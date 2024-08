Người ta nói cuộc sống diễn ra khi bạn bận rộn với những kế hoạch khác. Nhưng đôi khi ở New York, cuộc sống là những gì xảy ra khi bạn đợi một bàn trống. Cuộc sống với biết bao điều diễn ra với Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Samantha Jones và Charlotte York trong sáu mùa của "Sex and the City", và giống như trong đời thực, một số khoảnh khắc quan trọng nhất của họ lại diễn ra xung quanh chiếc bàn, từ bữa tối, bữa ăn sáng muộn, cho đến những cuộc vui chơi và hơn thế nữa.

Dù Carrie thừa nhận đôi khi cô chọn mua tạp chí Vogue thay vì bữa tối "bởi lẽ nó nuôi dưỡng tâm hồn cô nhiều hơn" khi cô mới chuyển đến New York với ánh mắt đầy hoài bão ở tuổi đôi mươi, chúng ta lại gặp cô là một nhà báo chuyên mục tình dục đã thành danh khi bước sang tuổi 30, người thích thú với những món ăn và thức uống cùng bạn bè ở khắp Manhattan - trong khi thảo luận về những nỗi buồn tình ái của họ khi còn độc thân ở thành phố.

Đã 26 năm trôi qua kể từ khi tập đầu tiên phát sóng vào ngày 6/6 năm/1998, nhưng "Sex and the City" vẫn được yêu mến như xưa, với một thế hệ mới của người hâm mộ xem marathon các tập cũ trong khi háo hức chờ đón những tập mới của "And Just Like That", một chương mới của "Sex and the City". Chúng ta hãy cùng nhìn lại những món ăn đặc trưng nhất của chương trình và những cảnh quay đi cùng được fan yêu thích.

1. Mùa 1, tập 1: Bánh sinh nhật 30 tuổi - Lucky Cheng's

Chiếc bánh sinh nhật tuổi 30 của Miranda tại nhà hàng drag Lucky Cheng's trong phần mở đầu của series là món ăn đầu tiên đáng chú ý trong chương trình. Với phong cách ăn mặc chỉn chu, đẳng cấp, bốn người phụ nữ thưởng thức Cosmopolitans và bánh kem, họ chúc mừng Miranda như thể đang thách thức định kiến về "một cái tuổi 30" và việc vẫn độc thân ở lứa tuổi đó. Khi những người bạn cùng nhau trò chuyện cởi mở về tình dục, các mối quan hệ và chuyện tình cảm, họ tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa quyến rũ và gần gũi - thiết lập tông màu cho toàn bộ series.

2. Mùa 2, tập 8: Bánh mì - Da Marino

Carrie và Big có thể đã tiếp tục thưởng thức những đĩa mì Ý nóng hổi tại nhà hàng Ý ở khu vực Quảng trường Thời đại này, nhưng chính chiếc giỏ bánh mì miễn phí kèm theo đã đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng trong tập phim. Khi giỏ bánh mì được mang đến, Big đã giới thiệu Carrie với người phục vụ, gọi cô là bạn gái mình lần đầu tiên. Đây là một niềm vui bất ngờ đối với Carrie, và Big thậm chí còn kết thúc buổi tối lãng mạn bằng cách hát tặng cô ca khúc "It Was a Very Good Year" của Frank Sinatra ngay tại nhà hàng.

3. Mùa 2, tập 12: Khoai tây chiên McDonald's, Big Mac, Filet-O-Fish

McDonald's xuất hiện nhiều lần trong loạt phim: Carrie khen ngợi Samantha về những chiếc bánh táo cầm tay của gã khổng lồ thức ăn nhanh sau khi không nướng được bánh của riêng mình tại cabin ở vùng quê của Aidan trong phần bốn. Trong phần sáu, Carrie và Aleksandr Petrovsky, bỏ vở opera để ủng hộ một bữa ăn Supersized tại McDonald's và thậm chí còn nhảy múa dưới Mái vòm Vàng. Tuy nhiên, bữa ăn đáng nhớ nhất của McDonald's lại xảy ra trong phần hai: Carrie đội mũ nồi và mang "khoai tây chiên, Big Mac và Filet-O-Fish" đến căn hộ của Big để thể hiện sự ủng hộ cho việc anh sắp chuyển đến Paris. Cử chỉ của cô nhanh chóng trở thành một cuộc tranh cãi về tương lai mối quan hệ của họ và kết thúc bằng việc Carrie và Big chia tay lần thứ hai.

