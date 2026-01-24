Phim Trung Quốc "chạm đáy xã hội" với rating 0%, nam chính là đỉnh cao của sự thất bại

Theo QQ, bộ phim cổ trang lịch sử Thái Bình Niên do các diễn viên Bạch Vũ, Chu Á Văn và Châu Vũ Đồng đóng chính lên sóng những tập đầu tiên trên kênh CCTV1 Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vào ngày 23/1. Đây là dự án lớn được viết kịch bản, chuẩn bị và sản xuất trong thời gian khoảng gần 10 năm, song hiệu quả phát sóng khiến người xem khó chấp nhận.

Theo đó, rating của phim đạt trung bình khoảng 1,08% ở tập 1, đến tập 2 chỉ còn 0,48%. So với mức sàn trung bình của kênh CCTV1 là từ 2-3% ở khung giờ chiếu đó, Thái Bình Niên đã có một khởi đầu thất bại. Trên trang mạng, sau 4 tập phim, lượt xem chỉ đạt khoảng hơn 5 triệu. Bên cạnh đó, Thái Bình Niên được phát sóng trên ba nền tảng lớn là Tencent, iQIYI, Mango nhưng độ hot đều ở mức cực thấp.

Thái Bình Niên do Bạch Vũ đóng chính mở màn với rating thấp kỷ lục

Theo phân tích của QQ, bộ phim có bối cảnh rộng lớn vào giai đoạn loạn lạc nhất lịch sử Trung Quốc, khi ngũ đại thập quốc giao tranh (907 - 979). Do đó, sơ đồ các nhân vật rất đồ sộ, chỉ riêng việc giới thiệu nhân vật và mối quan hệ, hoàn cảnh của các nước đã chiếm không ít thời gian. Nhưng nội dung như vậy khô khan khó thu hút người xem.

Thái Bình Niên đã dùng cách khá "man rợ" để thu hút người xem là miêu tả lại những tập tục rợn người thời đó như ăn thịt người, hạ nhục kẻ thù bị bắt bằng cách bắt họ không được mặc quần áo kéo lừa đi... Tuy nhiên, những tập đầu tiên vẫn có thành tích cực kỳ tệ.

Bộ phim được sản xuất chỉn chu nhưng đề tài khô khan, bị đánh giá là "thất bại đã nhìn thấy từ trước"

Mặt khác, theo QQ, những tập đầu phim không thu hút được khán giả vì nam chính do Bạch Vũ thể hiện. Từ năm 2020 đến nay, Bạch Vũ đóng chính trong nhiều phim, số lượng tác phẩm gây tiếng vang rất ít, thậm chí phim được đánh giá cao về chất lượng như Sơn Hải Tình, Những Đứa Con Nhà Họ Kiều cũng có tỷ lệ người xem không khả quan.

Năm 2022, bộ phim Phong Khởi Lũng Tây chiếu trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV8 chỉ có mức rating 0,36%. Rating này còn thấp hơn các đài truyền hình địa phương chiếu cùng thời điểm như Hồ Nam, Bắc Kinh, Đông Phương và Chiết Giang. Trong khi trước đó, CCTV luôn là đài dẫn đầu về rating. Một tác phẩm khác là Cảm Ơn Bác Sĩ cũng được chiếu trên CCTV8 nhưng chỉ có rating khoảng 1,25% thấp hơn mức sàn của đài. Trong khi đó, những bộ phim như Phong Khởi Lũng Tây, Long Thành, Tây Xuất Ngọc Môn, Kỳ Nghỉ Ấm Áp đều là dự án có kinh phí lớn nhưng thất bại thảm hại.

Vì vậy, khi nghe tin Bạch Vũ đóng vai chính, nhiều khán giả không có tâm lý mong chờ bộ phim. Nữ chính Châu Vũ Đồng cũng vướng tai tiếng hỗn láo với đàn chị khi tham gia show giải trí. Đồng thời, tạo hình cổ trang của cô không được đánh giá cao.

Bạch Vũ không phải cái tên thu hút người xem

Tuy nhiên, theo QQ, Thái Bình Niên là tác phẩm chứa đựng tâm sức của nhà làm phim và các diễn viên trong nhiều năm. Thành tích của phim có thể được cải thiện nếu những tập phim sau có nội dung hấp dẫn hơn.

Thái Bình Niên có sự tham gia của Bạch Vũ, Chu Á Văn, Châu Vũ Đồng cùng nhiều tên tuổi gạo cội khác của làng phim Trung Quốc. Kịch bản phim được xây dựng dựa trên sự kiện lịch sử có thật mang tên "nạp thổ quy Tống", tái hiện bức tranh thời đại đầy biến động từ cuối Ngũ Đại Thập Quốc cho đến những năm đầu Bắc Tống, giai đoạn Triệu Khuông Dận từng bước thống nhất Trung Hoa, chấm dứt cục diện chia cắt kéo dài.

Trong phim, khán giả sẽ theo dõi song song hành trình của Ngô Việt vương Tiền Hoằng Thục và Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận, hai vị quân vương cùng chung lý tưởng ổn định giang sơn, giảm binh đao và mang lại cuộc sống thái bình cho bách tính.

Nữ chính Châu Vũ Đồng bị chê không hợp cổ trang

Phim có bối cảnh rất được đầu tư, nhưng nhân vật quá đồ sộ khiến khán giả bị "ngợp"