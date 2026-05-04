Nam vương số hưởng nhất showbiz: Được bố vợ đại gia tặng duplex 229 tỷ, ngày ngày lái Ferrari đến Land Cruiser check-in khiến dân tình "lác mắt"

Tại showbiz Hong Kong, Viên Vỹ Hào được mệnh danh là "vua truyền hình", từng phủ sóng màn ảnh nhỏ giờ vàng với các phim như Anh Hùng Pháp Y, Điều Tra Viên ICA, Pháp Chứng Tiên Phong, Anh Hùng Thành Trại, Sứ Đồ Hành Giả... Anh vào showbiz sau khi đăng quang cuộc thi Hoa vương Hong Kong 2007. Với gương mặt đẹp trai và dáng vóc cao ráo lý tưởng, hình tượng tốt, nói không với lùm xùm đời tư, Viên Vỹ Hào nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, chuyện tình cảm của Viên Vỹ Hào cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Từ năm 2020, anh trở thành

chàng rể tỷ đô" sau khi nên duyên vợ chồng với người đẹp Trương Bảo Nhi. Cuộc hôn nhân này đưa cuộc đời của nam vương Hong Kong (Trung Quốc) sang trang mới.

Đổi đời nhờ cưới ái nữ của "vua nội y" xứ Hương Cảng

Tháng 9/2017, Viên Vỹ Hào công khai hẹn hò Trương Bảo Nhi - thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2016 và giành giải phụ Người đẹp thân thiện. Cặp đôi phải lòng nhau sau khi tham gia show truyền hình thực tế quay tại Tanzania của đài truyền hình TVB. Sau 3 năm bên nhau, Viên Vỹ Hào đã quỳ gối ngỏ lời cầu hôn Trương Bảo Nhi.

Đến tháng 11/2020, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại 1 khách sạn hạng sang. Ngày cưới của Viên Vỹ Hào và Trương Bảo Nhi có độ xa xỉ khiến công chúng choáng ngợp. Trong lễ rước dâu truyền thông, Trương Bảo Nhi nhận của hồi môn là 7 cặp vàng lòng phụng. Tại lễ cưới chính thức, Viên Vỹ Hào đeo đồng hồ trị giá khoảng 1,5 triệu HKD (hơn 5 tỷ đồng), còn cô dâu đeo dây chuyền kim cương ước tính hàng chục triệu HKD (hàng tỷ đồng).

Lúc bấy giờ, thân thế thực sự của Trương Bảo Nhi cũng được công khai. Theo tờ On, người đẹp có xuất thân danh gia vọng tộc. Cô là ái nữ của doanh nhân Trương Hoàng Hoàng - ông hoàng trong ngành sản xuất nội y tại Hong Kong (Trung Quốc). Công ty của cha Bảo Nhi được định giá 11 triệu USD (hơn 290 tỷ đồng), với 100 nhân viên, doanh thu hàng năm ước tính đạt được gần 13 triệu USD (hơn 342 tỷ đồng). Ngoài ra, gia tộc họ Trương còn sở hữu khối bất động sản hơn 38 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng).

Sau ngày cưới, Viên Vỹ Hào được bố vợ tặng gia tặng 1 căn duplex có diện tích hơn 250 m2 ở Clearwater Bay với giá 65,68 triệu HKD (220 tỷ đồng) để cùng Trương Bảo Nhi xây dựng tổ ấm. Tuy nhiên, cha người đẹp Hong Kong (Trung Quốc) chỉ trả trước 40 triệu HKD (134 tỷ đồng), số tiền 25,6 triệu HKD (85,9 tỷ đồng) còn lại vợ chồng Viên Vỹ Hào phải tự thanh toán do không muốn vợ chồng con gái dựa dẫm vào tiền bạc của mình.

Theo nguồn tin trong giới, Viên Vỹ Hào hiện có cuộc sống xa hoa, thong thả nhờ tài sản của gia đình nhà vợ. Kể từ khi lên chức cha, nam vương này không còn đi đóng phim, tham dự sự kiện dày đặc như trước. Anh dành nhiều thời gian cho vợ con, ngày ngày đăng ảnh lái xe Ferrari F355 cổ điển, SUV FJ62, Toyota Land Cruiser FJ62... và khoe thú vui sưu tập đồng hồ đắt tiền, thiết bị chụp ảnh và âm thanh cao cấp. Độ chịu chơi, chịu chi của Viên Vỹ Hào khiến dân tình "lác cả mắt".

"Tôi không tơ tưởng đến tiền của bố vợ đại gia"

Do bố vợ thuộc tầng lớp đại gia, vợ là thiên kim tiểu thư nên từ khi yêu và cưới Trương Bảo Nhi, Viên Vỹ Hào luôn bị gièm pha là "chạn vương, "chuột sa chĩnh gạo", "sống dựa hơi nhà vợ", "có nhà to vì được bố vợ cho tiền", "làm rể hào môn mới có nhà sang để ở"... Nhiều người còn mỉa mai tài tử TVB nhòm ngó gia sản của nhà Trương Bảo Nhi nên mới cố bước chân vào nhà hào môn. Nguyên nhân là do trong 1 chương trình truyền hình, Viên Vỹ Hào từng chia anh đã dốc hết tiền tiết kiệm để cưới Trương Bảo Nhi, đồng thời phải nhờ cha vợ hỗ trợ hơn 5 triệu HKD (hơn 16 tỷ đồng) để lo liệu hôn lễ chỉn chu.

Không chỉ vậy, sau ngày cưới, ngoại hình của Viên Vỹ Hào cũng ngày càng đi xuống, trở nên già dặn khác thường. Điều này khiến netizen lại được dịp bàn tán, suy đoán anh sống không dễ dàng ở nhà vợ đại gia. Đối mặt với những lời đàm tiếu, phân biệt giàu nghèo của không ít người, Viên Vỹ Hào chia sẻ anh bị tổn thương, gặp áp lực lớn.

"Cứ đọc những lời công kích ác ý trên mạng, tôi lại thấy không vui. Tôi cũng đâu có tệ, có sự nghiệp, danh tiếng và ý chí phấn đấu. Hà cớ gì mọi người cứ lời ra tiếng vào, nhận định rằng tôi không xứng với Bảo Nhi. Tôi không quan tâm cô ấy giàu hay nghèo, Bảo Nhi có là ai đi nữa tôi vẫn trao cho cô ấy tình cảm chân thành của mình. Tôi cũng không tơ hào tiền của bố vợ. Nếu tôi có suy nghĩ không đàng hoàng, cha của Bảo Nhi liệu có cho tôi lấy cô ấy. Về việc vì sao tôi đột ngột già đi, đó là do nghỉ ngơi không đủ, làm việc cường độ cao, 1 năm quay liền mấy phim mà ra" , Viên Vỹ Hào đáp trả.

