Từng tạo dấu ấn với Talk to Me, hai đạo diễn nhà Philippou một lần nữa khiến giới mộ điệu dậy sóng với tác phẩm kinh dị tâm lý “nặng đô” nhất tháng 6. Không chỉ đơn thuần là màn dọa nạt thị giác, Bring Her Back lặng lẽ rút ruột người xem bằng câu hỏi đau đáu: Nếu có thể mang người thân quay lại từ cõi chết, bạn có chấp nhận đánh đổi nhân tính?

Tình yêu hay ám ảnh? Khi mẹ trở thành phản diện của chính con mình

Laura – người phụ nữ từng mất đi cô con gái mù lòa – nhận nuôi hai đứa trẻ, Andy và Piper, như một nỗ lực xây dựng lại mái ấm. Nhưng dần dần, tình thương hóa thành sự cưỡng đoạt. Laura không muốn yêu một đứa trẻ mới – bà muốn cô con gái cũ trở lại, bằng mọi giá.

Kịch bản phim dồn người xem vào trạng thái bất an kéo dài: Căn nhà vùng quê tách biệt, chú mèo kỳ lạ, người mẹ nuôi quá thân thiện, đứa trẻ lầm lì trong góc phòng. Những chi tiết tưởng chừng vụn vặt dần xâu chuỗi lại, mở ra sự thật rùng rợn: Nỗi đau không được chữa lành là thứ dễ dàng mời gọi ma quỷ nhất.

Không khí u tối, nhịp phim đậm chất A24: Càng chậm càng ám ảnh

Khác với dòng phim jumpscare thị trường, Bring Her Back thấm chậm như một vết thương sâu. Từng cú lia máy đều có chủ ý, từ căn bếp vàng ấm sang hành lang lạnh lẽo, từ tiếng ru con êm đềm đến tiếng gào khóc xuyên bóng tối. Theo IndieWire, phim là “hơi thở dài của một người mẹ không thể chấp nhận sự thật”.

Không gian, âm thanh và góc máy dần thu hẹp như chính tâm trí nhân vật bị nuốt chửng bởi ảo giác và ký ức. Thay vì giải thích quá nhiều, phim để cảm xúc dẫn đường – để người xem tự thấy mình cũng đang đi lạc trong căn nhà ấy, giữa yêu thương và quỷ dữ không còn ranh giới rõ ràng.

Dù là phim Mỹ, Mượn Hồn Đoạt Xác lại vang vọng nhiều tương đồng với tín ngưỡng Á Đông: gọi hồn, cầu cơ, níu giữ linh hồn người đã khuất. Ở đó, nỗi nhớ thương và khao khát tái ngộ dẫn con người bước qua giới hạn, can thiệp vào quy luật sinh – tử.

Phim kết lại bằng một hình ảnh vừa đau đớn vừa thanh thản: Laura ôm lấy xác con, chìm xuống đáy hồ, từ bỏ phép màu, cũng như từ bỏ chính mình. Một lựa chọn muộn màng nhưng là cách duy nhất để khép lại cánh cổng mà bà đã mở ra sai lầm từ đầu.

Hiện tại, Mượn Hồn Đoạt Xác (Bring Her Back) đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Đừng quên mang theo một trái tim đủ vững – vì nỗi sợ trong phim này không nằm ở bóng tối, mà ở tình yêu không chịu rời đi.

THÔNG TIN PHIM: MƯỢN HỒN ĐOẠT XÁC (BRING HER BACK)

- Tên tiếng Việt: Mượn Hồn Đoạt Xác

- Tên gốc: Bring Her Back

- Thể loại: Kinh dị, tâm lý, siêu nhiên

- Đạo diễn: Danny Philippou & Michael Philippou (đạo diễn Talk to Me)

- Biên kịch: Danny Philippou

- Hãng sản xuất: A24

- Diễn viên chính: Sally Hawkins; Billy Barratt; Sora Wong; Oliver Hargreaves

- Thời lượng: 104 phút

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh – phụ đề tiếng Việt

- Phân loại: C18 – Không dành cho khán giả dưới 18 tuổi

- Khởi chiếu tại Việt Nam: 30/05/2025