4. Mùa 3, tập 3: Bellinis - Cipriani Downtown

Carrie và những người bạn thân hưởng thụ vô số buổi brunch trong suốt loạt phim, nhưng chính buổi brunch Chủ nhật này lại đặc biệt nổi bật. Những người phụ nữ thưởng thức bellinis, loại cocktail đặc trưng của Cipriani được làm từ bột đào và rượu Prosecco, trong lúc lướt qua những trang "thể thao dành cho phụ nữ độc thân", còn được biết đến là mục cưới hỏi của tờ New York Times, thì Charlotte bỗng dưng phát hiện ra thông báo đám cưới của Big và Natasha. Mặc dù không bao giờ là thời điểm thích hợp để nghe tin rằng người yêu cũ của bạn đã kết hôn, nhưng chúng ta có thể đoán rằng việc nghe tin này bên cạnh ba người bạn thân nhất, với ly bellini trong tay, đã phần nào làm dịu đi cú sốc cho Carrie.

5. Mùa 3, tập 5: Những chiếc bánh nướng xốp Carrie – Tiệm bánh Magnolia

Miranda và Carrie thưởng thức những chiếc bánh cupcake phủ kem bơ vani màu hồng ngọt ngào khi ngồi trên ghế đá bên ngoài tiệm bánh Magnolia trong tập phim này đã khiến cho cửa hàng ở West Village trở nên nổi tiếng. Những chiếc bánh cupcake trông ẩm và ngon lành đến nỗi khó có thể tập trung vào câu chuyện Carrie kể với Miranda về mối tình mới của cô với Aidan. Sau khi tập phim được phát sóng, người hâm mộ "Sex and the City" đã đổ xô đến Magnolia, thôi thúc tiệm bánh đổi tên món tráng miệng được săn đón này thành "Những chiếc Cupcake Carrie" trên thực đơn, và cho đến tận ngày nay, chúng vẫn là một trong những món ưa chuộng nhất.

6. Mùa 3, tập 9: Salad cà chua và húng quế

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Charlotte và người bạn trai mới Trey MacDougal cùng mẹ anh, Bunny, diễn ra đầy biến cố khi Charlotte chứng kiến cách nữ quý tộc New York tinh tế điều khiển con trai mình. Chỉ với cái bóp nhẹ vào cánh tay, Bunny khéo léo gợi ý Trey nên uống một ly rượu vang đỏ thay vì Glenlivet vì nó "tốt cho tim", và rằng cặp đôi nên ăn tối ở Cote Basque thay vì Cloche (hai nhà hàng đã đóng cửa), và cả hai lần Trey đều đồng ý nói "Được thôi". Sau đó trong tập phim, Charlotte cũng áp dụng chiến thuật tương tự khi cô đề xuất Trey nên thử salad cà chua và húng quế thay vì arugula và endive. Cô nhận được câu trả lời nhanh chóng "Được thôi", khi anh bắt đầu thưởng thức và ngạc nhiên vì Charlotte hiểu mình quá, cô liền thêm vào "Có lẽ chúng ta nên kết hôn...". Người đồng ý dễ dàng là Trey cũng chỉ đáp lại bằng câu cửa miệng, "Được thôi" dẫn đến một lời cầu hôn kỳ lạ mà Charlotte thấy chẳng có chút lãng mạn nào.

7. Mùa 3, tập 15: Cánh gà rán — KFC

Khi Carrie bắt đầu hẹn hò với Wade Adams, một nhân viên cửa hàng truyện tranh sống cùng bố mẹ ở căn hộ xa hoa tại Upper East Side, cả hai trở nên lười biếng như lối sống thiếu niên không lo nghĩ đến chuyện người lớn. Họ bàn luận về siêu anh hùng, chơi trò chơi điện tử, lang thang quanh thành phố trên xe scooter và nhấm nháp cánh gà rán từ KFC. Cuộc tình tuổi trẻ đột ngột kết thúc khi Carrie và Wade bị bắt gặp, với xô gà KFC trong tay, bởi mẹ của Wade. Người tình trẻ của Carrie đã đổ lỗi cho cô, đó chính là dấu hiệu để cô kết thúc mối quan hệ này và quay lại với lối sống của một người phụ nữ ở độ tuổi 30.

