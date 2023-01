Top những bộ phim gia đình gắn kết tình cảm cả nhà dịp Tết 2023

"Đã bao lâu không xem phim cùng bố mẹ?" Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể trả lời. Việc dành thời gian bên cạnh những người thân yêu, cùng nhau thưởng thức những tác phẩm điện ảnh hay, chất lượng là điều tất cả chúng ta đều mong muốn, song không phải ai cũng có thể thực hiện được.

"Mình ngại xem phim cùng gia đình vì đôi khi phim ảnh sẽ có những cảnh hơi trưởng thành hoặc hành động đánh nhau mà giới trẻ yêu thích. Vì trong mắt ba mẹ mình luôn là "đứa con bé bỏng" nên việc xem cùng ba mẹ những phim như thế khiến mình thấy ngại lắm." - bạn My Nguyễn (TP.HCM) chia sẻ.

Thật vậy, không dễ dàng để có thể dành thời gian xem phim cùng gia đình. Nếu không phải trở ngại về khoảng cách văn hoá của từng thế hệ thì việc khác biệt trong sở thích, thể loại phim cũng là một rào cản lớn. Ba thích phim hành động, mẹ thích phim tình cảm, con thích phim trinh thám… đâu sẽ là câu trả lời thỏa đáng cho mọi thành viên trong gia đình? Đừng lo, hãy cùng Galaxy Play điểm qua những bộ phim xứng đáng với danh hiệu "phim dành cho mọi gia đình" trong mùa Tết 2023 này nhé.

Tấm Vé Đến Thiên Đường (Ticket To Paradise)

Bộ phim hài hước với màn kết hợp đầy thú vị giữa Julia Roberts và George Clooney sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình. Tuy kịch bản phim được giới chuyên môn đánh giá khá đơn giản nhưng chính sự gần gũi, dễ ngấm và đỉnh cao diễn xuất của cặp đôi diễn viên gạo cội đã giúp Tấm Vé Đến Thiên Đường nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Ngoài ra, những thước phim đẹp như mơ của hòn đảo thiên đường Bali cũng là điểm nhấn, mang đến nguồn cảm hứng dịch chuyển cho các tín đồ "mê đi".

Cuộc Sống Giản Đơn (A Simple Life)

Nếu mong muốn mang đến cho gia đình những giây phút lắng đọng, cùng nhau chiêm nghiệm lại những bài học giá trị về cuộc sống thì đừng chần chừ và chọn lựa Cuộc Sống Giản Đơn. Qua lối diễn xuất rất thật, rất đời của Lưu Đức Hoa và Diệp Đức Nhàn, những thanh âm của cảm xúc chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của người xem. Bạn sẽ được cảm nghiệm niềm vui, nỗi buồn, sự hạnh phúc, nỗi cô đơn chỉ trong một bộ phim, để rồi cuối cùng nhận về cho mình một triết lý sống tốt đẹp: tình người và sự cho đi là vĩnh cửu.

Bố Già

Nếu bạn chưa cùng gia đình xem phim vì những khoảng cách mang tên "thế hệ" thì đừng lo, Bố Già sẵn sàng đồng cảm với bạn. Một trong những tác phẩm điện ảnh chỉn chu của Việt Nam năm 2022, Bố Già mang đến một thông điệp tuy không mới nhưng vẫn có thể lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả: Con cái có thời gian nhưng cha mẹ thì không. Bộ phim cũng đánh dấu một trong những bước chuyển mình trong diễn xuất của Trấn Thành. Từ diễn viên đậm chất hài, Trấn Thành thử sức và bước đầu ghi dấu tên tuổi của mình với thể loại tâm lý. Sự phối hợp hài hoà giữa dàn diễn viên được đầu tư chỉn chu, hình ảnh phim mang đậm màu sắc Việt Nam cùng ca khúc nhạc phim từ Phạm Hồng Phước, Phan Mạnh Quỳnh đã mang đến cho khán giả Việt một bộ phim ý nghĩa, chất lượng.

Em Và Trịnh

Danh sách phim để xem cùng gia đình sẽ thật thiếu nếu bỏ qua Em Và Trịnh - một trong những tác phẩm chỉn chu và thành công hàng đầu của điện ảnh Việt Nam năm 2022. Không đi theo lối mòn sử dụng những tên tuổi nổi trội, dàn diễn viên Em Và Trịnh mang đến một làn gió hoàn toàn mới. Những cái tên như Avin Lu và Trần Lực (vai Trịnh Công Sơn), Hoàng Hà (vai Dao Ánh), Bùi Lan Hương (vai Khánh Ly), Lan Thy (vai Diễm) tuy vẫn còn khá "lạ" với công chúng Việt nhưng qua Em Và Trịnh, tất cả đã thành công trong việc mang đến những thước phim đẹp, chân thực và gần gũi nhất về cuộc đời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Em Và Trịnh đã xuất sắc đạt doanh thu 100 tỷ (theo công bố từ nhà phát hành) và nghiễm nhiên trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất năm 2022. Tại Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 9, hai diễn viên trẻ của Em và Trịnh là Hoàng Hà, Samuel An xuất sắc lần lượt đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (do hội đồng nghệ thuật bình chọn) và Gương mặt triển vọng. Nhạc sĩ Đức Trí - Giám đốc âm nhạc của bộ phim cũng nhận giải Sáng tạo xuất sắc.

Nếu gia đình bạn có ai yêu mến Trịnh Công Sơn, hay chỉ đơn giản mong muốn thưởng lãm lại kiệt tác điện ảnh này, hãy chọn Galaxy Play và xem ngay nhé!

