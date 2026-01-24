Phim Trung Quốc điên nhất vũ trụ ngôn tình đây rồi: Cặp chính hôn hít phát ngượng, ai xem cũng phải che mặt

Màn ảnh Trung Quốc thời gian gần đây bất ngờ xuất hiện một "cơn địa chấn" mới của dòng phim ngôn tình mang tên Thu Hút Mãnh Liệt. Không cần dàn sao lưu lượng đình đám, không quảng bá rầm rộ, tác phẩm vẫn nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội nhờ thiết lập nội dung táo bạo, khác biệt hoàn toàn so với loạt phim tình cảm quen thuộc trước đó.

Những cảnh hôn bùng nổ khiến người xem vừa ngượng ngùng, vừa phấn khích của cặp đôi phim Thu Hút Mãnh Liệt.

Thực sự là không có nhiều phim ngôn tình có cảnh hôn cháy khủng khiếp đến cỡ này.

Phim xây dựng một thế giới giả tưởng nơi một loại virus hư cấu có tên Affinity đã chia loài người thành hai nhóm đối lập là Nhận và Dẫn. Những người thuộc nhóm Nhận Một là những cá thể dễ mất kiểm soát, có xu hướng tấn công và chiếm hữu. Nam chính Tạ Tân Tự thuộc nhóm này. Ngược lại với Nhận là Dẫn, những người mang khả năng chữa lành, dẫn dắt và ổn định cảm xúc, nữ chính Ngô Nùng Vũ là một trong số đó.

Hai nhóm này buộc phải thiết lập mối ràng buộc với nhau, từ đó hình thành hấp dẫn sinh lý. Chính thiết lập này đã đẩy mối quan hệ của cặp đôi chính vào trạng thái căng thẳng tột độ, nhưng cũng vì thế mà thu hút người xem một cách mãnh liệt.

Dù mới phát sóng chưa lâu, Thu Hút Mãnh Liệt khiến khán giả đứng ngồi không yên với hàng loạt phân cảnh cảm xúc bùng nổ. Mỗi lần nữ chính tìm cách tránh né, nam chính lại xuất hiện với khí chất u ám, áp đảo để bắt lại. Đặc biệt, cảnh "hôn đuổi" trên tàu - một người lùi, một người tiến đang được chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả thừa nhận phải vừa xem vừa che mặt vì quá ngượng, nhưng lại không thể rời mắt.

Thôi Hâm Vũ và Phương Cẩn không phải những ngôi sao nổi tiếng, nhưng màn kết hợp của họ đang thực sự bùng nổ.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên chính, vai Tạ Tân Tự do Thôi Hâm Vũ đảm nhận, trong khi nữ chính Ngô Nùng Vũ do Phương Cẩn thủ vai. Cả hai đều không phải những cái tên quen thuộc với công chúng, thậm chí nhiều người xem còn lần đầu nghe đến. Thế nhưng không thể phủ nhận họ sở hữu nhan sắc hài hòa, đẹp đôi và đặc biệt là chemistry bùng nổ ngoài mong đợi.

Không quá lời khi nói rằng Thu Hút Mãnh Liệt đang được xem là một trong những bộ phim ngôn tình "điên" nhất vũ trụ ngôn tình Trung Quốc thời điểm hiện tại. Với motip lạ, cặp đôi chính gây nghiện, tác phẩm hứa hẹn sẽ còn tiếp tục gây bão trong thời gian tới.