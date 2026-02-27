Ra rạp ngay dịp sau Tết Bính Ngọ 2026, bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi bất ngờ trở thành đề tài gây xôn xao MXH. Dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn chuyên dòng phim indie Chung Chí Công sau 7 năm, hiện đang nhận được nhiều lời khen có cánh từ khán giả đi xem suất chiếu sớm, thậm chí khẳng định đây là phim hay nhất năm tính đến hiện tại.

Trên MXH, nhiều khán giả dành cho Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi điểm 10/10, gọi đây là đỉnh cao của dòng phim âm nhạc tại Việt Nam. Trong phim, Chung Chí Công và giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu mang đến cho người xem 14 ca khúc (trong đó có 10 bài hát gốc), biến hành trình trưởng thành của dàn cast trở thành những màn trình diễn đã tai, đã mắt.

Ngoài ra, có khán giả còn so sánh phim với những tác phẩm nhạc kịch nổi tiếng như La La Land, cũng như mang đến sự đầu tư tinh tết về bối cảnh, phục trang và dàn dựng vũ đạo.

Khán giả chấm phim 10/10, khen là Top 1 năm nay

Mỗi chi tiết âm nhạc của phim đều có dụng ý, thể hiện rõ rệt nỗi niềm của các nhân vật chứ không hề phi lý. Ngoài ra, nhiều phần trình diễn được quay với cú máy đơn, dài, cho thấy sự khéo léo và tâm huyết của ekip đề mang một thước phim điện ảnh lên màn ảnh rộng.

Yếu tố âm nhạc của phim được khen đỉnh cao của thể loại này tại Việt Nam

Đã vậy, phần cốt truyện của Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi cũng đủ sức nặng, khiến một khán giả "khóc từ đầu đến cuối, từ lúc vào rạp cho đến lúc chiếu credit". Người xem còn cảm thấy ấn tượng khi câu chuyện trong phim tròn trịa, trọn vẹn đến phút cuối, vượt xa kỳ vọng của một dự án chiếu sau Tết và không có chiến dịch truyền thông quá bùng nổ.

Nhiều người khóc vì bộ phim

Những lát cắt câu chuyện về tình yêu, tình thân trong phim gây xúc động mạnh mẽ

Nhiều khán giả dành lời khen cho dàn cast gồm toàn những gương mặt trẻ, chưa ai biết đến. Màn góp mặt của ngôi sao đang lên Nguyễn Hùng cũng vừa vặn, để lại nhiều ấn tượng. Song, tâm điểm diễn xuất của phim thuộc về NSƯT Hữu Châu khi ông thể hiện cảm động vai người cha bị khiếm thính, khiến ai nấy rơi nước mắt. Sau cùng, phim được xem là lá thư tình gửi đến những người trẻ đang ước mơ và chật vật với cuộc sống bộn bề, thông qua sự đơn thuần và sảng khoái trong cách làm phim lần này của Chung Chí Công.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi là món quà cổ vũ tinh thần những người trẻ sống trọn với ước mơ

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi kể về nữ chính Mộng Hoài (Võ Phan Kim Khánh), một cô gái mang trong mình đam mê diễn xuất và là người con Hội An lên thành phố học khoa Ngôn ngữ Anh. Lúc này, cô gặp lại Hiếu (Trần Doãn Hoàng) - người bạn thơ ấu có tài hội hoạ, từng rời đi vì biến cố gia đình. Cả hai dần kết nối với nhau, nhưng những bộn bề cuộc sống cùng những ngã rẽ sự nghiệp khác biệt khiến cả hai rơi vào áp lực. Liệu đến sau cùng, cuộc đời của Mộng Hoài sẽ đi về đâu, và liệu cô có thể sống trọn với ước mơ từ thuở bé của mình

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi chính thức khởi chiếu vào ngày 27/2/2026.