8. Mùa 3, tập 18: Gà xào bông cải xanh trong nước sốt màu nâu, cơm nâu và mì lạnh — Nhà hàng Shanghai Garden

Trong khi đặt một đơn hàng mang về thông thường qua điện thoại tới nhà hàng Trung Quốc quen thuộc Shanghai Garden, Miranda cảm thấy không hài lòng khi người nhận đơn hàng cười khúc khích và nói "Tôi biết, mỗi tối đều giống nhau!". Cuộc trao đổi khiến Miranda tự nhìn nhận bản thân và tự hỏi Carrie vào ngày hôm sau, "Liệu tôi có đang mắc kẹt?". Miranda thừa nhận rằng sau khi chia tay với Steve, cô đã ở nhà với con mèo và đặt cùng một bữa ăn mỗi tối. Cô quyết định đối mặt trực tiếp với người tiếp tân tại Shanghai Garden, chỉ để phát hiện ra rằng cô ấy nói chuyện như vậy với tất cả khách hàng và thấy Steve đang ăn một mình bên trong. Nhà hàng là một địa điểm quen thuộc đối với họ khi còn là một cặp, và Miranda nhận ra thức ăn là nguồn an ủi sau chia tay cho cả hai.

9. Mùa 4, tập 3: Mee krob - TAO

Trong buổi khai trương náo nhiệt và đông đúc của TAO tại Midtown, Carrie lại tìm thấy mình trong một sắp đặt chỗ ngồi vô cùng khó xử: Cô ngồi tại một chiếc bàn nhỏ cùng với "ngọn lửa mới" của mình, nhạc sĩ jazz Ray King; Big và bạn hẹn hò là siêu mẫu của anh ta; cùng với Samantha và mối quan tâm tình cảm mới của cô, Maria. Sau một vài cuộc trao đổi gượng gạo tại bàn và không hề thấy thức ăn đâu, Ray tìm đến quầy bar để thở một hơi. Carrie cũng làm theo, họ cùng nhau chia sẻ một âu mì chiên giòn được biết đến với tên gọi mee krob, món đặc sản nổi tiếng của Tao vào thời điểm đó.

10. Mùa 4, tập 4: Bánh sô-cô-la Duncan Hines

Sau hàng loạt mối quan hệ không mấy sôi nổi, Miranda quyết định tạm gác chuyện yêu đương sang một bên, thay vào đó là lấp đầy khoảng trống bằng sô-cô-la. Bị cám dỗ bởi chiếc bánh sô-cô-la đặc trưng của Payard nhưng lại không chịu nổi mức giá "trên trời" 74,50 đô la của nó, cô quyết định tự thưởng cho mình một lựa chọn phù hợp hơn với túi tiền: Hộp bánh trộn sẵn Duncan Hines.

Sau khi nướng và trang trí bánh, Miranda thả mình thưởng thức từng miếng bánh ngon lành một cách thong thả ngay tại bếp của mình. Đến ngày hôm sau, cô đã "tàn phá" một phần đáng kể của chiếc bánh, rồi vội vã vứt nó vào thùng rác... nhưng sau đó không nhịn được cười khi nhanh tay ăn thêm một miếng cuối cùng.

11. Mùa 4, tập 11: Bánh strudel chanh của Entenmann

Khi Miranda bất ngờ mang thai với đứa con của Steve, tin tức này thực sự là một cú sốc với cả nhóm, nhất là đối với Charlotte, người đang gặp khó khăn trong việc thụ thai cùng chồng mình là Trey. Quyết định của Miranda về việc phá thai càng trở nên đau lòng hơn đối với Charlotte, và họ đã trải qua những khoảnh khắc đầy xúc động trong suốt tập phim.

