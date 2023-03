Phim Netflix về dị giáo Hàn Quốc gây sốt: Đạo diễn quyết làm phần 2 để vạch mặt những kẻ đang nhởn nhơ, thế lực đen tối vẫn tìm cách vùi dập

Những ngày qua, bộ phim tài liệu "In The Name of God: A Holy Betrayal" (Tạm dịch: Nhân Danh Thần Linh: Sự Phản Bội Thiêng Liêng) vẫn đang gây chấn động không chỉ ở Hàn Quốc mà cả quốc tế. Bởi lẽ, nó vạch trần góc khuất tăm tối, phơi bày hoạt động đồi trụy và tội ác của những dị giáo đã và đang "lộng hành" tại xứ sở kim chi.

Bằng thế lực khủng khiếp nào đó, những tà giáo này vẫn tiếp tục len lỏi vào cuộc sống người dân, gây xáo trộn, cướp đi cả sự yên ổn vốn có. Thậm chí, khi bị "réo tên" trong sổ đen, chúng vẫn tìm cách để tiêu diệt.

Đạo diễn bị đe dọa vẫn quyết làm phần 2

Theo tờ tin tức giải trí Cheatsheet, thực tế, ban đầu đạo diễn Cho Sung-hyun không có kế hoạch làm tiếp phần 2 cho loạt phim "In The Name of God: A Holy Betrayal".

Tuy nhiên, khi nhận thấy được tác động tích cực của bộ phim, tức nhiều người đã quyết định từ bỏ tà giáo và cả làn sóng tẩy chay Synnara Record mà chủ tịch chính là giáo chủ Kim Ki Soon, "giáo chủ" của giáo phái Aga Dongsan, hay còn được biết tới với cái tên "Khu vườn Trẻ thơ", ông quyết định sẽ thực hiện tiếp phần nữa để lật tẩy tất cả những góc tối đáng sợ.

Ngay sau khi có thông tin làm tiếp phần 2, đạo diễn Cho đã phải nhận những đe dọa từ những kẻ cuồng tín. Để rồi, chính Netflix phải đưa ra những động thái chưa từng có nhằm bảo vệ an toàn cho đạo diễn.

Đạo diễn Cho Sung Hyun.

Đến nỗi mà, cuộc họp báo ra mắt phim hôm 10/3 đã trở thành sự kiện thắt chặt an ninh chưa từng thấy trong các cuộc họp báo phim Hàn. Đạo diễn Cho Sung Hyun cho biết ngay lúc diễn ra họp báo, đang có rất đông những thành viên giáo phái bị "điểm mặt" trong phim tập trung bên ngoài để phản đối.

Một đại diện của Netflix yêu cầu rằng chỉ có sự tiếp xúc tối thiểu giữa những người có mặt tại buổi họp báo và đạo diễn. "Sau sự kiện, vui lòng hạn chế đến để trao đổi danh thiếp hoặc các lý do khác", đại diện Netflix thông báo.

Ngoài ra, đại diện cũng tiết lộ rằng họ sẽ không mạo hiểm với sự an toàn của đạo diễn và tuyên bố rằng sẽ rời đi ngay sau khi buổi họp báo kết thúc.

Không chỉ có thế, gia đình đạo diễn Cho cũng liên tục nhận được những lời đe dọa, không phút giây nào yên ổn. Vợ ông bất lực đến mức cảnh cáo sẽ ly hôn và đưa các con đi, nếu ông còn muốn làm tiếp phần 2.

Theo Koreaboo, Netflix cũng bỏ tên bộ phim trên các áp phích quảng cáo. Đạo diễn của "In the Name of God: A Holy Betrayal" tiết lộ ông đã nhận được những lời đe dọa cùng với gia đình mình. Ông không nêu chi tiết bản chất của các mối đe dọa hoặc chúng đến từ đâu. Nhưng ai cũng có thể đoán được.

Đạo diễn Cho nói rằng khi một chương trình phát thanh đề cập đến khả năng có phần thứ 2, vợ ông đã tuyên bố rằng cô sẽ đưa các con của họ rời đi. Dẫu vậy, Cho vẫn quyết tâm phơi bày sự thật vì một lý do bất chấp những lời đe dọa. “Gia đình tôi cũng có những nạn nhân của giáo phái. Những người bạn bên cạnh tôi cũng là nạn nhân. Vì vậy, với tôi, đây không phải là câu chuyện của người khác. Đó là câu chuyện của riêng tôi”, đạo diễn giải thích.

