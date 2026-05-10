Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc là “la bàn phim rác”

Từng được xem là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ tiểu hoa sau năm 1995, Dương Siêu Việt từng tạo nên cơn sốt lớn tại showbiz Hoa ngữ nhờ câu chuyện “cá chép may mắn” bước ra từ chương trình tuyển chọn thần tượng năm 2018. Sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng độ phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, cô nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nền tảng lớn và giới tư bản giải trí. Hàng loạt dự án cổ trang thần tượng cấp S được trao tay, tên tuổi của Dương Siêu Việt cũng liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng ngôi sao lưu lượng đình đám nhất Cbiz. Thậm chí cô còn được mệnh danh là “mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc” do chính công chúng bầu chọn.

Thế nhưng, hào quang đến quá nhanh cũng kéo theo không ít áp lực. Xuất thân là thần tượng chưa qua đào tạo bài bản về diễn xuất, Dương Siêu Việt sớm bộc lộ hạn chế khi bước chân sang lĩnh vực phim ảnh. Dù sở hữu nhan sắc ngọt ngào, gương mặt thanh tú cùng khí chất trong trẻo đúng chuẩn “bạch nguyệt quang”, cô lại thiếu nền tảng nghề nghiệp cần thiết để gánh vác những vai nữ chính nặng ký. Biểu cảm đơn điệu, đài từ thiếu ổn định và cách thể hiện cảm xúc còn gượng gạo khiến khả năng nhập vai của cô liên tục bị đặt dấu hỏi.

Ngay từ bộ phim đầu tay Thả Thí Phượng Minh phát sóng năm 2020, diễn xuất trợn mắt của Dương Siêu Việt đã trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội. Khán giả cho rằng cô thường xuyên lạm dụng biểu cảm mở to mắt, chu môi và nhíu mày để thể hiện cảm xúc, khiến nhân vật trở nên thiếu tự nhiên. Những cảnh cần chiều sâu tâm lý lại càng để lộ điểm yếu khi nữ diễn viên gần như không tạo được sự chuyển biến cảm xúc rõ rệt.

Sau đó, cô tiếp tục đóng chính trong Trọng Hạ Mãn Thiên Tâm, phiên bản remake từ bộ phim Hàn Quốc đình đám Full House. Dù được đầu tư theo mô-típ ngôn tình ngọt ngào quen thuộc, tác phẩm vẫn thất bại vì nội dung lỗi thời và thiếu cảm giác nhập vai. Nhiều ý kiến cho rằng Dương Siêu Việt chỉ đẹp trên khung hình, nhưng diễn xuất lại quá “gồng”, biểu cảm khoa trương, hoàn toàn không tạo được phản ứng hóa học với bạn diễn.

Điều đáng nói là chuỗi thất bại ban đầu không ảnh hưởng quá nhiều đến tài nguyên của cô. Nhờ sức hút lưu lượng khổng lồ, Dương Siêu Việt vẫn được các nền tảng ưu ái, liên tục nhận dự án mới và thậm chí còn lọt vào danh sách người nổi tiếng của Forbes China. Tuy nhiên, sự ưu ái đó cuối cùng cũng có giới hạn.

Năm 2023 trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên khi hai bộ phim cổ trang do cô đóng chính là Trọng Tử và Thất Thời Cát Tường liên tiếp lên sóng rồi nhanh chóng hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Điểm Douban mở màn thấp thảm hại khiến công chúng bất ngờ, còn Dương Siêu Việt bị gán biệt danh cay đắng là “la bàn phim rác” hay “gương mặt bảo chứng cho phim dở”, ám chỉ cứ phim nào cô đóng chính đều khó thoát khỏi thất bại.

