Tâm đảm nhận vai trò sản xuất và Mai Tài Phến giữ vị trí đạo diễnm đã được tổ chức tại TP.HCM. Đây là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng của Mỹ Tâm sau 7 năm vắng bóng, vì vậy nhanh chóng thu hút sự quan tâm và kỳ vọng từ đông đảo khán giả. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp, đại diện truyền thông cùng dàn diễn viên tham gia phim như Mai Tài Phến, NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Vinh Râu, Long Đẹp Trai, Sỹ Toàn… tạo nên không khí sôi động ngay từ khi bắt đầu.

Dàn cast phim Tài

Là bộ đôi "chủ xị" của bộ phim, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ lẫn netizen theo dõi qua màn hình. Mỹ Tâm xuất hiện lộng lẫy trong bộ đầm màu đỏ mận sang trọng, nhấn nhá với tà áo dài, giúp cô trở nên quý phái và thanh lịch hơn. Giữa đám đông và hàng chục ống kính, hoạ mi tóc nâu ngày càng thăng hạng nhan sắc, vẻ ngoài rạng rỡ và tươi tắn ghi điểm tuyệt đối.

Bên cạnh cô là nam chính của Tài - Mai Tài Phến. Anh chàng gây ấn tượng với bộ suit lịch lãm, gọn gàng cùng kiểu tóc vuốt vuốt vô cùng bảnh bao. Nam diễn viên nhận được nhiều lời khen về ngoại hình điển trai, nam tính và phong thái điềm tĩnh, đĩnh đạc. Khung hình giữa cặp đôi "tình tin đồn" khiến khán giả như phát cuồng, đẩy thuyền kịch liệt 2 nghệ sĩ.

Tại đây, Mỹ Tâm khẳng định không có ý định ra mắt phim vào dịp Tết, đồng thời cho biết nhận thức được không ít người thắc mắc sao không công chiếu phim sớm hơn một chút. Cô cho biết lý do tại sao quyết định ra mắt phim vào 8/3: "Tính mình thích làm vui vui thôi, bất ngờ nho nhỏ đó. Tháng Giêng là tháng ăn chơi mà. Nhưng các anh chị cũng thất vọng chút xíu phải không? Nhưng cũng được mà quý vị. Tại có nhiều phim Tết làm rất là tốt, nội dung rất hay, giờ mình ra phim lại nhiều quá. Nên Tâm nghĩ ra 8/3 là hợp lý nhất rồi ạ".

Mỹ Tâm chia sẻ lý do tại sao ra mắt phim vào 8/3

Một số ảnh khác ở buổi showcase: