Phim Việt hay nhất Tết 2026 đây rồi: Nhạc phim ở cái tầm vũ trụ ngân hà, xem xong thấy chữa lành cả năm

Hậu cao điểm mùa phim Tết, thị trường phòng vé Việt dần chuyển hướng sang một giai đoạn sôi động kém la mùng 10 Tết (khoảng những ngày cuối tháng 2 năm nay). Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi - dự án điện ảnh đậm màu sắc lãng mạn và chính kịch - được kỳ vọng sẽ là làn gió mới mang đến cho khán giả đại chúng. Sau 1 ngày công chiếu, bộ phim thu về hơn 2,7 tỷ đồng doanh thu, hứa hẹn tăng trưởng hơn trong thời gian tới.

Bộ phim mở ra từ những ước mơ ngây ngô thuở bé của Minh Hiếu (Trần Doãn Hoàng) và Hoài (Võ Phan Kim Khánh), để rồi theo chân họ trên hành trình trưởng thành nhiều cung bậc cảm xúc. Từ câu hỏi tưởng chừng rất đỗi giản đơn: "Ước mơ của bạn là gì?", hai người trẻ bắt đầu cuộc tìm kiếm không chỉ về đích đến tương lai mà còn về chính bản thân mình. Khi thời gian trôi qua, những hoài bão năm nào dần đổi khác, không còn tròn đầy như thuở ban đầu, họ buộc phải đối diện với một thực tế mới.

Theo công bố từ nhà sản xuất, OST Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi lên đến 14 ca khúc, gồm 10 sáng tác mới viết riêng cho phim và 4 ca khúc mua lại bản quyền, trở thành phim Việt đầu tiên có số lượng OST nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó, ca khúc chủ đề cùng tên tựa phim, do Phùng Khánh Linh thể hiện, đang gây sốt khắp mặt trận BXH âm nhạc.

Qua giọng hát lảng bảng, mơ màng của Phùng Khánh Linh, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi mang giai điệu du dương, vô thực như một lời thầm thì khẽ khàng, đưa người nghe vào không gian âm nhạc không tưởng. Trong bối cảnh gợi sự bồi hồi của tuổi trẻ, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi là một lựa chọn đúng đắn và hợp lý để trở thành ca khúc đại diện cho tinh thần toàn bộ tác phẩm.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi - Phùng Khánh Linh

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi cũng lập kỷ lục khi là OST đầu tiên xuất hiện trên BXH Spotify và Apple Music cùng lúc khi bộ phim còn chưa chính thức khởi chiếu. Có thể thấy, ý đồ của NXS khi thả xích bài hát trước đó đã tạo được hiệu ứng lan toả mạnh mẽ trên MXH. Người hâm mộ gửi lời chúc mừng không chỉ tới ekip phim mà còn tới Phùng Khánh Linh khi cô chạm tới cột mốc mới trên hành trình sự nghiệp.

Sau những suất chiếu đầu tiên, phản hồi từ khán giả nhìn chung khá tích cực, đặc biệt ở nhóm người xem yêu thích dòng phim gia đình - âm nhạc. Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi được nhận xét có tiết tấu vừa phải, không quá kịch tính, song lại chạm tới người xem bằng những khoảnh khắc gia đình giản dị mà ấm áp. Không ít người nhận xét đây là bộ phim hay nhất 2026, không drama, không kịch tính, chỉ đơn thuần là câu chuyện về tình yêu, tình thương gia đình và hoài bão tuổi trẻ.

Bên cạnh đó, yếu tố hình ảnh cũng được đánh giá cao. Các cảnh quay long shot (quay toàn cảnh) xuất hiện xuyên suốt phim mang lại cảm giác điện ảnh rõ rệt, và giúp cảm xúc được đẩy lên tự nhiên. Với nhiều khán giả, đây là điểm cộng lớn, cho thấy ekip không chỉ chăm chút phần âm nhạc mà còn đầu tư nghiêm túc về mặt thị giác.

Nếu là một tín đồ của dòng phim nhạc kịch Disney như High School Musical, Camp Rock hay Descendants, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi là tấm vé trở về tuổi thơ đối với người xem. Nhiều ý kiến cũng cho rằng bộ phim gợi nhớ siêu phẩm High School Musical 20 năm trước với năng lượng tuổi trẻ nhiệt huyết và âm nhạc làm sợi dây dẫn chuyện.

Tuy vậy, không thể phủ nhận đây là một bước đi khá mạo hiểm trong bối cảnh thị trường Việt vốn không "dễ thở" với phim tuổi teen hay nhạc kịch. Những tác phẩm cùng thể loại từng thử mở lối nhưng chưa thực sự tạo được cú hích doanh thu lẫn hiệu ứng truyền thông. Dẫu vậy, với những khán giả yêu musical, hy vọng về một ngày nhạc kịch tìm được chỗ đứng vững vàng tại Việt Nam vẫn chưa bao giờ tắt.

Một số bình luận của netizen: - Cộng 1 vote phim Tết hay nhất 2026. - Không mong chờ cái kết lắm nhưng rất là ổn nha. - Ai xem xong khóc lụt rạp như tui không. - Thật sự tui khóc bù lu bù loa từ đầu phim đến cuối phim. Thật sự rất đồng cảm với câu chuyện phim kể luôn. - Nếu đoàn phim có đi ngang thì cho em nói với mọi người rằng: Phim hay lắm ạ.



