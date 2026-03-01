Tết luôn là thời điểm “nóng” của điện ảnh Việt khi có tổng doanh thu phòng vé cao nhất. Doanh thu khủng của các mùa Tết trước khiến năm nay có đến 4 tác phẩm cùng ra rạp ngay ngày mùng 1. Đến thời điểm hiện tại, cục diện gần như đã ngã ngũ và cho thấy một xu hướng mới khó mà thay đổi được trong vài năm tới.

Trấn Thành tái định nghĩa phim Tết

Trấn Thành từng tính tham gia đường đua phim Tết từ năm 2021 với Bố Già. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19 mà tất cả tác phẩm đều hoãn chiếu. Bố Già ra rạp sau đó một tháng và thành công lớn. Đến năm 2023, Trấn Thành mới có dịp ra phim đúng dịp Tết với nhà Nhà Bà Nữ. Điểm chung giữa hai bộ phim này là đều thuộc thể loại gia đình pha chút hài hước và tình cảm. Đây là dòng phim ăn khách, mặc định phải ra rạp của khán giả trong suốt hàng chục năm qua.

Do đó mà doanh thu 420 tỷ đồng của Bố Già và 475 tỷ đồng của Nhà Bà Nữ được cho “đúng người, đúng thời điểm”. Mai (2024) như một bước thử nghiệm táo bạo khi một bộ phim tình cảm 18+ được nam MC tung ra vào dịp Tết - thời điểm khán giả thường chọn các tác phẩm cả gia đình có thể xem cùng nhau. Một lần nữa, phim vẫn thắng lớn, lập kỷ lục 551 tỷ đồng. Bộ Tứ Báo Thủ (2025) được xem là bước lùi của Trấn Thành nhưng vẫn là quán quân Tết năm ngoái với 332 tỷ đồng.

Đến mùa Tết năm nay, anh đã chính thức tái định nghĩa phim Tết khi tung ra Thỏ Ơi!!. Bộ phim thuộc thể loại giật gân - tâm lý, đã vậy còn nặng yếu tố tình dục và máu me, cộp mác 18+. Đây là những thứ trái ngược hoàn toàn với quan điểm xem phim đầu năm của người Việt, vốn đặt nặng sự vui vẻ, may mắn hay có yếu tố gia đình. Trong khi đó, 3 đối thủ của anh đều mang màu sắc “truyền thống”, đề cao tình thân và sự hài hước. Nhiều người từng nhận định đây là “kèo khó” cho Trấn Thành.

Song, Thỏ Ơi!! vẫn thắng lớn, bỏ xa tất cả Báu Vật Trời Cho, Nhà Ba Tôi Một Phòng và Mùi Phở. Thậm chí, doanh thu cả 3 cộng lại còn không bằng phim của Trấn Thành. Nhiều khả năng, Thỏ Ơi!! sẽ cán đích với khoảng 500 tỷ đồng. Điều này cho thấy, khán giả giờ đây không ra rạp xem “phim Tết” nữa mà sẽ là “phim Trấn Thành”. Các yếu tố về gia đình, vui tươi đầu năm đều có thể bị bỏ qua chỉ cần Trấn Thành tung ra một dàn diễn viên rầm rộ trên mạng xã hội và ý tưởng đủ lôi cuốn.

Xu hướng này có lẽ khó mà thay đổi được trong vài năm tới. Nụ Hôn Bạc Tỷ của Thu Trang từng có giai đoạn vượt về doanh ngày so với Bộ Tứ Báo Thủ hồi năm 2024. Tuy nhiên, Trấn Thành vẫn là người chiến thắng chung cuộc. Bộ Tứ Báo Thủ vẫn lập kỷ lục về số vé bán trước hay doanh thu cao nhất một ngày cho thấy sức hút của Trấn Thành vẫn quá mạnh mẽ. Muốn đánh bại nam MC không chỉ đúng thời điểm anh sảy chân mà còn phải có bản phim thật sự vượt trội và nhiều yếu tố khác. Điều khó có thể xảy ra trong tương lai gần.

Các ngôi sao quen mặt với gen Z sẽ là cái tên hút khán giả ra rạp

Có một điều khác biệt ở cuộc chiến phim Tết là các tác phẩm đều chọn mùng 1 là thời điểm ra mắt thay vì chiếu sớm để tận dụng hiệu ứng truyền miệng từ khán giả. Do đó, yếu tố presales (bán vé trước) vô cùng quan trọng và ảnh hưởng lớn đến quyết định xếp suất của các rạp tại thời điểm tất cả ra mắt. Do thiếu yếu tố truyền miệng, các bộ phim đành phải tìm đến các gương mặt ngôi sao, có tương tác lớn trên mạng xã hội.

