Sau loạt thành công với những bộ phim trinh thám, hành động nặng đô, nền tảng Disney+ Hàn tiếp tục cho ra mắt bộ phim hành động, tâm lý tội phạm No Way Out: The Roulette. Lần này Disney+ hợp tác với nền tảng U+Mobile TV vì vậy phim được đầu tư khủng hơn hẳn về mặt hình ảnh, bối cảnh và cả dàn cast. Mới đây nhất, phim đã lên sóng 2 tập đầu tiên và lập tức được đánh giá rất cao.

Được biết ngay sau khi ra mắt, No Way Out: The Roulette đã đứng top 1 về lượng người xem trong ngày trên nền tảng U+Mobile TV. Thêm vào đó nó cũng ghi nhận số lượt xem ngày đầu ra mắt cao nhất so với tất cả các bộ phim gốc phát hành năm nay trên nền tảng này. Ngoài ra, phim cũng lọt vào top nội dung hàng đầu trong ngày của Disney+ và Kino Lights. Có thể thấy ngay từ những tập mở đầu, phim đã thành công thu hút người xem bằng nội dung độc đáo và những pha hành động vô cùng gay cấn.



No Way Out: The Roulette xoay quanh cuộc chiến khốc liệt của những người không còn lối thoát cho cuộc đời của mình. Nhân vật trung tâm trong phim là Kim Kook Ho (Yoo Jae Myung) - một tên tội phạm cực kỳ máu lạnh, vừa ra tù sau bản án 13 năm. Rất nhiều kẻ thù treo thưởng để giết Kook Ho, số tiền đưa ra lên tới 20 tỷ won. Điều này khiến cảnh sát Baek Jong Sik (Jo Jin Woong) bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải bảo vệ một tên tội phạm mới mãn hạn tù.

Sau khi 2 tập đầu lên sóng, khán giả thực sự hài lòng với diễn biến căng thẳng, kịch và đặc biệt là diễn xuất quá hoàn bảo của Yoo Jae Myung trong vai tên tội phạm hàng đầu. Đảm nhận một nhân vật tàn ác, vô liêm sỉ, sao nam họ Yoo mang tới một hình ảnh khác hẳn với những vai diễn trước đây trong loạt phim kinh điển như Reply 1988 hay Tầng Lớp Itaewon,… Người xem thậm chí còn bị ám ảnh, nổi da gà mỗi khi nhân vật của anh xuất hiện, đặc biệt là khi anh nở nụ cười đầy nguy hiểm, đậm chất khiêu chiến.



Bình luận của khán giả: - Hai tập đầu tiên thực sự rất hay, tôi hy vọng nó sẽ thành công rực rỡ! - Mới xem 1 tập nhưng tôi chấm phim này 9/10. Yoo Jae Myung khiến tôi ớn lạnh mỗi khi anh ta cười hoặc trừng mắt. - Dàn diễn viên quá cháy. Phim còn có Hứa Quang Hán nữa đó, thật sự mong chờ ảnh xuất hiện. - Hai tập đầu rất hay, chỉ cần lưu ý một chút là hãy chuẩn bị tinh thần cho một số cảnh bạo lực và đen tối rất nặng đô. - Yoo Jae Myung diễn đỉnh quá trời. Biết là anh ấy rất giỏi nhưng đến mức này thì tôi nể đấy.

Yoo Jae Myung trong vai tên tội phạm máu lạnh Kim Kook Ho

Nguồn ảnh: Disney+