Cũng theo Cheatsheet, phần 2 của loạt phim tài liệu sẽ tiếp tục đi sâu vào "đào bới" bí mật của những giáo chủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Tờ này viết: "In the Name of God: A Holy Betrayal Season 2 có thể mở ra thêm tất cả những chi tiết đen tối mà đạo diễn Cho không đưa vào phần 1. Ngoài ra còn có vấn đề về thủ lĩnh Kim Ki-soon của "Baby Garden" hiện đang được tự do. Bà ta trở lại lãnh đạo giáo phái và vẫn là Giám đốc điều hành của công ty bán đĩa nhạc nổi tiếng.

JMS (Truyền giáo Phúc âm cơ đốc), được thành lập vào năm 1980 bởi thủ lĩnh Jeong Myeong Seok vẫn có nhiều nhà thờ và tín đồ trên khắp Hàn Quốc. Họ cũng không chấp nhận rằng tay thủ lĩnh Jeong Myeong Seok đã phạm phải tội ác. Họ tích cực cố gắng chứng minh sự vô tội của ông ta. Jeong Myeong Seok vẫn phải đối mặt với các phiên tòa xét xử vụ tấn công tình dục với tín đồ là người nước ngoài vào năm 2022".

Nỗ lực lấp liếm sự thật

Ngay cả trước khi "In the Name of God: A Holy Betrayal" được phát sóng, những kẻ tà đạo đã cố tình tìm cách ngăn chặn nó.

Cụ thể, JMS và giáo chủ Jeong Myeong-seok đã đệ đơn kiện yêu cầu Netflix Hàn Quốc bồi thường 7,7 triệu USD nhưng tòa án đã bác bỏ. Sau khi xem bộ phim, khán giả sẽ hiểu lý do tại sao chúng cố gắng ngăn cản bộ phim phát sóng, vì nó cho thấy bằng chứng rõ ràng về hành vi lạm dụng tình dục của tên Jeong Myeong Seok đối với phụ nữ trong nhà thờ và trò bịp để "tẩy não" các tín đồ.

Thủ lĩnh giáo phái JMS - Jeong Myeong-seok.

Khi JMS thất bại trong việc ngăn chặn bộ phim phát sóng thì giáo phái khác là "Baby Garden" lại tiếp tục gây cản trở. Khán giả đã biết, giáo chủ Kim Ki-Soon của Baby Garden vẫn đang đảm nhận vai trò giám đốc điều hành của giáo phái và công ty bán đĩa nhạc Synnara Record.

Theo Koreaboo, "Baby Garden" đã công khai, nộp đơn yêu cầu xóa các tập liên quan đến họ khỏi loạt phim Netflix.

Trước đó, vào năm 2001, đài SBS từng sản xuất bộ phim mang tựa đề "Unanswered Questions - 5 years after the Baby Garden" để vạch trần sự thật giáo phái này. Và "Baby Garden" cũng từng nộp đơn kiện. Thời điểm đó, Tòa án quận phía Nam Seoul đã chấp nhận đơn của giáo phái, khiến SBS đã phải nhanh chóng ứng phó, sản xuất gấp rút một bộ phim tài liệu đặc biệt khác thay thế.

Lần này, với bộ phim của Netflix, vẫn chưa có lệnh cấm nào của tòa án được đưa ra. Nhưng đạo diễn của "In the Name of God: A Holy Betrayal" đã đoán trước được điều gì đó. “Tôi nghĩ rằng đơn xin lệnh cấm sẽ lại xảy ra”, ông đã nói trong cuộc họp báo.

Dẫu sao đi nữa, bộ phim đã gây được tiếng vang lớn, có tác động đến nhiều người sau thời gian ngắn ra mắt.

Đặc biệt, bộ phim đã tạo ra làn sóng tẩy chay Synnara Record. Sau khi quá khứ kinh khủng của chủ tịch Synnara Record - Kim Ki-soon - bị vạch trần trong bộ phim tài liệu của Netflix, người yêu âm nhạc đồng loạt tẩy chay Synnara Record. Người ta kêu gọi ngừng mua album và vật phẩm K-Pop từ Synnara.