Quyết định của Hương Giang giữa tranh cãi tái xuất Miss Grand

Chỉ còn tầm hơn 10 ngày nữa, cuộc thi Miss Grand International mùa All stars sẽ chính thức được diễn ra. Năm nay, Hoa hậu Hương Giang được công bố là thí sinh Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc này. Tuy nhiên, so với Miss Universe thì việc Hương Giang thi Miss Grand lại vướng nhiều bàn luận, tranh cãi trái chiều. Mới đây nhất, một nhà thiết kế cũng lên tiếng đưa ra nhiều quan điểm có ý phản đối việc Hương Giang đi thi.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng kéo dài, Hương Giang vừa có chia sẻ trên livestream tối 4/5. Theo đó, cô khẳng định việc gì mình đã quyết định sẽ không vì những ý kiến bên ngoài mà thay đổi. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc đã chuẩn bị gì để "chinh chiến" lần 2 thì cô không đưa ra câu trả lời khiến nhiều người hoang mang, tò mò không biết liệu chiến lược của Hương Giang là gì.

Trên livestream, Hương Giang nói: "Khi mà Giang thích thì không phải vì ai đó nói đi hay không đi thì Giang sẽ không đi. Cuộc sống này, cái gì mình thích thì tại sao phải hỏi người khác có đẹp hay không. Cho nên mọi người yên tâm, không có gì có thể làm lung lay ý định của Giang hết. Mọi người yên tâm, không cần bình luận nhiều. Đi hay không đi, khi mà Giang thích rồi thì không ai thay đổi được".

Hương Giang lên tiếng giữa những bàn tán thi Miss Grand (Nguồn: World Press)

Hương Giang là thí sinh Việt Nam xuất hiện trên bình chọn của Miss Grand, bức ảnh của cô gần nửa triệu người tương tác

Hương Giang được công bố thi Miss Grand mùa All stars

Tháng 1/2026, trên trang chủ chính thức của Miss Grand International bất ngờ công bố thông tin về thí sinh Việt Nam tham dự mùa giải All Stars năm nay. Không nằm ngoài sự dự đoán của người hâm mộ, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Hương Giang chính là "chiến binh" ghi danh năm nay. Trên trang chủ cuộc thi chia sẻ thông tin về Hương Giang như sau: "Nguyễn Hương Giang là người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất truyền hình Việt Nam và là một trong những nhân vật chuyển giới có tầm ảnh hưởng nhất tại Đông Nam Á. Cô được công chúng cả nước biết đến rộng rãi khi trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia Vietnam Idol, đánh dấu một cột mốc lịch sử, góp phần thay đổi cách nhìn và sự đại diện của người chuyển giới trong truyền thông Việt Nam.

Với sự nghiệp thành công trải dài ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, truyền hình và sản xuất giải trí, Hương Giang đã phát hành nhiều ca khúc hit và tham gia hàng loạt chương trình được đánh giá cao. Không chỉ dừng lại ở vai trò nghệ sĩ biểu diễn, cô còn khẳng định vị thế là một nhà lãnh đạo và nhân tố sáng tạo đứng sau nhiều dự án quy mô quốc gia, trong đó có Miss Universe Vietnam".

Hương Giang từng gây sốt khi chinh chiến Miss Universe

Hương Giang sở hữu kinh nghiệm sân khấu dày dặn, từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cô có khả năng trình diễn, giao tiếp tốt và được đánh giá cao ở kỹ năng truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, Hương Giang là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, có sức ảnh hưởng truyền thông lớn, lượng người theo dõi trên MXH cũng cực khủng, đây là những yếu tố giúp Việt Nam dễ dàng tạo dấu ấn trong mắt khán giả quốc tế. Khi thi Miss Universe, Hương Giang cũng phần nào tạo được ấn tượng với ông Nawat Itsaragrisil.

Hương Giang được xem là những thí sinh nổi bật trong mùa All stars này

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên, được thành lập tại Thái Lan từ năm 2013 bởi ông Nawat Itsaragrisil. Đây là một trong những đấu trường nhan sắc lớn, cùng với Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Earth thường được gọi là "Big 5" của thế giới. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang cuộc thi này vào năm 2021. Những năm gần đây, MGI gây chú ý tại nhiều quốc gia vì phong cách tổ chức sôi động, truyền thông mạnh mẽ nhưng cũng không ít lần vướng vào các tranh cãi. Năm 2024, Việt Nam cử Nguyễn Thị Yến Nhi đến chinh chiến và dừng chân ở top 22 chung cuộc.

Năm nay Miss Grand International thông báo sẽ tổ chức mùa All Star. Ban tổ chức cuộc thi cho biết mùa giải này sẽ quy tụ các thí sinh từng thi quốc tế nhưng chưa đăng quang, mở rộng cho cả người chuyển giới, đã kết hôn/có con. Vì vậy, Hoa hậu Hương Giang hoàn toàn đáp ứng đúng quy định và thể lệ của cuộc thi.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý lại không nằm ở việc Hương Giang tái xuất đấu trường sắc đẹp quốc tế, mà là trạng thái khá… lạ lẫm của cô sau khi được gọi tên. Trái với kỳ vọng về một màn "khởi động" rầm rộ, nữ ca sĩ gần như không có bất kỳ động thái rõ ràng nào liên quan đến việc chuẩn bị cho cuộc thi. Trên trang cá nhân, Hương Giang vẫn duy trì các hoạt động quen thuộc như livestream bán hàng, tham dự sự kiện, gặp gỡ bạn bè. Không có dấu hiệu tập luyện, chuẩn bị trang phục hay chia sẻ về hành trình thi quốc tế, những điều thường thấy ở các đại diện nhan sắc trước khi lên đường chinh chiến.

Còn hơn 10 ngày nữa cuộc thi sẽ diễn ra nhưng Hương Giang chưa có động thái cập nhật quá trình chuẩn bị