Gen Z đang là đối tượng chính của phim rạp nên những cái tên quen thuộc với họ có lợi thế hơn hẳn. Năm nay, 4 phim Tết đều có con bài riêng. Trấn Thành chọn Lyly, Pháo và Văn Mai Hương - những nữ ca sĩ, rapper có lượng fan hùng hậu. Bản thân nam MC cũng được yêu mến trên khắp cả nước khi tham gia rất nhiều gameshow ăn khách như Rap Việt, Anh Trai "Say Hi" và Running Man…

Trong khi đó, Trường Giang tận dụng danh tiếng từ 2 Ngày 1 Đêm để mời dàn diễn viên gồm Atus, HIEUTHUHAI, Cris Phan, Lê Dương Bảo Lâm, Phát La… Thậm chí “Mười Khó” còn cho Jack - một ca sĩ có lượng fan vô cùng lớn hát nhạc phim. Báu Vật Trời Cho chọn cặp Tuấn Trần - Phương Anh Đào từng gây bão qua Mai hồi năm 2024. Trong khi đó, đạo diễn Minh Beta đặt niềm tin vào Xuân Hinh và Thu Trang.

Cục diện phòng vé những ngày đầu tiên cho thấy rõ sức hút từ các ngôi sao quen mặt với gen Z. Thỏ Ơi!! và Nhà Ba Tôi Một Phòng đứng hai vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Mạng xã hội dậy sóng những lời khen chê qua lại giữa lượng fan hai bên. Dù vô tình hay cố ý, chúng cũng tạo ra cuộc ganh đua và khiến các chủ đề nhắc tới hai phim này thêm nóng.

Báu Vật Trời Cho đứng thứ 3 khi Tuấn Trần - Phương Anh Đào chỉ quen thuộc với những ai từng xem qua Mai - một bộ phim cũng của Trấn Thành. Họ có lượng fan ổn định nhưng đời tư sạch, không ồn ào khiến cả hai lép vế về mặt truyền thông. Cuối cùng là Mùi Phở khi Xuân Hinh vốn chỉ quen thuộc với các thế hệ người xem lớn tuổi ở ngoài Bắc. Còn lớp trẻ hầu như chỉ biết tên chứ chưa từng xem ông diễn. Trong khi đó, Thu Trang chưa phải cái tên đủ để kéo khán giả ra rạp khi vừa thất bại với Ai Thương Ai Mến.

Chất lượng phim mới quyết định đường dài

Sau tuần đầu tiên, cục diện phim Tết có sự thay đổi bất ngờ. Báu Vật Trời Cho vượt mặt Nhà Ba Tôi Một Phòng, chiếm vị trí top 2 doanh thu trên bảng xếp hạng. Lý do đến từ việc bộ phim có chất lượng tốt hơn hẳn. Báu Vật Trời Cho được khen ngợi bởi sự hài hước, tình cảm nhẹ nhàng. Mọi thứ tiết chế, đủ để giải trí đầu năm mà không ồn ào, bi lụy. Đồng thời, tác phẩm cũng có nhiều bài học về gia đình. Vai của Quách Ngọc Ngoan gây bão vì sự duyên dáng.

Trong khi đó, bộ phim của Trường Giang có kịch bản cũ kỹ giống nhiều phim về tình cha con khác. Tác phẩm lạm dụng cảnh khóc quá nhiều, trong khi tính cách, quá khứ của nhân vật chưa đủ sâu khiến khán giả ngao ngán. Hàng loạt lời chê bai trên mạng xã hội khiến phim dần hụt hơi, bị cắt suất liên tục. Dù Nhà Ba Tôi Một Phòng vẫn có doanh thu cao hơn nhờ đứng top 2 những ngày đầu, Báu Vật Trời Cho khả năng cao sẽ về đích với tổng thành tích tốt hơn.

Thỏ Ơi!! thì lại được đánh giá là bước tiến lớn của Trấn Thành qua cách kể chuyện sáng tạo, một kịch bản lắt léo, nhiều nút thắt. Quay dựng của bộ phim có chất lượng cao cùng dàn diễn viên hợp vai, viral trên mạng xã hội. Không bất ngờ khi phim giữ vững top 1. Cuối cùng, Mùi Phở càng chiếu càng lùi khi bị xem là thảm họa yếu nhất trong Tết này. Phim ồn ào, hỗn loạn với hàng loạt tình tiết phi lý. Khi những ồn ào ban đầu qua đi, chất lượng mới là thứ quyết định cuộc đua đường dài.

Một yếu tố đáng nhắc đến khác là mùa phim Tết 2026 có thành tích tốt hơn hẳn năm ngoái. Sau 6 ngày đầu tiên, tổng doanh thu 4 phim đạt 409,4 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với 306 tỷ đồng của năm ngoái. Điều này cho thấy khán giả đã chịu khó ra rạp xem phim nhiều hơn. Đồng thời, sự ganh đua cũng giúp tất cả cùng tốt lên khi người xem có thể xem tất cả thay vì chỉ chọn 1-2 phim là xong.