Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron đang là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất lúc này. Mới đây, một phóng viên giải trí đã livestream cuộc nói chuyện điện thoại người xưng là dì của cố diễn viên Kim Sae Ron, công bố thông tin chấn động: Kim Sae Ron từng hẹn hò với Kim Soo Hyun, mối quan hệ kéo dài trong 6 năm. Khi đó, Kim Sae Ron khoảng 15-16 tuổi, Kim Soo Hyun 27 tuổi.

Người thân của Kim Sae Ron tiết lộ thêm, nữ diễn viên từng có một bài đăng không công khai trên Instagram nói về quan hệ giữa cô và Kim Soo Hyun. Trong đó, cố diễn viên nói rằng: "Mối quan hệ giữa tôi và Kim Soo Hyun bắt đầu từ ngày 19/11/2015 kéo dài đến ngày 7/7/2021". Hiện tại, cộng đồng mạng đang rất xôn xao trước thông tin này.

Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun là một trong những nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, nổi tiếng với diễn xuất xuất sắc và mức thù lao kỷ lục. Anh bắt đầu sự nghiệp vào năm 2007 và nổi tiếng cùng phim Dream High (2011), sau đó vươn lên hàng sao nhờ Moon Embracing the Sun (2012) và Vì sao đưa anh tới (2013-2014).

Anh là nam diễn viên truyền hình được trả lương cao nhất Hàn Quốc, với mức thù lao 3,7 triệu USD cho Nữ hoàng nước mắt (2024). Tổng tài sản ước tính khoảng 117 triệu USD. Bên cạnh diễn xuất, Kim Soo Hyun còn thành công trong lĩnh vực quảng cáo, từng có 35 hợp đồng chỉ riêng năm 2014.

Về giải thưởng, anh đã 4 lần đoạt Baeksang Arts Awards, trong đó có Nam chính xuất sắc nhất (2012). Ngoài ra, anh cũng có tài ca hát, nhảy múa và từng tham gia thi đấu bowling chuyên nghiệp.

Kim Sae Ron

Kim Sae Ron sinh năm 2000, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi và nhanh chóng khẳng định tài năng qua nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám. Cô gây ấn tượng đầu tiên với A Brand New Life (2009), bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes, giúp cô được quốc tế chú ý. Năm 2010, Kim Sae Ron tiếp tục tỏa sáng với The Man from Nowhere, đóng cùng Won Bin, đưa cô trở thành diễn viên nhí triển vọng nhất Hàn Quốc.

Năm 2014, cô khẳng định khả năng diễn xuất trưởng thành với A Girl at My Door, lần thứ hai được sải bước tại Cannes và nhận giải thưởng danh giá như Rồng Xanh. Không muốn bị đóng khung, Kim Sae Ron thử sức với thể loại phim truyền hình, nổi bật là The Queen's Classroom (2013), High School - Love On (2014) và Mirror of the Witch (2016).

Cô tiếp tục theo đuổi hình tượng trưởng thành hơn với Leverage (2019) và The Great Shaman Ga Doo Shim (2021). Tuy nhiên, scandal lái xe khi say rượu năm 2022 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của cô, khiến cô mất nhiều hợp đồng và rời khỏi làng giải trí. Sự ra đi của Kim Sae Ron để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả từng yêu mến cô.