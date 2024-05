Cách đây ít ngày, vì cú trượt tay “định mệnh” của nam chính Snowdrop - Jung Hae In cho một tài khoản fanship, thuyền viên couple HaeSoo được phen dậy sóng sau khoảng thời gian buông lơi mái chèo. Đã hơn 2 năm kể từ ngày bộ phim kết thúc, độ hot của cặp đôi này vẫn không hề mất nhiệt, cả hai ngôi sao hiện đang trong quá trình chuẩn bị tích cực cho tác phẩm mới sắp ra mắt của mỗi người. Cũng trong dịp này, netizen quyết soi chị đẹp nào sẽ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cùng tài tử họ Jung trong phim mới.

Jung So Min sẽ là nữ chính mới cùng Jung Hae In tạo nên Jung-Jung couple của màn ảnh nhỏ, cả hai có nét tương đồng bởi ngoại hình tươi sáng, trẻ lâu không tuổi.

Tác phẩm truyền hình mới của Jung Hae In mang tên “Mom's Friend's Son” đóng cặp cùng nữ chính Jung So Min được dự kiến lên sóng từ tháng 8 tới đây. Với lần trở lại này, Jung So Min sẽ là nữ chính đầu tiên nên duyên cùng nam tài tử kể từ khi Snowdrop kết thúc vào đầu năm 2022. Gần đây, trên mạng xã hội fan đã truyền tay nhau những hình ảnh cặp đôi diễn viên đang bận rộn trên phim trường ghi hình cho tác phẩm mới, dân tình hy vọng rằng sau Kim-Kim couple đang gây bão, cặp đôi cùng họ này sẽ tiếp tục tạo nên cú hit cho nửa cuối 2024.

Hình ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của Jung Hae In và Jung So Min khiến fan nóng lòng được xem sự kết hợp.

Chỉ với một vài khoảnh khắc được team qua đường bắt gặp, nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1989 được xuýt xoa khen ngợi. Trong ảnh, cô diện trang phục casual gồm áo khoác da, quần denim và giày loafer nhẹ nhàng nhưng điểm sáng là gương mặt với đường nét ngây thơ, không tuổi của nữ diễn viên đã ra mắt được 15 năm.

May mắn có gia đình ủng hộ, Jung So Min thuận lợi theo đuổi con đường nghệ thuật từ sớm, cô theo học ba lê từ nhỏ và trở thành thủ khoa Đại học Nghệ thuật Hàn Quốc trước khi bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp. Với nền tảng vững chắc như vậy, được biết gia thế của mỹ nhân này cũng không phải dạng vừa, cô xuất thân trong một gia đình chaebol thứ thiệt có bố là doanh nhân top đầu Hàn Quốc.



Jung So Min sở hữu profile học tập khủng và khí chất sang chảnh ngút ngàn đến từ việc ngoài đời cô chính là tài phiệt “hàng real”. Chỉ với một đôi giày mũi nhọn đã toát ra thần thái girl-boss điên đảo vô cùng.

Trong một diễn biến khác, những hình ảnh streetstyle đời thường của nữ diễn viên như trẻ ra chục tuổi, cô thường lựa chọn những item thoải mái với phối màu trung tính. Nhìn những hình ảnh này, ít ai nghĩ Jung So Min đã ở ngưỡng U40.