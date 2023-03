Nghẹn ngào với 7 câu thoại trong bộ phim hay bậc nhất sự nghiệp của Son Ye Jin

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Son Ye Jin đã có vô số những tác phẩm để đời. Thế nhưng nếu phải chỉ ra đâu là bộ phim ý nghĩa nhất mà cô từng đóng, tin rằng đáp án của nhiều khán giả sẽ là Và em sẽ đến (Be with you).

Bộ phim kể về gia đình của Jeong Woo Jin (So Ji Sub), Im Soo Ah (Son Ye Jin) và đứa con nhỏ Ji Ho. Vào năm 32 tuổi, Soo Ah bị bệnh rồi qua đời. Trước khi mất, cô nói với cậu con trai rằng vào mùa mưa, mình sẽ trở lại từ Vùng Mây - nơi giao thoa giữa thế gian và thiên đàng.

Cậu bé Ji Ho ngây thơ tin vào lời nói của mẹ. Còn Woo Jin, dĩ nhiên anh cho rằng Soo Ah chỉ đang cố khiến cho con trai trở nên bớt đau buồn. Thế nhưng cuối cùng, phép màu đã thực sự xảy ra và đưa Soo Ah quay về với bố con anh.



Bộ phim đầy cảm động về nỗi lòng người mẹ, người vợ

Soo Ah muốn Woo Jin phải yêu con gấp đôi để cậu bé không bị thiệt thòi - nguồn: AsianCrush

Thực tế, đây là Soo Ah của năm 25 tuổi xuyên không đến tương lai sau một vụ tai nạn trong lúc cô đang cố đuổi theo Woo Jin. Khi đọc được quyển nhật ký của chính mình ở 8 năm sau, Soo Ah biết được sau khi mùa mưa kết thúc, cô sẽ một lần nữa phải rời xa gia đình mình yêu thương nhất trên đời. Bởi thế, Soo Ah đã dặn chồng phải thương con thêm cả phần của cô nữa.

Lời dặn dò của Soo Ah với Woo Jin khi cô biết mình không còn nhiều thời gian để ở bên hai cha con - nguồn: AsianCrush

Là một người mẹ, Soo Ah biết một đứa trẻ như Ji Ho sẽ thiệt thòi đến nhường nào. Cô cũng hiểu Woo Jin sẽ vô cùng đau khổ khi phải thêm một lần nữa rời xa mình. Vì thế, Soo Ah mới bảo Woo Jin hãy ở bên con thật lâu và cô sẽ mãi chờ đợi anh ở Vùng Mây. Đó là cách mà cô giúp chồng mình vượt qua những tháng ngày cô đơn trong tương lai.

Soo Ah muốn con trai biết tự lập và có trách nhiệm với người khác - nguồn: AsianCrush

Trong gia đình, vai trò của người mẹ vô cùng lớn. Vắng người mẹ, gánh nặng đè lên vai người cha sẽ càng nặng nề hơn bao giờ hết. Và với một người mang bệnh như Woo Jin, sự vất vả sẽ càng nhân lên gấp bội.

Do đó, Soo Ah muốn bé Ji Ho phải thật ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại, cô dạy con cách tự chăm sóc bản thân. Còn về giao kèo Ji Ho phải bảo vệ ba, đó có lẽ là cách để rèn cho cậu bé trở thành một người tự lập và có trách nhiệm với người khác.

Soo Ah nói với Ji Ho rằng nếu không có cậu bé, dù cô có sống đến 100 tuổi cũng không thể hạnh phúc - nguồn: AsianCrush

Trước lúc chia ly, cả Ji Ho lẫn Soo Ah đều khóc rất nhiều. Qua lời nói của họ hàng, cậu bé Ji Ho vẫn luôn cảm thấy mình là người có lỗi. Trong tâm trí của Ji Ho, bản thân chính là nguyên nhân khiến mẹ qua đời. Cậu nghĩ nếu mình chẳng tồn tại trên đời, mẹ và ba có thể sống hạnh phúc với nhau thật dài lâu.

Nếu cứ giữ mãi suy nghĩ ấy, cậu bé Ji Ho sẽ lớn lên trong đau khổ. Vì vậy, Soo Ah nói cho cậu biết một sự thật rằng cô thà sống bên hai cha con trong thời gian ngắn ngủi, còn hơn sống đến 100 tuổi mà không có cậu ở bên.

Mẹ luôn là sự tồn tại đặc biệt trong lòng của bất cứ người con nào - nguồn: AsianCrush

Nhiều năm về sau, Ji Ho lớn lên dưới sự chăm sóc tận tình của cha. Thế nhưng trong tâm trí của cả anh lẫn Woo Jin, Soo Ah vẫn luôn là một phần quan trọng. Và dĩ nhiên, họ sẽ không bao giờ ngưng nghĩ về cô cho đến cuối đời.

Bản tình cả buồn về tình yêu

Soo Ah và Woo Jin, họ là những con người cháy hết mình vì tình yêu. Dù đã cảm mến đối phương từ lâu nhưng trước khi chính thức về chung một nhà, hai người đã có nhiều lần bên nhau rồi lại chia xa.

Dẫu vậy, khoảng cách thời gian - không gian chẳng thể làm tình yêu trong họ phai nhòa. Mặc cảm vì bệnh tật, Woo Jin đã nói lời chia tay với Soo Ah. Thế nhưng nỗi nhớ về cô khiến anh không thể trở lại cuộc sống bình thường. Chính vì thế mà anh đã bất chấp nguy hiểm để một mình lên thành phố tìm cô.

Dù đang bị bệnh nhưng Woo Jin vẫn bất chấp tất cả để đi tìm cô - nguồn: AsianCrush

Woo Jin có thể hy sinh mọi thứ vì Soo Ah và cô cũng thế. Soo Ah biết trước tương lai và cô đã có cơ hội để thay đổi mọi chuyện. Ai lại không muốn mình được sống khỏe mạnh, lâu dài? Thế nhưng, Soo Ah chấp nhận việc bản thân chỉ sống đến năm 32 tuổi để được ở bên cha con Woo Jin.

Soo Ah sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên những người mình yêu thương - nguồn: AsianCrush

Và em sẽ đến là một khúc nhạc buồn nhưng tuyệt đẹp về tình cảm lứa đôi, tình cảm gia đình. Trong phim, Woo Jin và Ji Ho có cơ hội gặp lại Soo Ah một lần nữa khi mùa mưa tới. Nhưng ở ngoài đời, chẳng có phép màu nào như thế cả. Vì vậy khi còn có thể, hãy biết trân trọng và nói lời yêu thương với những người thân của mình, bạn nhé.