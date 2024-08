Thời điểm hiện tại, "Chuyện tình nhà bên" (tựa Anh: "Love next door") đang là bộ phim lãng mạn được mong chờ bậc nhất màn ảnh Hàn. Tác phẩm này có sự tham gia của cặp đôi diễn viên nổi tiếng Jung Hae In và Jung So Min. Mới đây, cả hai đã cùng nhau xuất hiện trong chương trình "Amzing saturday". Ngay lập tức, điều này đã trở thành chủ đề được các khán giả quan tâm.

Cặp đôi diễn viên chính của phim "Chuyện tình nhà bên" tham gia chương trình "Amazing saturday"

Trên mạng xã hội, cư dân mạng khen ngợi nhan sắc đẹp lung linh của cả hai. Không chỉ vậy, cặp đôi chính phim "Chuyện tình nhà bên" còn được nhận xét là có tướng phu thê và khiến nhiều người muốn "đẩy thuyền", chỉ mong họ sẽ phim giả tình thật.

Nói thêm về "Chuyện tình nhà bên", nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Bae Seok Ryu (Jung So Min) và Choi Seung Hyo (Jung Hae In). Choi Seung Hyo là một cái tên đầy hứa hẹn trong làng kiến trúc sư Hàn Quốc. Anh không chỉ được yêu mến vì tài năng mà còn bởi vẻ ngoài quyến rũ cùng tính cách tuyệt vời.

"Chuyện tình nhà bên" hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả một câu chuyện tình yêu cực kỳ thú vị

Trong khi đó, Bae Seok Ryu từng là quản lý dự án tại một tập đoàn lớn. Thế nhưng không rõ vì sao, cô đã quyết định nghỉ việc. Giờ đây, cô đang cố gắng "sửa chữa" cuộc sống đầy rắc rối của mình.



Choi Seung Hyo và Bae Seok Ryu quen biết nhau từ khi còn nhỏ do mẹ của họ là bạn thân. Giờ đây khi cả hai đã trưởng thành, định mệnh đưa họ gặp lại nhau một lần nữa.

Bộ phim "Chuyện tình nhà bên" do Jung Hae In và Jung So Min đóng chính dự kiến phát sóng từ ngày 17/8 trên đài tvN.