Phim tình cảm Hàn được khen nhiều nhất hiện tại

Love to Hate You (Ghét Mà Vẫn Yêu) là bộ phim tình cảm, hài hước vừa ra mắt vào đúng dịp Valentine. Không có dàn diễn viên đình đám, nội dung cũng không quá mới mẻ nhưng Love to Hate You vẫn chiếm trọn cảm tình từ khán giả. Phim được đánh giá là một rom-com "chuẩn mực" với nội dung hài hước nhưng không kém phần ngọt ngào về những con người mất niềm tin với tình yêu, có định kiến sâu sắc về người khác giới.

Nữ chính của phim - Yeo Mi Ran (Kim Ok Vin) là một nữ luật sư tài giỏi, cá tính, hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông tốt bởi những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ. Từ nhỏ cô đã thường xuyên phải chứng kiến người cha gia trưởng chèn ép mẹ mình, khi lớn lên lại gặp phải những người đàn ông tồi tệ. Cô luôn phải nỗ lực để trở thành một người phụ nữ độc lập về mọi mặt, mạnh mẽ, cá tính, thông thạo đu thứ trên đời, ngay cả những bộ môn như đua xe, võ thuật.

Nam chính của phim là nam diễn viên Nam Kang Ho (Yoo Teo) - người mang danh "ông hoàng phim tình cảm" nhưng lại luôn nghi ngờ, cảnh giác với phụ nữ. Anh luôn phải dùng thuốc để trị chứng rối loạn căng thẳng trước khi đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ. Dần dần sau nhiều năm tích tụ, nỗi ám ảnh của anh về người khác giới ngày càng nặng nề.

Hai người tưởng chừng không bao giờ có thể liên quan đến nhau vô tình lại gặp gỡ, quen biết, từ xung đột, hiểu lầm đến rung động, xao xuyến rồi yêu nhau chân thành, say đắm. Vẫn là motif oan gia ngõ hẹp, từ ghét hóa yêu nhưng các tình tiết trong Love to Hate You mang đến cho khán giả cảm giác rất vừa vặn, dễ chịu. Chính bởi vậy phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Bình luận của khán giả: - Tôi sắp chán phim truyền hình Hàn Quốc và bộ phim đã cứu tôi. Đây là bộ phim Hàn Quốc hay nhất mà tôi đã xem gần đây. Các diễn viên đã trưởng thành đóng trong một kịch bản trưởng thành, thật sự là một điều thích thú. Tôi phát ngán khi xem những diễn viên mới ngoài 20 tuổi, trong những tình huống trẻ con. - Định nghĩa thực sự của rom-com là đây. Tôi đã xem bộ phim này dù không biết cả nam và nữ diễn viên chính là ai nhưng hiện tại tôi thấy họ quá tuyệt vời. Mặc dù cốt truyện có thể đoán trước được nhưng câu chuyện rất độc đáo, đáng xem. - Điều tôi thực sự thích bộ phim này là vì nó nói về sự bình đẳng nam nữ. Bên cạnh đó nữ chính quá ngầu và hầu như không thấy cô ấy khóc. Tôi ngưỡng mộ nhân vật này quá - Tưởng không hay mà hay không tưởng. Coi xong mới mò đi coi phim Money Game của anh Teo với mấy đoạn phỏng vấn và show anh tham gia. Vừa đẹp trai, diễn giỏi, thương vợ còn nấu ăn ngon

Đặc biệt, nhiều khán giả Việt còn thích thú với bộ phim này bởi sự trở lại của nữ chính Kim Ok Bin, một gương mặt từng tạo thiện cảm với vai diễn cô gái Việt Nam trong bộ phim Cô Dâu Hà Nội, đóng chung với mỹ nam Lee Dong Wook. Thời điểm đóng Cô Dâu Hà Nội, Kim Ok Bin mới 19 tuổi. Nét đẹp trong veo của cô trong tà áo dài trắng khiến khán giả không khỏi xao xuyến.

Nguồn ảnh: Hancinema, Netflix