Sau khi Miranda đến phòng mạch bác sĩ, các cô gái tụ tập tại căn hộ của cô để an ủi cô bằng hoa và bánh strudel chanh Entenmann. Miranda tiết lộ rằng cô đã không tiến hành thủ thuật, và Charlotte phấn khích thốt lên, "Chúng ta sẽ có em bé à?". Trong khi Carrie phục vụ bánh strudel, cô đã kể lại, "Với bốn từ ngắn ngủi ấy, ba người dì đã được sinh ra".

12. Mùa 4, tập 13: Bò xào miến Thái

Món này được chế biến như một món chính trong bữa tiệc tối mà Charlotte tổ chức cho nhóm bạn, nhưng không may buổi tối bị cắt ngắn ngay sau món salad. Trey làm gián đoạn bữa ăn và chia sẻ với mọi người rằng Charlotte tức giận anh ta vì đã coi thường vấn đề sinh con của họ bằng cách tặng cô một hình cắt bìa cứng của em bé. Anh ta và Charlotte lao vào một cuộc cãi vã ầm ĩ, và những người phụ nữ nhanh chóng tìm cách thoát thân. Chúng ta chỉ có thể đoán rằng món bò xào miến Thái đã không được chạm vào, bỏ lại trong căn bếp sang trọng ở Park Avenue của cặp đôi.

13. Mùa 5, tập 1: Dirty Martini - Sushi Samba

Vẫn còn đang cố gắng vượt qua sự phản bội từ mùa trước, Samantha đồng ý gặp lại người yêu cũ Richard tại Sushi Samba trong tập mở màn của mùa 5. Khi tới nơi, Richard nói với Samantha rằng anh đã gọi cho cô một ly dirty martini và cô đáp lại, "Dirty martini, tên khốn bẩn thỉu" rồi văng ly đồ uống thẳng vào mặt anh ta. Đó là một khoảnh khắc vô cùng thỏa mãn cho nhân vật và cho những khán giả ở nhà, những người có lẽ từng mơ về việc làm điều tương tự với một người yêu cũ.

14. Mùa 5, tập 3: Kẹo bơ mặn

Carrie đã cố gắng hết sức để tụ họp tất cả mọi người lại với nhau nhân dịp sinh nhật lần thứ 36 của Charlotte trong tập này, dẫn đến một kì nghỉ cuối tuần tại Atlantic City. Trong chuyến đi, cô ấy cho rằng việc tận hưởng niềm vui bên nhau như những người bạn chí cốt là cách tốt hơn để dành thời gian của họ so với việc phải đối mặt với những rắc rối và thất vọng từ chuyện hẹn hò với đàn ông.

Tuy nhiên, khi cô ấy một mình thưởng thức hộp kẹo taffy trên bến đi bộ, cô ấy quan sát một cặp đôi đang đùa giỡn vui vẻ khi họ cùng nhau ngắm một bức hoàng hôn tuyệt đẹp và nhận ra rằng tình yêu có thể đáng để mạo hiểm.

15. Mùa 5, tập 4: Bánh rán Krispy Kreme

Sau buổi họp của WeightWatchers, Miranda cùng người bạn giảm cân mới Tom trò chuyện tại Florent (nay đã đóng cửa) trong khu Meatpacking, khi họ nhìn thấy một trưng bày cao ngất ngưởng bánh rán Krispy Kreme ngập tràn mật ong tại quầy. Cả hai quyết định chia nhau một chiếc bánh và tán tỉnh bàn luận làm thế nào để "đốt cháy" lượng calo này bằng những hoạt động như trên giường.

16. Mùa 5, tập 5: Chỉ với 75 cent cho một chiếc bánh mì kẹp xúc xích - Gray's Papaya

Carrie rời bữa tiệc ra mắt sách thật hoành tráng của mình, với bánh ngọt và cocktail màu hồng, trong tâm trạng u sầu bởi cô không có người đồng hành, cụ thể là không có Jack Berger, người cô mới để ý nhưng đã có bạn gái.

Nhìn thấy tâm trạng của cô, tài xế của Carrie khăng khăng rằng họ phải tiếp tục cuộc vui và đã đưa cô đến quán hotdog nổi tiếng của New York, Gray's Papaya. Cả hai được mời hotdog miễn phí khi người phục vụ nghe về cuốn sách của cô, và Carrie nhận ra rằng, "Cần gì một Berger khi bạn có thể có một chiếc hot dog tuyệt vời với giá 75 cent, hoặc miễn phí?". Thật sự quá chuẩn.

