Lần đầu tiên Trung Quốc có mỹ nhân đẹp đến mức hút 10 tỷ view: Sắc vóc như tranh vẽ, tuyệt tác giữa trần gian

Ngày 9/5, Sina đưa tin nhân vật Lộ Vu Y do Cúc Tịnh Y thể hiện trong phim cổ trang Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đã cán mốc 10 tỷ lượt xem trên MXH Douyin, được coi là nền tảng có lượng người dùng thực cao nhất Trung Quốc.

Đáng nói, năm 2026, trong số các nhân vật nữ xuất hiện trên màn ảnh, chỉ có Lộ Vu Y của Cúc Tịnh Y đạt được thành tích khủng này. Thực tế, trước khi phim lên sóng, mức độ quan tâm của khán giả và người hâm mộ dành cho Nguyệt Lân Ỷ Kỷ và Cúc Tịnh Y đã cực khủng với gần 5 tỷ lượt xem. Ngoài ra, Lộ Vu Y còn đạt hơn 100 triệu lượt quan tâm chỉ sau 1 ngày, lập kỷ lục nhân vật hot nhất năm.

Lộ Vu Y do Cúc Tịnh Y thể hiện là nhân vật nữ hot nhất năm 2026

Con số 10 tỷ lượt xem chứng minh sức hút của nữ diễn viên

Đồng thời, các thành tích của phim cũng chứng minh vai diễn hồ ly rất hợp với Cúc Tịnh Y

Tác phẩm ra mắt nhận được lời khen của khán giả về mặt tạo hình và thẩm mỹ. Đạo diễn Quách Kính Minh không hề tiếc tiền khi thiết kế cho Cúc Tịnh Y hơn 30 bộ trang phục lộng lẫy khác nhau. Những tạo hình này đều được đánh giá rất quyến rũ, sang trọng quý khí, càng làm tăng thêm vẻ đẹp ma mị của nữ chính.

Tong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, vai diễn Lộ Vu Y của cô không chỉ đẹp về tạo hình mà còn có chiều sâu đáng ngạc nhiên. Cúc Tịnh Y đã thể hiện rất tốt một hồ ly vừa quyến rũ, vừa tinh ranh, lại ẩn chứa cảm xúc phức tạp. Ánh mắt có hồn, cách nhấn nhá lời thoại tự nhiên—tất cả khiến nhân vật trở nên sống động chứ không hề "một màu".

Cúc Tịnh Y được khen phong thái cổ trang trong phim rất tốt

Trong mỗi tạo hình khác nhau, Cúc Tịnh Y thể hiện khí chất khác biệt

Hình ảnh nàng hồ ly Lộ Vu Y tinh ranh nhưng cũng rất nũng nịu được khán giả yêu thích

Bên cạnh sự tiến bộ về diễn xuất, ngoại hình tuyệt mỹ của Cúc Tịnh Y là điều níu chân khán giả khiến họ không thể rời mắt khỏi màn hình. Khán giả nhận xét trang điểm kiểu hồ ly rất hợp với Cúc Tịnh Y vì làm nó nữ diễn viên trở nên linh động, quyến rũ hơn. Vai diễn như được đo ni đóng giày cho mỹ nhân 4.000 năm có một.

Trong phim, mỗi tạo hình của Cúc Tịnh Y đều được thiết kế tỉ mỉ làm nổi bật vẻ đẹp như tranh vẽ của nữ diễn viên. Lộ Vu Y hiện lên với vẻ trong trẻo như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Đặc biệt, khoảnh khắc nàng cửu vĩ hồ ngoái đầu dưới ánh hoàng hôn đã nhanh chóng viral khắp các nền tảng, kéo theo hàng trăm triệu lượt đọc với những mỹ từ như "Vẻ đẹp thoát tục như sương mai" hay "tiểu hoa tiên".

Những hình ảnh thoát tục của Cúc Tịnh Y trong phim

Hình ảnh trên phim trường cũng rất đẹp

Sắc vóc Cúc Tịnh Y đẹp như tranh vẽ

Thực tế, Cúc Tịnh Y chỉ cao 1m45, và thường gây tranh cãi vì cho rằng cô đã chỉnh sửa ngoại hình trước khi nổi tiếng. Nhưng điều này cũng không thể làm giảm sức hút của nữ diễn viên sinh năm 1994.

Vóc dáng nhỏ bé giúp cô trở nên thanh thoát hơn trong các bộ đồ cổ trang. Đồng thời, quá khứ làm ca sĩ thần tượng giúp nữ diễn viên thướt tha khi di chuyển, tạo cảm giác thoát tục.

Nhắc đến những tác phẩm nổi tiếng nhất của Cúc Tịnh Y, cái tên đầu tiên mà người ta nghĩ đến chắc chắn là Vân Tịch Truyện . Bộ phim có nội dung cuốn hút, đặt nền móng cho sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên với các tác phẩm như Cửu châu: Thiên Không thành, Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ 2019, Thư sinh xinh đẹp, Như Ý Phương Phi, Mộ Nam Chi.

Cúc Tịnh Y cũng sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ

Năm 2024, Cúc Tịnh Y khiến khán giả "sốc visual" với hình tượng ác nữ Thượng Quan Chỉ trong phim Hoa Gian Lệnh. Bên cạnh đó, loạt hình ảnh đẹp nao lòng của mỹ nhân 32 tuổi ở Nguyệt Lân Ỷ Kỷ khiến khán giả rất yêu thích.

Ngoài đời, Cúc Tịnh Y thu hút khán giả nhờ màu sắc cá tính riêng biệt. Nhiều blogger thời trang khẳng định "Cúc Tịnh Y nuôi sống nửa giới làm đẹp" vì những phong cách trang điểm, chụp ảnh của nữ diễn viên liên tục gây sốt và tạo cơ hội cho các hot girl mạng "đu trend" để trở nên xinh đẹp thần tiên thoát tục như Cúc Tịnh Y.

"Cúc Tịnh Y nuôi sống nửa giới làm đẹp" vì những phong cách trang điểm luôn tạo thành xu hướng mới

Nguồn: Sina