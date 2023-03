Còn gì điên rồ hơn phim Hàn về giáo phái hot nhất lúc này: Kẻ ác vẫn nhởn nhơ, đạo diễn đòi hi sinh tính mạng gia đình để làm phần 2?

Đúng vậy! In the Name of God: A Holy Betrayal (Nhân danh thần linh: Sự phản bội thiêng liêng) đã khiến cả Hàn Quốc và châu Á phải xôn xao khi ra mắt. 8 tập phim tài liệu của Netflix đã đưa 4 tên thủ lĩnh giáo phái man rợ ra ánh sáng, mỗi tên có một cách thao túng, chiếm đoạt và hãm hại tín đồ của mình. Thế nhưng không chỉ trong phim mà hiện nay, những câu chuyện ngoài đời liên quan đến phim cũng vô cùng nhức nhối: kẻ ác còn sống vui, nạn nhân chịu cảnh đe dọa còn đạo diễn thì bất chấp tất cả để làm phim.



Kẻ ác nhởn nhơ, yên ổn như không có gì

Điều khiến không ít khán giả hoang mang, bàng hoàng là vào thời điểm dự án phim lên sóng, có một số giáo chủ bị nêu tên vẫn đang sống nhởn nhơ. Đơn cử là Kim Ki Soon - thủ lĩnh giáo phái Vườn Trẻ và từng dính cáo buộc sát hại 3 người. Hiện tại, Kim đang được cho là nắm giữ chức chủ tịch Synnara Record - một trong những hãng phân phối đĩa nổi tiếng của Hàn Quốc (thường được fan Kpop lựa chọn mua album của thần tượng).

Kim Ki Soon.

Mặt khác, 2 tên Jung Myung Seok và Lee Jae Rok đều từng ngồi tù nhưng với mức án được nhận xét là không xứng đáng. Tên Jung ngồi sau song sắt 10 năm, sau đó ra tù và tiếp tục "hành nghề" và cưỡng bức phụ nữ. Còn tên Lee được xét ngồi tù 15 năm vào tháng 11/2008, tức y sẽ ra tù và trở về đời sống vào tháng 11 năm nay.

Jung Myung Seok.

Lee Jae Rok.

Nạn nhân bị đe dọa, sống không yên ổn

Maple Yip - một trong những cô gái mạnh mẽ đứng lên tố cáo hành vi của tên Jung Myung Seok cho biết cô vẫn luôn bị các thành viên giáo phái JMS bám theo. Ngay từ khi xuống sân bay tại Hàn, Maple đã trông thấy nhiều tên JMS rình rập, theo dõi mình. "Từ sân bay Incheon về khách sạn, tôi luôn bị một chiếc xe bám theo. Chiếc xe này tiếp tục đậu ngoài khách sạn nhiều giờ liền không rời đi", Maple tiết lộ trong phim.

Nạn nhân bị bám theo mỗi giờ mỗi phút.

Đáng sợ hơn, đạo diễn Cho Sung Hyun đã cố gắng đổi thông tin vé máy bay của Maple 3 lần nhưng vẫn bị các thành viên giáo phái phát hiện, ngăn chặn rời đi. Thêm vào đó, một nạn nhân khác khi quay phim vào trời mưa đã nhìn ra cửa sổ. Lúc này, người đó nhận được tin nhắn "Cô cũng đang nhìn ra cửa sổ ư? Trời đang mưa đấy!".

Nạn nhân nhận nhiều tin nhắn đe dọa đáng sợ.

Suốt thời gian quay phim tài liệu này, đạo diễn Cho vô cùng đau đầu khi không hiểu vì sao thông tin quá trình quay lại bị lộ với bên khác. Ông cho biết: "Lúc chuẩn bị ghi hình với một nạn nhân người Úc, tôi nhận được tin nhắn "Đừng có làm cuộc phỏng vấn này" tận 5 lần, nhưng không biết từ ai". Dù cho đã thử cách tuồn thông tin giả ra ngoài nhưng phía ekip vẫn không tìm ra thủ phạm là ai. Cuối ngày, đạo diễn Cho thú nhận rằng có lúc gặp ai ông cũng nghi ngờ, cũng tránh né...

Đạo diễn bất chấp mạng sống của gia đình để làm phim

Không chỉ có những câu chuyện đáng sợ về các hung thủ hay nạn nhân, mà ngay cả bản thân ekip In the Name of God: A Holy Betrayal cũng có điểm kỳ lạ. Tại buổi họp báo của bộ phim, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, chưa từng có tiền lệ. Đạo diễn Cho Sung Hyun cho biết ngay lúc diễn ra họp báo, đang có rất đông những thành viên giáo phái bị "điểm mặt" trong phim tập trung bên ngoài để phản đối.

Chưa từng có họp báo phim Hàn nào cần đến lực lượng bảo an hùng hậu, nghiêm túc và thắt chặt đến thế này. Tại sự kiện, đạo diễn Cho cũng thú nhận rằng việc thực hiện bộ phim đã khiến bản thân và gia đình gặp nguy đốn. Gia đình của anh liên tục nhận được những lời đe dọa, không phút giây nào yên ổn. Vợ anh đã bất lực đến mức cảnh cáo sẽ ly hôn anh nếu anh còn muốn làm tiếp phần 2. Thế nhưng mặc cho vợ con sợ hãi, tính mạng cả gia đình bị "đặt lên thớt", Cho Sung Hyun khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình.

Đạo diễn Cho Sung Hyun.

Hiện tại với thành công về mặt con số của mùa 1, Netflix nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát triển mùa tiếp theo cho In the Name of God: A Holy Betrayal. Song, vẫn chưa rõ liệu khi nào dự án sẽ được tiến hành, và liệu Cho Sung Hyun có tiếp tục làm đạo diễn hay không.

Nguồn: Netflix, Koreaboo