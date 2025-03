Phim Hàn "vượt mức 18+" được chờ đợi nhất hiện tại: Nữ chính hành nghề viết truyện người lớn

Ngày 11/3, trailer chính thức của phim điện ảnh Nghề Siêu Khó Nói (tên tiếng Anh: Forbidden Fairytale) đã chính thức lên sóng. Xoay quanh anh chàng viên chức Jung-seok (Choi Si-won thủ vai) và cô đồng nghiệp Dan-bi (Park Ji-hyun thủ vai), bộ phim mở ra những tình huống dở khóc dở cười khi hai người làm việc tại Đội Bảo vệ Thanh thiếu niên lại bị cuốn vào vòng xoáy của việc sáng tác "truyện người lớn". Dù chọn một đề tài "khó nói", nhưng bộ phim của đạo diễn Lee Jong-suk lại không hề gây ngượng ngùng mà ngược lại, hứa hẹn khiến người xem cười nghiêng ngả bởi hoàn cảnh éo le của cặp đôi chính.

Trailer phim Nghề Siêu Khó Nói

Trailer Nghề Siêu Khó Nói mở màn với quyết tâm trở thành một tác giả truyện cổ tích thành công của Dan-bi, tuy nhiên, đời không như là mơ khi cô phải làm việc tại nơi kiểm duyệt nội dung khiêu dâm bất hợp pháp và tiếp xúc với những hình ảnh 18+ gây "đỏ mặt" hàng ngày. Ước mơ của Dan-bi tiếp tục bị "hạ gục" thêm một lần nữa khi cô nàng hậu đậu gây tai nạn cho CEO Hwang - ông trùm trong ngành "văn học người lớn" và phải đền bù tới 100 nghìn đô. Không thể kiếm được số tiền khổng lồ, Dan-bi đành đem ngòi bút của mình "bán" cho CEO Hwang, ngày ngày sáng tác những câu chuyện "nóng bỏng" để trả nợ.

Tiếp sức cho hành trình trả nợ gian nan của Dan-bi còn có Jung-seok - người tiền bối đã làm việc lâu năm tại Đội Bảo vệ Thanh thiếu niên.

Ngày ngày tiếp xúc với các nội dung khiêu dâm độc hại, Jung-seok mắc chứng lãnh cảm và không còn hứng thú với mối quan hệ nam nữ, cho đến khi anh gặp Dan-bi. Những câu chuyện do Dan-bi viết đã thực sự khiến anh rung động trở lại, dù ban đầu, Jung-seok chỉ đơn thuần nhận lời giúp đỡ và "bao che" cho Dan-bi có thể làm công việc ngoài giờ có phần mờ ám này. Không chỉ vậy. Jung-seok cũng dần bị thu hút bởi tính cách tươi sáng, lạc quan của Dan-bi khi đắm chìm vào công việc dù là viết truyện "người lớn" hay truyện cổ tích.

Choi Si-won được biết đến là thành viên có gia tài diễn xuất đồ sộ nhất nhóm Super Junior. Anh từng tham gia loạt phim truyền hình có tỷ suất người xem cao như Cô Nàng Xinh Đẹp (She Was Pretty, 2015), My Fellow Citizens (2019), Cách Mạng Tình Yêu (Love Revolution, 2020)... Bên cạnh vẻ ngoài điển trai, vóc dáng cực chuẩn, mà Choi Si-won còn trở thành gương mặt bảo chứng cho lối diễn xuất hài hước, trào phúng và duyên dáng trên màn ảnh Hàn Quốc.

Diễn viên Park Ji-hyun là một trong những gương mặt nữ tiềm năng của màn ảnh Hàn. Tuy vừa bước chân vào con đường diễn xuất, nhưng cô đã tham gia rất nhiều bộ phim như Cậu Út Nhà Tài Phiệt (Reborn Rich, 2022), Các Tế Bào Của Yumi (Yumi's Cells, 2021) Hidden Face (2024) - phim điện ảnh 19+ cán mốc 1 triệu vé bán ra tại Hàn Quốc. Dù diễn xuất chung cùng "tiền bối" Choi Si-won và Sung Dong-il, nhưng Park Ji-hyun không hề lép vế mà ngược lại, cô thể hiện được nét riêng của mình trong từng phân cảnh của Nghề Siêu Khó Nói.

Nghề Siêu Khó Nói sẽ chính thức phát hành tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 21/3/2025.