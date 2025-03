Ngày 10/3, Sina đưa tin bộ phim ngôn tình hiện đại Lự Kính (tạm dịch: Bộ Lọc) được đánh giá 7,3/10 điểm trên trang Douban. So với các dự án chiếu cùng thời điểm là Khó Dỗ Dành do Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam đóng chính, hay Yêu Em (do Trương Lăng Hách và Từ Nhược Hàm diễn), phim có điểm số cao vượt trội.

Lự Kính được đánh giá có cốt truyện lạ, mới mẻ, tình tiết hài hước hấp dẫn. Hai diễn viên chính là Đàn Kiện Thứ và Lý Lan Địch đều có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, tự nhiên, dễ thương. Tuy cả hai đều không phải ngôi sao lưu lượng có lượng người hâm mộ quá đông, nhưng bù lại, khả năng diễn xuất của họ được đánh giá tốt.

Lự Kính có điểm chất lượng cao

Nhờ đó, Lự Kính dù có nội dung mới mẻ nhưng vẫn được thể hiện tốt, trở thành một dự án có chất lượng. Nam chính Đường Kỳ do Đàn Kiện Thứ đóng chính cũng là nhân vật có sức hút nhất trên các trang tổng hợp số liệu Maoyan hay Vlinkage.

Lự Kính do Đàn Kiện Thứ và Lý Lan Địch là một bộ phim có kịch bản gốc, xoay quanh hai nhân vật là Tô Tranh Tranh và Đường Kỳ. Tô Tranh Tranh là một cô gái bình thường như bao người, thế nhưng cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi nhờ việc có được "vòng tay bộ lọc".

Nữ chính do Lý Lan Địch thể hiện xinh không thể rời mắt

Lý Lan Địch diễn xuất đáng yêu

Đây là vật cho phép Tô Tranh Tranh thay đổi diện mạo theo ý muốn. Tô Tranh Tranh có những thân phận khác nhau là Tô Miểu, Phương Cẩn và Toàn Thắng Đường. Đáng chú ý, cả 3 đều là những người đặc biệt trong lòng Đường Kỳ: Tô Miểu là người con gái khiến anh rung động, Phương Cẩn là người bạn có chung hoài bão và Toàn Thắng Đường là chàng trai luôn mang tới cho anh năng lượng tích cực.

Về sau, Đường Kỳ phát hiện ra thực chất cả Tô Miểu, Phương Cẩn và Toàn Thắng Đường đều là Tô Tranh Tranh. Hai người chính thức ở bên nhau, cùng nắm tay vượt qua những thử thách và thực hiện lý tưởng giúp mọi phụ nữ trên đời không bao giờ phải tự ti về ngoại hình.

Cả hai diễn viên có sự ăn ý trong diễn xuất

Đàn Kiện Thứ cũng là ngôi sao có những màn thể hiện đa dạng, tinh tế