Trong Trọng Tử, bộ phim từng bị mỉa mai là “bản sao giá rẻ” của Hoa Thiên Cốt, khán giả tiếp tục thất vọng vì phần kỹ xảo sơ sài, cốt truyện cũ kỹ và diễn xuất thiếu cảm xúc của nữ chính. Dương Siêu Việt bị chê là “mỹ nhân khúc gỗ” khi gần như không thể hiện được chiều sâu tâm lý nhân vật. Giai đoạn nhân vật hắc hóa thậm chí còn gây tranh cãi vì lớp trang điểm smoky đậm bị cho là cố dùng tạo hình để che lấp sự thiếu hụt về diễn xuất.

Đến Bảy Kiếp May Mắn, tình hình vẫn không khá hơn dù đây là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương, tác giả đứng sau nhiều bom tấn tiên hiệp như Ngự Giao Ký, Thương Lan Quyết hay Dữ Phượng Hành. Bộ phim từng được kỳ vọng trở thành cú hit tầm trung nhờ đề tài bảy kiếp tình duyên giữa tiểu tiên Tường Vân và tiên quân Sơ Không. Kịch bản nhìn chung không có lỗ hổng quá lớn, tạo hình của Dương Siêu Việt cũng được đánh giá thuộc hàng đẹp trong dòng phim tiên hiệp. Thế nhưng, tất cả vẫn không đủ cứu vãn thành tích ảm đạm của phim.

Sau chưa đầy ba tuần phát sóng, nền tảng đã vội chuẩn bị tung dự án mới để cứu rating. Khi ấy, bạn diễn Đinh Vũ Hề được cho là đã hoàn thành tốt vai trò của mình cả về diễn xuất lẫn tạo hình, trong khi Dương Siêu Việt tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhiều khán giả nhận xét cô không thể “đỡ diễn” cho bạn diễn, lời thoại thiếu tự nhiên, cảm xúc rời rạc và hoàn toàn lép vế trong các phân cảnh đối diễn.

Từ phim thần tượng đô thị cho tới tiên hiệp cổ trang, phần lớn các dự án nữ chính của Dương Siêu Việt đều không đạt thành tích như kỳ vọng. Trớ trêu ở chỗ, mỗi khi xuất hiện với vai phụ hoặc cameo ngắn, cô lại thường tạo được hiệu ứng tích cực hơn nhờ ngoại hình nổi bật và cảm giác tươi mới trên màn ảnh. Điều này càng khiến công chúng đặt câu hỏi liệu nữ diễn viên có thật sự phù hợp với vị trí “gánh phiên” hay không.

Sau chuỗi thất bại liên tiếp, những nền tảng từng nhiệt tình nâng đỡ Dương Siêu Việt cũng dần trở nên dè dặt. Cô bắt đầu vắng bóng tại nhiều sự kiện giải trí lớn cuối năm và từng có tới 8 tháng liên tiếp không tham gia đoàn phim nào. Khoảng thời gian đó, nữ diễn viên đồng thời trải qua việc hết hạn hợp đồng và thay đổi nền tảng quản lý, khiến vị thế trong giới giải trí tụt dốc đáng kể.

Đến năm 2024, Dương Siêu Việt buộc phải chuyển hướng sang những dự án đa dạng hơn như Nếu Bôn Ba Là Định Mệnh Của Tôi hay Mặc Vũ Vân Gian để tìm kiếm cơ hội làm mới hình ảnh. So với giai đoạn trước, diễn xuất của cô được nhận xét đã có tiến bộ nhất định, tự nhiên hơn và tiết chế biểu cảm hơn. Dẫu vậy, khoảng cách giữa một diễn viên có ngoại hình đẹp và một diễn viên thực lực vẫn còn khá xa.

Hiện tại, câu hỏi lớn nhất với Dương Siêu Việt không còn là cô có nổi tiếng hay không, mà là liệu cô có đủ khả năng lấy lại niềm tin của khán giả sau hàng loạt thất bại hay không. Những dự án chờ phát sóng như Vua Hài Kịch hay Hôm Nay Là Mưa Nắng có thể sẽ quyết định bước tiếp theo trong sự nghiệp của nữ diễn viên từng được xem là “cá chép may mắn” của Cbiz.