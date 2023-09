Phim ngập tràn cảnh nóng thắng giải danh giá nhất LHP Venice 2023

Lễ bế mạc và trao giải LHP Venice 2023 đã diễn ra tối 9/9 (giờ địa phương) với giải thưởng danh giá nhất thuộc về Poor Things của đạo diễn Yorgos Lanthimos. Kịch bản kể về Bella Baxter (Emma Stone thủ vai) - cô gái được đưa về từ cõi chết nhờ một nhà khoa học lỗi nhạc. Nhân vật được ví như phiên bản nữ của quái vật Frankenstein.

Emma Stone trong vai chính Poor Things.

Ngay sau khi công chiếu tại Venice, tác phẩm đã nhận hàng loạt lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Dự án đạt điểm "tươi" 98% trên Rotten Tomatoes. Phim cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi vì chứa nhiều cảnh nóng táo bạo do minh tinh từng đoạt giải Oscar Emma Stone trực tiếp thực hiện. Đạo diễn Lanthimos giải thích: “Đó là một phần vốn có của cuốn tiểu thuyết. Sự tự do của nữ chính được thể hiện trong mọi thứ, kể cả các ham muốn tình dục của cô ấy”.

Chiến thắng tại Venice cũng giúp ekip của Poor Things gồm đạo diễn Yorgos Lanthimos, nữ chính Emma Stone trở thành những ứng viên sáng giá cho đường đua Oscar tới.

Emma Stone thắng giải Oscar 2017 nhờ vai nữ chính trong La La Land.

Evil Does Not Exist - phim tiếp theo của nhà làm phim Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi sau Drive My Car - đoạt giải Grand Jury Prize do giám khảo bình chọn. Agnieszka Holland đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất năm với phim Me Captain.

Danh sách cụ thể các phim thắng giải chính của Venice: