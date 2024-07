Theo Sohu, bộ phim hành động mới nhất của Thành Long mang tên Truyền Thuyết ban đầu dự kiến ra mắt vào ngày 12/7, tuy nhiên bộ phim đã phải nhanh chóng ra rạp sớm hơn so với dự kiến. Nguyên nhân là do doanh thu từ đợt chiếu sớm chỉ hơn 1,8 triệu NDT sau hơn 13 tiếng, doanh thu tích lũy đạt khoảng 36 triệu NDT sau một tuần chiếu, lịch chiếu phim được các rạp đưa ra chỉ chiếm 12,1%, ngang ngửa với Ngang Qua Thị Trấn Ngàn Mây do Châu Dã và Bành Dục Sướng đóng chính.

Có thể nói đó là những con số đáng buồn và khiêm tốn nếu so sánh về độ nổi tiếng và mức độ ảnh hưởng của diễn viên thuộc hàng gạo cội như Thành Long. Sohu đưa ra nhận định bộ phim sẽ gánh lỗ hơn 330 triệu NDT (khoảng hơn 1100 tỷ đồng).

Truyền Thuyết được đầu tư sản xuất với mức chi phí cao, đội hình gồm các ngôi sao như Trương Nghệ Hưng, Cổ Lực Na Trát, Lý Thần, Lý Trị Đình, biên kịch do Đường Quý Lễ đảm nhận. Truyền Thuyết là phần hai của Thần Thoại, bộ phim từng gây sốt phòng vé năm 2005 do Thành Long đóng chính cùng người đẹp nổi tiếng Kim Hee Sun.



Truyền Thuyết có nội dung kể về một chuyên gia khảo cổ học thường mơ thấy những giấc mơ kỳ ảo, trong đó nhân vật chính là thiếu niên tướng quân (Trương Nghệ Hưng) đem lòng yêu công chúa xinh đẹp (Cổ Lực Na Trát). Trong bộ phim này, Thành Long vẫn đảm nhận vai chính, ông không sử dụng diễn viên đóng thế mà sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo AI để giúp gương mặt ông thành năm 27 tuổi.

Theo nhận xét của khán giả, Truyền Thuyết có nội dung đã lỗi thời bởi cũng giống như Thần Thoại 19 năm trước, trong khi đó thị hiếu của khán giả đã thay đổi rất nhiều và nó không còn phù hợp với thời đại. Điều đáng nói là bộ phim này được nhà sản xuất quảng bá là bộ phim chiếu rạp đầu tiên trên thế giới có sự tham gia của diễn viên được tạo hình bằng AI.

Trong phim, Bona Pictures đã sử dụng công nghệ AI để khôi phục Thành Long 27 tuổi và chiếm hơn 70% thời lượng phim. Thế nhưng, dường như việc ứng dụng này không mang lại sự đột phá nào bởi gương mặt trẻ trung của Thành Long sử dụng hiệu ứng AI tạo ra quá tệ, biểu cảm thiếu tự nhiên. Một cư dân mạng nhận xét:”Tôi là fan trung thành của Thành Long, nhưng việc dùng công nghệ trí thông minh nhân tạo AI này khiến tôi có cảm giác như mình đang xem một nhân vật trong game vậy, tôi muốn nhìn thấy những pha hành động mang thương hiệu riêng của Thành Long”.

Là một trong những nhân vật điện ảnh nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới, ông nhận được sự yêu mến rộng rãi và lưu danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Dù Thành Long vẫn không ngừng lao động miệt mài làm phim nhưng có lẽ tuổi tác lớn vẫn là bất lợi với nam nghệ sĩ.

Với việc liên tiếp thất bại về doanh thu phòng vé, Thành Long không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn dần mất sức hút với công chúng. Ông bị gán mác “ông hoàng phim rác”. Nhiều người thẳng thừng khuyên ông nên nghỉ hưu, tập trung bồi dưỡng lớp tài năng trẻ thay vì cố chấp tiếp tục làm phim.