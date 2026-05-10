Phim Trung Quốc hết mấy tháng trời mà dân tình vẫn đua nhau xem: Nam chính đẹp không lối thoát, ai cũng nên thử 1 lần

Mới đây, Phạt Tội 2 đã mang đến tin vui cho các fan của loạt phim này khi 5 tập từ 16-20 mỗi tập được tăng thêm 8 giây quảng cáo từ thương hiệu Ganten. Có thể bạn chưa biết, chỉ những bộ phim có sức hút dài hạn ổn trở lên mới có thể thu hút sự chú ý từ các nhãn hàng. Bởi vậy, đây là minh chứng rõ ràng cho thấy sức hút của Phạt Tội 2, khi mà dù đã kết thúc phát sóng từ hồi giữa tháng 1/2026, thế nhưng tác phẩm vẫn được không ít khán giả tìm xem.

Dù đã kết thúc phát sóng được mấy tháng trời nhưng Phạt Tội 2 vẫn cho thấy được sức hút, thậm chí còn thu hút thêm nhãn hàng đặt quảng cáo mới.

Phạt Tội 2 kể câu chuyện về cảnh sát Tần Phong cùng các chiến sĩ cảnh sát trong hành trình điều tra, triệt phá những nhóm tội phạm nguy hiểm. Bộ phim được đánh giá cao nhờ nội dung xuất sắc, diễn xuất của dàn cast tốt và được chế tác một cách chỉn chu. Thậm chí, có khán giả còn thừa nhận dù không phải fan của thể loại phim hình sự - tội phạm, nhưng họ vẫn xem hết Phạt Tội 2.

Được biết, vai nam chính Tần Phong được giao cho Hoàng Cảnh Du. Ngoài ra, dự án này còn có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Vương Truyền Quân, Lương Khiết, Lý Ấu Bân, Trình Dục...

Phạt Tội 2 có nội dung hấp dẫn, dàn cast thực lực và được chế tác chỉn chu. Chính vì thế nên dù không được tuyên truyền nhiều nhưng phim vẫn có lượng khán giả đáng nể.

Thực tế, Phạt Tội 2 vốn không hề được đầu tư cho khâu tuyên truyền. Thậm chí, phim không hề có trailer tuyên truyền. Nền tảng phát sóng cũng không tung poster hay ảnh tĩnh để quảng bá cho bộ phim. Thậm chí, phim còn chiếu ngay sau khi có tin vượt qua xét duyệt chỉ vài giờ đồng hồ mà thôi. Điều này tất nhiên là cũng khiến cho thành tích phát sóng bị ảnh hưởng.

Với vai nam chính Tần Phong, Hoàng Cảnh Du một lần nữa ghi điểm nhờ vẻ điển trai, hình tượng nam tính mạnh mẽ cùng diễn xuất tốt.

Phạt Tội 2 là một bộ phim mà ngay cả những khán giả không thích thể loại hình sự - tội phạm cũng thấy nó hay.

Không ra mắt một cách rầm rộ, thế nhưng bằng chất lượng nội dung ấn tượng, Phạt Tội 2 đã quá thành công trong việc chinh phục khán giả. Thậm chí tính đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là một trong những tác phẩm có thành tích về view cao nhất trong năm 2026. Rõ ràng, giữa một thời kỳ được xem là "mùa đông" của phim ảnh Trung Quốc, những tác phẩm chất lượng thực sự vẫn có thể tìm được chỗ đứng. Và để cho thị trường có thể nóng trở lại, màn ảnh nhỏ xứ tỷ dân cần nhiều hơn nữa những bộ phim được sản xuất có tâm như Phạt Tội 2.

nguồn: iQIYI