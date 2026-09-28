Bái phục phim Trung Quốc cứ 3 khán giả có 2 người xem: Nữ chính đẹp nhất nhì showbiz, 39 tập không một khuyết điểm

Mới đây, chủ đề về những bộ phim có lượt xem trung bình ngày vượt mốc 100 triệu theo dữ liệu Vân Hợp đã gây chú ý trên mạng xã hội. Theo thống kê được chia sẻ, từ năm 2022 đến nay chỉ có 12 bộ phim từng đạt thành tích này, trong đó Cuồng Phong vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại.

Cuồng Phong là một trong những bộ phim xuất sắc nhất truyền hình Trung Quốc từng có.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Cuồng Phong từng ghi nhận lượng view lên tới 401,14 triệu/ngày. Đáng kinh ngạc hơn, bộ phim có tới 23 ngày đạt trên 100 triệu lượt xem, một con số cho thấy sức hút khủng khiếp của tác phẩm vào thời điểm lên sóng. Thị phần của Cuồng Phong cũng từng chạm mốc 67,9%. Hiểu một cách đơn giản, ở thời điểm đó, cứ khoảng 3 lượt khán giả xem phim trực tuyến được Vân Hợp thống kê thì có tới 2 lượt thuộc về Cuồng Phong.

Trương Tụng Văn tỏa sáng rực rỡ ở Cuồng Phong với vai Cao Khải Cường.

Lên sóng vào đầu năm 2023, Cuồng Phong khi ấy thực sự tạo nên một cơn sốt trên màn ảnh nhỏ. Sức nóng của phim không chỉ được phản ánh qua những con số mà còn thể hiện ở mức độ thảo luận khổng lồ dành cho câu chuyện và các nhân vật.

Nội dung Cuồng Phong xoay quanh An Hân, một cảnh sát hình sự tuyến đầu tại thành phố Kinh Hải. Trong nhiều năm, anh kiên trì đấu tranh với các thế lực tội phạm nhưng liên tục gặp khó khăn khi phía sau chúng tồn tại một mạng lưới bảo kê đã cắm rễ sâu trong hệ thống.

Trương Dịch có màn thể hiện 10 điểm trong vai nam chính An Hân.

Bước ngoặt xuất hiện khi một tổ công tác được cử tới Kinh Hải, phối hợp cùng các cơ quan công an, kiểm sát và tư pháp để thanh lọc những phần tử biến chất. Từng mắt xích trong mạng lưới lợi ích và bảo kê dần bị bóc trần, mở ra cuộc đối đầu quyết liệt nhằm triệt phá thế lực đã tồn tại tại Kinh Hải suốt nhiều năm.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của Cuồng Phong chính là dàn diễn viên cực kỳ chất lượng. Bộ phim quy tụ hàng loạt gương mặt gạo cội của phái thực lực như Trương Tụng Văn, Trương Dịch, Ngô Cương, Trương Chí Kiên, bên cạnh Lý Nhất Đồng - một trong những mỹ nhân đẹp nhất nhì showbiz Trung Quốc.

Lý Nhất Đồng dù là diễn viên lưu lượng nhưng diễn xuất không hề tệ.

Lý Nhất Đồng vốn đi theo con đường diễn viên lưu lượng, sở hữu ngoại hình nổi bật và thường xuyên đảm nhận vai chính trong các dự án ngôn tình thần tượng. Thế nhưng khác với định kiến thường thấy dành cho những diễn viên thuộc nhóm này, Lý Nhất Đồng vẫn được biết đến là một gương mặt có diễn xuất khá chứ không đơn thuần chỉ dựa vào nhan sắc.

Nếu những diễn viên chính là bộ khung tạo nên sức nặng cho Cuồng Phong thì dàn diễn viên phụ cũng góp phần không nhỏ khiến thế giới của bộ phim trở nên sống động. Nổi bật trong số đó phải kể tới Cao Diệp với vai Trần Thư Đình. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, nữ diễn viên vẫn tạo nên một nhân vật có khí chất và sức hút rất riêng. Hình tượng "chị dâu" Trần Thư Đình nhanh chóng gây sốt sau khi phim lên sóng, giúp Cao Diệp trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất bước ra từ Cuồng Phong.

Cao Diệp dù đóng vai phụ nhưng lại rất nổi bật.

Nhờ một tập thể diễn viên mạnh, từ tuyến chính cho tới tuyến phụ, cùng kịch bản và hệ thống nhân vật cực kỳ có sức nặng đã góp phần tạo nên hiện tượng Cuồng Phong, tác phẩm xứng đáng được coi là một trong những phim hay nhất truyền hình Trung Quốc từng sản xuất.