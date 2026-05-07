Phim Trung Quốc cày 1000 lần thì khóc sưng mắt 1001 lần: Cặp chính thê lương tột độ, phải dũng cảm lắm mới dám xem

Thời gian gần đây, xuất hiện một bộ phim Trung Quốc với nội dung cực kỳ "ngược tâm" mang tên Hoàng Hậu Và Trẫm. Được biết, đây là phim ngắn do Trầm Tư và Lâm Thu Nại đóng chính, với nội dung xoay quanh mối tình đầy bi thương giữa hoàng hậu Tiết Uyển Quân cùng với hoàng đế Đường Diệc Thần. Hai người yêu nhau sâu đậm, nhưng không may Tiết Uyển Quân lại mang trong mình một căn bệnh nặng và chỉ còn nửa năm để sống.

Hoàng Hậu Và Trẫm là một bộ phim nhuốm màu bi kịch.

Hiểu được nếu như một ngày kia mình qua đời, Đường Diệc Thần sẽ đau khổ đến nhường nào, thế nên Tiết Uyển Quân đã cố tình giả vờ không còn yêu hoàng đế nữa. Không chỉ vậy, cô còn tìm cách đẩy cô gái xuyên không Hinh Nguyệt đến bên Đường Diệc Thần. Dẫu vậy, Đường Diệc Thần không chỉ yêu mà còn rất hiểu Tiết Uyển Quân. Anh sớm biết được sự thật nhưng vẫn nguyện cùng nàng diễn trọn vở kịch.

Dù chỉ là một phim ngắn, hai diễn viên cũng chẳng phải những ngôi sao lưu lượng hàng đầu, thế nhưng Hoàng Hậu Và Trẫm vẫn được đánh giá là một tác phẩm đáng xem, nhất là với những ai yêu thích thể loại ngôn tình "ngược luyến tàn tâm". Cặp đôi diễn viên đã có màn thể hiện ăn ý để mang đến một câu chuyện tình yêu thê lương tột độ, khiến khán giả xem 1000 lần thì cả 1001 lần đều phải rơi nước mắt. Thậm chí trên mạng xã hội, không ít người còn nói rằng vì nội dung quá đỗi đau buồn, họ thậm chí còn không dám xem.

Một vài hình ảnh trong phim.

Bình luận của netizen về bộ phim Hoàng Hậu Và Trẫm:

- Mê anh chàng Trầm Tư lắm nhưng bỏ phim này vì không chịu được cái kết.

- Cái khúc mà ổng nạp phi bả không ghen không làm khó mà còn tận tình chỉ người kia ta nói khúc đó tưởng đâu êm ả lắm. Tới khúc bả đi 1 cái ngồi bật dậy liền lấy khăn giấy.

- Không biết có phải do chuẩn bị tinh thần trước là buồn hay không mà mới vào thôi em đã khóc, cảnh chưa kịp buồn cũng khóc, cảnh hoài niệm khóc mếu mồm, cảnh ngược khóc không nghe được thoại luôn.

- Bộ cổ trang đầu tiên mà anh Tư lựa lại là cái phim buồn xỉu, khóc quá trời.

- Trời ơi bộ này em mới xem hồi sáng khóc khó thở, cứ ngồi mếu mếu, khóc không cả nhìn được màn hình, huhu. Đã thế còn đeo kính nữa chứ, cứ phải nhấc kính ra lau nước mắt liên tục.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên, Trầm Tư là gương mặt đang lên trong làng phim ngắn. Anh sinh năm 1999, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và từng góp mặt ở các bộ phim ngắn như Một Đêm Thu, Hôn Nhân Nguy Hiểm, Ông Cố Nghiện Vợ... Trầm Tư sở hữu chiều cao nổi bật 1m88 cùng gương mặt nam tính, thường được nhớ đến với dạng vai tổng tài. Hoàng Hậu Và Trẫm là tác phẩm cổ trang đầu tiên anh tham gia.

Về phần Lâm Thu Nại, cô là một gương mặt mới và chỉ gia nhập đường đua phim ngắn từ hồi năm 2025. Một số tác phẩm nữ diễn viên từng góp mặt bao gồm Thiên Nhiễu Kiêu Hùng, Cô Ấy Nắm Giữ Sinh Tử 1, Bạc Tình Hầu Gia Si Tình Thiếp, Đêm Tân Hôn Rực Cháy...

Thu Phong

nguồn: Douyin