17. Mùa 5, tập 6: Bánh Brownies - Tiệm Bánh City Bakery

Trong nỗ lực làm cho Samantha hỗ trợ Miranda và vai trò mới của cô ấy như một bà mẹ đơn thân, Carrie đã dụ dỗ Samantha bằng một chiếc bánh brownie miễn phí tại City Bakery. Ban đầu Samantha có vẻ phản đối, nhưng Carrie đã chỉ ra rằng nhà hàng Union Square (nay đã đóng cửa) có "những chiếc bánh brownie ngon nhất New York". Chiếc brownie quả là đáng giá bởi vì sau đó Samantha đã quyết định ghé thăm Miranda không báo trước, hào phóng nhượng lại lịch hẹn làm tóc của mình tại Salon John Mandy và trông nom Brady cho Miranda trong suốt buổi chiều để cô có thể nghỉ ngơi.

18. Mùa 6, tập 2: Pizza phô mai - Two Boots Pizza

Chúng ta hẳn đã từng trải qua cảm giác thất vọng khi bữa ăn không làm ta no nê, và các quý cô của Sex and the City cũng không nằm ngoại lệ. Sau khi ghé thăm Raw, một nhà hàng chay mới nổi tiếng với nhân viên phục vụ điển trai (Smith Jerrod, người tình tiềm năng của Samantha) và món ăn lạnh giá (không có món nào được nấu quá 118 độ), Carrie và Miranda cảm thấy chưa thỏa mãn và quyết định tìm đến Two Boots Pizza ở East Village để ăn bữa thứ hai. Cả hai đứng quanh bàn cao, gấp miếng pizza đơn giản của họ và thưởng thức bữa ăn kiểu New York cổ điển trên đĩa giấy.

19. Mùa 6, tập 4: Thịt bò nạc - Zabar's

Charlotte gặp Carrie tại siêu thị ẩm thực Zabar's ở Upper West Side và không ngừng bày tỏ niềm hạnh phúc trong mối quan hệ dường như hoàn hảo với luật sư ly hôn Harry Goldenblatt của mình khi đang chờ lấy một phần thịt bò nạc từ người bán thịt. Sau khi mới chuyển đổi sang đạo Do Thái, Charlotte chuẩn bị cho ngày Sabbath đầu tiên của mình và có kế hoạch nấu một bữa ăn truyền thống cho Harry.

Món thịt bò của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ Harry, nhưng buổi tối kết thúc trong thảm họa khi một cuộc tranh cãi không ngờ về việc Harry xem Mets trên TV trong bữa ăn bất ngờ leo thang thành một cuộc chia tay.

20. Mùa 6, tập 6: Cocktail Absolut Hunk

Việc Samantha thay đổi thương hiệu cho bạn trai Jerry Jerrod thành Smith Jerrod đã dẫn đến một chiến dịch quảng cáo với Absolut có tên Absolut Hunk. Nó cũng truyền cảm hứng cho một loại cocktail cùng tên, mà Samantha đã gọi trong buổi hẹn hò với Smith trong tập này. Cô nàng phấn khích thốt lên, "Anh chính là thức uống, và anh thật tuyệt vời!". Mặc dù nguyên liệu không được tiết lộ trong chương trình, một cuộc tìm kiếm nhanh trên Google đã dẫn đến một số công thức hấp dẫn với Absolut, kêu gọi pha chế vodka hương vani với nước cốt chanh và nước ép dứa.

21. Mùa 6, tập 7: Kem chuối

Khi Berger chia tay với Carrie bằng một tấm Post-it viết rằng, "Anh xin lỗi, anh không thể, đừng ghét anh", cô đã phản ứng với sự sốc, tức giận và ăn uống xả cảm xúc. Carrie đầu tiên cố gắng làm tê liệt nỗi đau với một điếu thuốc mà Samantha tìm được trong một quán bar tưởng tượng có tên gọi Drown the Hound và cuối cùng bị một sĩ quan cảnh sát chặn lại.

