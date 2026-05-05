Phim Trung Quốc này phải 400 tập chứ 40 tập không đủ xem: Hút 13,6 tỷ view, nam chính càng khổ sở càng đẹp

Thời gian gần đây, bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đang hot trở lại trên mạng xã hội Trung Quốc. Các thống kê chỉ ra rằng trên nền tảng Douyin, lượt xem các nội dung liên quan đến bộ phim này tăng hơn 320% so với cùng kỳ. Không chỉ vậy, việc bộ phim thu hút sự quan tâm trở lại đã giúp tổng lượt đọc các chủ đề xoay quanh tác phẩm trên không gian mạng tiếp tục tăng trưởng, hiện con số tích lũy đã vượt mốc 13,6 tỷ. Và cho những ai chưa biết, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát cũng là một trong những phim được xem lại nhiều nhất trên nền tảng Youku.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát kể về mối tình 10 kiếp đầy bi thương giữa đệ tử Ly Trạch Cung là Vũ Tư Phượng và Chử Toàn Cơ, cô con gái bị khiếm khuyết lục thức của chưởng môn phái Thiếu Dương uy trấn thiên hạ. Cả hai gặp gỡ, yêu nhau, đối mặt với vô vàn sóng gió, âm mưu toan tính. Chử Toàn Cơ vốn trời sinh không thể hiểu tình yêu là gì, nhưng rồi trái tim cô cũng phải rung lên vì Vũ Tư Phượng.

Bộ phim thu hút khán giả nhờ kịch bản hấp dẫn, các nhân vật được xây dựng tốt, từ bối cảnh cho đến kỹ xảo, động tác võ thuật ở các màn chiến đấu đều được chăm chút. Đặc biệt, phải kể đến Viên Băng Nghiên và Thành Nghị đều thể hiện rất ổn nhân vật của mình, tạo chemistry hoàn hảo với đối phương. Viên Băng Nghiên cho thấy không phải ngẫu nhiên mà sau khi cô bị phong sát, nhiều người hâm mộ lại tiếc nuối tới vậy. Và khi mà thông tin cô có thể tái xuất showbiz rộ, không ít khán giả cảm thấy mong chờ.

Về phần Thành Nghị, vai diễn Vũ Tư Phượng còn được xem là một trong những ví dụ tiêu biểu của dạng nam chính "mỹ cường thảm" càng khổ sở càng đẹp phong thần trong vũ trụ ngôn tình Trung Quốc. Cũng nhờ vai diễn này, Thành Nghị đã có cú vươn mình đầy ấn tượng, để rồi từng bước trở thành cái tên thuộc top đầu trong hàng ngũ các ngôi sao lưu lượng Cbiz hiện tại.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát là một tác phẩm rất nên xem ít nhất 1 lần với những ai thích ngôn tình cổ trang tiên hiệp.

Trên mạng xã hội, nhiều người đang dành những lời ngợi khen cho Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Thậm chí, có khán giả còn tiếc vì phim chỉ 40 tập, nói đùa rằng đáng ra phải 400 tập mới đúng. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Phim cỡ này thì 400 tập luôn chứ 40 tập không tính tiền. Với tui phim này ấn tượng nhất là Viên Băng Nghiên xinh điên, Thành Nghị diễn vai Vũ Tư Phượng quá đỉnh và mấy cảnh đánh nhau xem nó đã mắt, từ kỹ xảo đến động tác đều hút mắt chứ không bị qua loa ấy

- Yêu phim này vì nam chính đúng kiểu yêu đương mù quáng đúng gu tui. Toàn nam chính chịu khổ à, coi sướng thực sự.

- Giờ vẫn còn lụy phim đây, trong các bộ cùng thể loại thì tui thấy đây là bộ hay nhất.

- Bộ này Viên Băng Nghiên diễn lúc chưa trưởng thành dễ thương lắm, kiểu tóc, tính cách, biểu cảm đáng yêu vô cùng. Như thế này con gái còn chết mê chết mệt chứ huống chi anh Tư.

- Tính hiệu vũ trụ cày lại phim thôi. Bộ phim khiến tui lụy lâu nhất trong lịch sử xem phim của mình.

- Bộ phim mà tui coi không thấy nó lê thê mặc dù nó rất dài, mỗi một tuyến nhân vật đều có câu chuyện riêng. Phải nói đây là bộ phim cổ trang tui thấy hay nhất luôn ý, với cả bộ Đông Cung nữa.

nguồn: Weibo