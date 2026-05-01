Phim Trung Quốc lấy ý tưởng từ MV fanmade mà hay khủng khiếp: Cốt truyện độc nhất vô nhị, cặp chính đẹp đôi vô cùng

Mới đây, một đoạn video cực hay về bộ phim Cổ Tương Tư Khúc đã được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Sau khi xem xong, tin rằng tất cả những ai yêu thích dòng phim ngôn tình cổ trang Trung Quốc đều có chung nhân định, sẽ là niềm tiếc nuối lớn nếu bỏ lỡ tác phẩm này.

Nếu thích dòng phim ngôn tình cổ trang Trung Quốc, Cổ Tương Tư Khúc là một tác phẩm bạn rất nên xem thử.

Cổ Tương Tư Khúc có một cốt truyện rất lạ xoay quanh câu chuyện giữa giáo sư đại học Thẩm Bất Ngôn hay viết tiểu thuyết và hoàng hậu thời cổ đại tên Lục Diên, cũng là nhân vật trong tiểu thuyết của anh. Mối duyên giữa họ bắt đầu khi Thẩm Bất Ngôn xuyên vào bức tranh cổ Tương Tư Nhai Đồ với mong muốn tìm kiếm một chân tướng bị ẩn giấu.

Không được đầu tư lớn, diễn viên chính không phải lưu lượng đông fan, thế nhưng Cổ Tương Tư Khúc lại trở thành một trong những phim ngôn tình cổ trang quá xuất sắc trên mọi khía cạnh.

Quách Già Nam là cái tên mà nhiều người có thể chưa từng nghe đến. Nhưng anh đã cho thấy đoàn làm phim hoàn toàn đúng khi trao niềm tin cho mình.

Cả hai viết nên một đoạn tình duyên đầy cảm xúc. Thế nhưng nếu chỉ có vậy, Cổ Tương Tư Khúc sẽ giống với hàng ngàn tác phẩm cùng thể loại ngoài kia. Điểm đặc biệt của chuyện tình này, đó là hai nhân vật chính ở hai dòng thời gian trái ngược nhau. Thẩm Bất Ngôn không chỉ xuyên không một lần. Mỗi lần trở về quá khứ, anh lại tới một mốc thời gian sớm hơn trước, rồi dùng đủ mọi cách để nghịch đảo số phận bi thương của cô. Và cứ như thế, cho đến khi mà câu chuyện của Thẩm Bất Ngôn đi đến hồi kết, mọi thứ với Lục Diên mới chỉ ở điểm khởi đầu.

Trương Nhã Khâm thực sự là sở hữu visual trời sinh để đóng cổ trang.

Mỹ nhân sinh năm 1996 không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, mà diễn xuất, khí chất cổ trang cũng như khả năng thực hiện các cảnh hành động cũng hoàn toàn chinh phục khán giả.

Có một chi tiết rất thú vị về Cổ Tương Tư Khúc , đó là tác phẩm này được lấy cảm hứng từ một MV fanmade thay vì một tiểu thuyết nổi tiếng có sẵn như cách mà rất nhiều bộ phim được sản xuất. Tác phẩm này không hề được đầu tư mạnh tay. Hai nhân vật chính Thẩm Bất Ngôn - Lục Diên do Quách Già Nam và Trương Nhã Khâm thể hiện. Họ đều không phải những ngôi sao lưu lượng sở hữu lượng fan đông đảo, mà được chọn bởi tài năng cũng như sự phù hợp với thiết lập nhân vật. Chính điều đó đã tạo ra một tác phẩm vô cùng trọn vẹn từ nội dung, diễn xuất, trang phục cho đến OST.