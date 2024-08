Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ) - tựa phim ngôn tình được mong chờ nhất những ngày tháng 8 cuối cùng đã lên sóng tập 1 vào tối qua - ngày 17/8. Phim mở màn đầy thuận lợi, nhận về nhiều lời khen từ khán giả cùng rating trung bình là 4,9% - dẫn đầu khung giờ phát sóng. Tuy con số không phải quá cao nhưng hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai khi mà thời gian gần đây, truyền hình Hàn đang trải qua cuộc khủng hoảng về tỷ suất người xem với rất ít phim vượt được ngưỡng 5%.

Đi kèm với rating triển vọng là vô số những lời khen ngợi từ khán giả dành cho nội dung tập 1 Love Next Door. Người xem tương đối hài lòng với bầu không khí đáng yêu, hài hước mà phim đem lại. Hơn thế nữa, chemistry bùng nổ ngay tập 1 của cặp chính Jung Hae In - Jung So Min là điểm sáng nhất, khiến không ít cư dân mạng phát cuồng vì tác phẩm này. Ngay trong thời gian phim lên sóng, hàng loạt những phân cảnh đáng yêu, hài hước của cặp hàng xóm oan gia đã được khán giả chia sẻ mạnh mẽ trên MXH.



Bình luận của khán giả: - Phim đáng yêu phát điên lên được, không uổng công tui đợi mấy tháng trời. - Nó hay đến từng lời thoại luôn. Không hot thì phí. - Cặp Jung - Jung đáng yêu phát điên, lườm nhau cháy mặt nhưng vẫn chemistry tung toé. - Mới tập 1 thôi mà tui cười không ngậm được mồm. - Phim siêu dễ thương. Hai anh chị đẹp đôi khủng khiếp, mới tập 1 đã lọt hố cặp hàng xóm đành hanh này rồi.

Tập 1 Love Next Door có tên gọi là Trở Về với nội dung chính chủ yếu là giới thiệu hai nhân vật chính và hành trình họ tái ngộ sau 10 năm. Bae Seok Ryu (Jung So Min) và Choi Seung Hyo (Jung Hae In) đều là những đứa con xuất chúng trong mắt hai bà mẹ. Trong khi Seok Ryu có công việc và cuộc sống hoàn hảo ở Mỹ lại còn sắp kết hôn thì Seung Ho lại là một kiến trúc sư đại tài, liên tục được vinh danh với những tác phẩm của mình. Hai người lớn lên cùng nhau khi Seok Ryu đanh đá, cá tính đã đứng ra bảo vệ lúc cậu bạn hàng xóm bị bắt nạt. Tưởng đâu là chuyện tình thanh mai trúc mã đáng yêu nhưng hai người càng lớn càng khắc khẩu, cứ gặp nhau là cãi cọ, chí choé. Họ cãi lộn, hơn thua nhiều tới độ gọi đối phương là “con trai bạn mẹ” và “con gái bạn mẹ” chứ quyết không coi nhau là bạn bè.



Ở tập 1, cặp oan gia này gặp lại giữa thời điểm đầy biến động của cả hai. Seung Ho tài giỏi, nổi tiếng nhưng dường như lại cố gắng né tránh ánh hào quang quanh mình và thích thực hiện những dự án không giống ai. Đáng nói hơn cả là Seok Ryu - người vừa từ bỏ cuộc sống hoàn hảo ở Mỹ, huỷ hôn, bỏ việc để về nhà sau 10 năm. Lý do thực sự cho những quyết định đột ngột này chưa thực sự rõ nét, chỉ biết theo lời kể của cô với cậu “con trai bạn mẹ” thì Seok Ryu đã quá mệt mỏi với việc cứ phải nỗ lực, chạy đuổi cuộc sống hoàn hảo.

Tập 1 kết thúc bằng nụ cười mãn nguyện của Seung Ho sau khi suy nghĩ về cuộc sống ồn ào sắp tới bởi Seok Ryu đã trở về. Trước đó, khán giả thấy một Seung Ho lãnh đạm với tất cả mọi thứ, thậm chí còn có phần u ám. Có vẻ sự trở lại của “con gái bạn mẹ” kèm thông báo về việc cô ấy đã huỷ hôn đã khiến cuộc đời nhàm chán của Seung Ho trở nên bừng sáng.

Love Next Door lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.