Sau khi Miranda đến giúp đỡ Carrie bằng khả năng luật sư của mình và Carrie đưa ra tấm Post-it như một lý do giải thích cho hành động của mình, viên cảnh sát đã để cô đi. Các cô gái kết thúc đêm với một ly kem chuối khổng lồ để ăn mừng chiến thắng của Carrie và thỏa mãn cơn thèm ăn của họ.

22. Mùa 6, tập 12: Bánh quy "Anh yêu em"

Những người phụ nữ trong "Sex and the City" thường khéo léo né tránh những vấn đề trong mối quan hệ, nhưng Miranda lại đẩy sự trốn tránh lên một tầm cao mới khi cô ăn ngấu nghiến chiếc bánh quy có in dòng chữ "Anh yêu em" bằng chocolate từ bạn trai mới, Robert.

Trong một buổi đi dạo với Carrie vào ngày hôm sau, Miranda cho rằng cô ăn hết cả chiếc bánh là bởi vì nếu nó không còn ở đó, cô sẽ không phải đối mặt với nó. Không ngạc nhiên, sự thiếu đáp trả tình cảm từ Miranda không hề là dấu hiệu tốt cho cặp đôi, và cuối cùng, mối quan hệ ấy cũng đổ vỡ.

23. Mùa 6, tập 12: Thịt bê trong thạch - Samovar của Nga

Bất kể quan điểm của bạn về Aleksandr Petrovsky, nghệ sĩ người Nga mà Carrie đem lòng yêu mến trong mùa cuối cùng, người đàn ông này xứng đáng được ghi nhận vì đã nâng tầm chuyện tình cảm. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, Petrovsky lên kế hoạch cho một buổi tối lãng mạn 1 giờ sáng tại phòng ăn riêng ở nhà hàng Russian Samovar, tiếp nối bằng chuyến thăm muộn về đêm tới phòng trưng bày nghệ thuật nơi anh và Carrie lần đầu gặp gỡ.

Bữa ăn mang lại cảm giác thân mật và đặc biệt, và khi anh dắt Carrie qua từng món ăn trên bàn, cô ấy đã hỏi anh về món thịt bê tẩm bột giấy, gọi nó là "loại thịt thạch". Anh ta nhẹ nhàng thúc giục cô thử nó, một khoảnh khắc đã báo trước những điều mới mẻ mà anh giới thiệu cho Carrie suốt mối tình của họ.

24. Mùa thứ 6, tập 14: Bia 3 đô la tại Quán Pete

Những ly bia giá 3 đô la mà Miranda và Steve cùng nhau nhấm nháp tại quán pub này ở Gramercy Park có thể không mấy nổi bật, nhưng khoảnh khắc Miranda tự nhiên cầu hôn quả thực lại là điều đáng nhớ. Sau một mối quan hệ thăng trầm như tàu lượn siêu tốc, trải qua cả việc chào đón đứa bé chung, cặp đôi cuối cùng cũng đã đồng lòng với nhau về những điều họ mong muốn.

Trong lúc họ thưởng thức những ly bia giá rẻ ngoài trời, họ chứng kiến một cặp vợ chồng già cãi vã trên phố, khơi gợi suy nghĩ của Miranda và Steve về hình ảnh họ khi già đi cùng nhau. Miranda bất ngờ thốt lên: "Anh sẽ cưới em chứ?"; Steve đồng ý với câu "Hell yeah!" (Ừ, tất nhiên rồi!); và thế là, một đám cưới khác của "Sex and the City" sắp sửa diễn ra.

25. Mùa 6, tập 16: Manhattans

Chương trình này không thể không nhắc đến Cosmopolitans, nhưng khi Miranda chuẩn bị chuyển khỏi căn hộ ở Upper West Side sang ngôi nhà mới cùng Steve và Brady ở Brooklyn, Manhattans lại được đặt lên hàng đầu. Các quý cô thưởng thức từng vòng cocktail cổ điển dựa trên whiskey, trong khi hồi tưởng về những căn hộ Manhattan kinh khủng của Miranda trong quá khứ và lên kế hoạch ghé thăm cô ấy ở khu vực bên kia cầu.

Carrie diễn giải bầu không khí của cảnh tượng một cách đắc ý, "Đêm đó, Miranda quyết tâm thưởng thức Manhattan càng nhiều càng tốt".