Thú vị, hấp dẫn và ngọt ngào, loạt phim “Sex Education” xuất hiện lần đầu tiên trên Netflix vào năm 2019 và lập tức tạo được tiếng vang với hơn 40 triệu người xem mùa đầu tiên.

Theo các biên tập viên của tạp chí Who (Úc), phim “Sex Education” đã mãi mãi thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về chủ đề thanh thiếu niên và tình dục tích cực. Tình dục tích cực có nghĩa là thể hiện thái độ cởi mở đối với giới tính, hình thể, tình dục và mọi sắc thái của nó mà không có sự xấu hổ hay phán xét, theo chuyên trang Mỹ Very Well Mind.

Đúng là trước đây đã có một vài bộ phim dành cho tuổi teen từng đề cập đến chủ đề này – ví dụ như “American Pie”, “Superbad”, “The Inbetweeners” – nhưng chưa từng có tác phẩm nào làm được điều đó theo cách mà các nhân vật trong “Sex Education” thể hiện, các biên tập viên của Who nhận định.

Nhân vật Otis (thể hiện bởi diễn viên Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey) và Eric (Ncuti Gatwa) đã đưa khán giả vào một hành trình đầy màu sắc ngay từ tập đầu tiên. Đặc biệt, phim đã gửi gắm một bài học cuộc sống cực kỳ quan trọng, không chỉ đối với thanh thiếu niên mà cả người trưởng thành.

Bài học quan trọng từ phim “Sex Education”

Nếu đã xem phim, bạn sẽ thấy các nhân vật vô cùng cởi mở khi thảo luận về ‘chuyện ấy’. Phim cũng cho thấy mỗi người đều có quan điểm riêng trong chuyện phòng the. Và điều này giúp chúng ta rút ra một bài học: Sự trung thực là chìa khóa cho một đời sống tình dục viên mãn, theo các biên tập viên của tạp chí Who.

Các biên tập viên của Who đã phỏng vấn một chuyên gia tình dục học về bộ phim này.

Nhà tình dục học Aleeya Hachem, làm việc tại Úc, nói với Who: “Bộ phim “Sex Education” thực sự tôn vinh sự đa dạng và xóa bỏ sự e ngại khi nhắc tới chủ đề này”.

“Cho dù bạn đang ở độ tuổi 30 hay đang đi học, bạn vẫn có thể học được điều gì đó từ bộ phim. Trong phim, ta thấy rất nhiều sự kết nối và sự trung thực giữa các nhân vật – điều này thực sự quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ”.

“Dù là cách họ nói chuyện về tình dục hay về biện pháp tránh thai, hoặc yêu cầu những gì họ mong muốn và khám phá một điều mới mẻ – bộ phim đã thể hiện những điều đó rất tuyệt vời.”

Ngoài bài học quan trọng này, “Sex Education” còn truyền tải nhiều thông điệp tích cực, chuyên gia Aleeya nói.

“Chỉ riêng việc bình thường hóa trị liệu tình dục cũng là một điều tích cực. Bộ phim có thể đã giúp soi sáng các vấn đề mà mọi người đang trải qua – như trường hợp của Lily với chứng co thắt âm đạo”, chuyên gia giải thích.

“Một số người cảm thấy xấu hổ vì điều đó – nhưng khi bộ phim thể hiện điều đó, nó giúp bình thường hóa vấn đề và cho phép mọi người tìm kiếm sự hỗ trợ. Một điều tôi rất yêu thích ở phim “Sex Education” là phim đặt trọng tâm lớn vào khoái cảm của phụ nữ”.

Vậy, làm thế nào để bạn có thể áp dụng những bài học quan trọng này vào cuộc sống thực?

Aleeya khuyên: “Hãy trò chuyện với những người bạn cảm thấy thoải mái, dù đó là bạn thân, người yêu hay một chuyên gia tình dục. Tôi nghĩ rằng việc tạo ra những không gian an toàn như vậy là vô cùng quan trọng. Khi bạn ở trong một môi trường tràn đầy sự tích cực, điều đó có thể mở mang tầm mắt và mang lại cảm giác tự do”.

“Việc sẵn lòng trò chuyện trung thực – dù có thể khá khó khăn – sẽ giúp chúng ta dễ dàng tạo ra những kết nối ý nghĩa hơn”.