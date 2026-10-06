Quá đã phim Trung Quốc vừa lập kỷ lục lịch sử chưa từng có: Cặp chính đẹp đôi hết sảy, yêu cảnh nào ăn tiền cảnh đó

Mới đây, thành tích view Vân Hợp của Đầu Xuân Tươi Sáng đã chính thức được chốt. Sau khi kết thúc nhiệt bá kỳ, bộ phim ghi nhận 44,68 triệu view trung bình, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tác phẩm ngôn tình nổi bật nhất màn ảnh Trung Quốc năm nay.

Đầu Xuân Tươi Sáng là bộ phim ngôn tình hiện đại có view trung bình Vân Hợp cao nhất lịch sử nền tảng Youku.

Với con số này, Đầu Xuân Tươi Sáng hiện tạm thời trở thành quán quân view Vân Hợp trung bình của Youku trong năm 2026. Đáng chú ý hơn, phim còn thiết lập nên một cột mốc lịch sử khi tạo ra kỷ lục view trung bình Vân Hợp mới đối với dòng phim ngôn tình hiện đại trên nền tảng này.

Có thể nói, Đầu Xuân Tươi Sáng đã trải qua một hành trình phát sóng quá đỗi thành công. Phim không những tạo ra lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội, có thành tích chiếu mạng ấn tượng, rating chiếu đài khả quan mà còn đồng thời đạt thứ hạng tốt trên Netflix.

Tại thị trường Việt Nam, Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn chiếm vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng 10 TV Shows được xem nhiều nhất Netflix.

Riêng tại Việt Nam, tính đến ngày 5/10, tác phẩm vẫn đứng thứ 3 trên Netflix và đã có tổng cộng 40 ngày góp mặt trong top 10. Sức hút bền bỉ này càng đáng chú ý khi phim đã đi đến cuối hành trình phát sóng nhưng vẫn duy trì được sự quan tâm của khán giả.

Đầu Xuân Tươi Sáng kể về mối tình kéo dài nhiều năm giữa giám đốc sáng tạo Loan Niệm và cô nhân viên Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) là một cô gái bình thường từ quê lên Bắc Kinh làm việc tại tập đoàn quảng cáo hàng đầu LIME. Trong khi đó, Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) là một vị giám đốc tài giỏi, lạnh lùng, độc miệng nhưng luôn bảo vệ quyền lợi của cấp dưới.

Đầu Xuân Tươi Sáng là một trong những phim ngôn tình thành công nhất nền tảng Youku.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu, điều thực sự giúp Đầu Xuân Tươi Sáng gây sốt chính là chemistry tràn màn hình của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên. Hai diễn viên sở hữu ngoại hình đẹp đôi, tương tác tự nhiên và đặc biệt tạo cảm giác tình nhân rất mạnh. Từ những ánh mắt dành cho nhau, cử chỉ ngọt ngào, cho tới các phân cảnh thân mật, cả hai gần như yêu cảnh nào ăn tiền cảnh đó.

Đặc biệt, Tỉnh Bách Nhiên xử lý rất tốt mẫu nhân vật tổng tài. Loan Niệm qua màn thể hiện của anh hội tụ đủ những đặc điểm quen thuộc của các tổng tài ngôn tình, nhưng lại không rơi vào cảm giác khoa trương hay dầu mỡ.

Chemistry của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên chính là chiếc chìa khóa tạo nên thành công cho tác phẩm.

Các biểu cảm vừa đủ cùng vóc dáng chuẩn chỉnh của Tỉnh Bách Nhiên khiến Loan Niệm vừa có khí chất của một người đàn ông thành đạt, vừa mang cảm giác của một người tình trong mơ, thậm chí còn được khán giả ưu ái gọi là mỹ nam đẹp nhất Bắc Kinh. Chính vì thế, anh được xem là một trong những nam diễn viên đã góp phần cứu vớt hình tượng tổng tài trên màn ảnh Trung Quốc.