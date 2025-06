Phim kinh dị hot nhất hè 2025: Quỷ Tha Ma Bắt tái hiện "hồ sơ quỷ ám" có thật chấn động nước Mỹ

Một gương mặt huyền thoại, một vụ trừ tà rúng động có thật và một Thứ Sáu ngày 13 đẫm máu – tất cả cùng xuất hiện trong Quỷ Tha Ma Bắt (The Ritual), tác phẩm kinh dị tâm linh mới nhất đến từ Hollywood, quy tụ dàn sao danh giá và ra mắt đúng “ngày gở” 13/6 tại Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ hồ sơ trừ tà năm 1928 do Giáo hội Công giáo ghi chép, bộ phim tái dựng lại 72 giờ rùng rợn của buổi trục quỷ được thực hiện trong một tu viện ở Iowa. Nhân vật chính là Emma Schmidt (Abigail Cowen) – một phụ nữ bị quỷ ám với những biểu hiện kỳ dị: phản ứng dữ dội với vật thánh, không đáp ứng với điều trị y khoa, sống trong hoảng loạn tột độ. Cô chỉ còn một cơ hội cuối cùng: Nghi lễ trừ tà theo giáo lý cổ xưa.

Quỷ Tha Ma Bắt ra mắt trailer chính thức, tái hiện hồ sơ quỷ ám có thật chấn động nước Mỹ

Đồng hành cùng Emma là hai nhân vật đối lập cả về niềm tin lẫn phương pháp: Cha Joseph Steiger (Dan Stevens) – vị linh mục vẫn tin vào y học hiện đại, và Cha Theophilus Riesinger – người thực hiện nghi lễ trục vong, do Al Pacino đảm nhận. Không xuất hiện dưới ánh hào quang như Michael Corleone của Bố Già, Al Pacino tái xuất lần này trong hình hài của một cha xứ lạnh lùng, mang theo quyền năng đức tin và nỗi ám ảnh sâu thẳm.

Bộ phim dẫn dắt khán giả qua những nghi thức trừ tà đáng sợ nhất từng được ghi nhận: co giật, máu đổ, vết xước bí ẩn và những giọng nói lạ vang lên giữa đêm. Trailer chính thức đã tiết lộ không ít cảnh tượng khiến người xem sởn gai ốc – từ gương mặt quỷ ám cho đến nghi thức trục vong kéo dài ba ngày không ngủ, gợi nhớ đến những kinh điển như The Exorcist hay The Conjuring.

Không chỉ gây chú ý bởi đề tài “quỷ nhập tràng”, “Quỷ Tha Ma Bắt” còn đánh dấu lần hiếm hoi Al Pacino nhận lời tái xuất trong một phim kinh dị tâm linh, sau gần 60 năm đóng góp cho điện ảnh với những vai diễn bất hủ. Bên cạnh ông là Dan Stevens – nam diễn viên người Anh từng nổi danh qua Downton Abbey, Legion hay Godzilla x Kong, và Abigail Cowen – mỹ nhân trẻ của Netflix, lần đầu “lột xác” với vai diễn vật vã, hoảng loạn giữa ranh giới sống – chết.

Không đơn thuần là phim kinh dị hù doạ, “Quỷ Tha Ma Bắt” đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới giữa đức tin và lý trí, giữa bóng tối trong tâm trí con người và sức mạnh siêu nhiên mà khoa học không thể lý giải. Đây không phải một bộ phim chỉ để xem, mà là để trải nghiệm nỗi sợ một cách sâu sắc – như chính những người trong cuộc từng đối mặt.