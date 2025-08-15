Không chỉ nổi tiếng nhờ lối diễn xuất tự nhiên, Triệu Lộ Tư còn được mệnh danh là "mỹ nhân ngọt ngào" của màn ảnh Hoa ngữ. Trong sự nghiệp, cô đã nhiều lần khiến khán giả "lụi tim" khi xuất hiện với vẻ đẹp rạng rỡ, phong cách cuốn hút trong loạt tác phẩm đình đám. Dưới đây là 4 bộ phim được xem như dấu mốc rực rỡ nhất, ghi đậm dấu ấn về nhan sắc của Triệu Lộ Tư.

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn – Khi công chúa phản diện lên ngôi

Trong Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Triệu Lộ Tư vào vai Trần Tiểu Thiên – một nữ biên kịch tài năng, đầy tâm huyết với kịch bản đề cao nữ quyền. Một biến cố bất ngờ đã khiến cô bị cuốn vào chính câu chuyện mình viết, trở thành Công chúa Đông Lương Quốc quyền cao chức trọng nhưng khét tiếng độc ác. Là tuyến nhân vật phụ chỉ sống sót chưa tới ba tập, Thiên Thiên buộc phải xoay xở đủ cách để "sống sót", từ đó mở ra loạt tình huống dở khóc dở cười.

Vẻ đẹp tinh nghịch, biểu cảm linh hoạt và lối diễn tung hứng hài hước của Triệu Lộ Tư đã giúp bộ phim trở thành một hiện tượng, đồng thời đưa tên tuổi cô vụt sáng.

Tinh Hán Xán Lạn – Nét đẹp trưởng thành giữa bối cảnh chiến loạn

Hướng đến khán giả trẻ, Tinh Hán Xán Lạn ghi điểm với câu chuyện tình ngọt ngào nhưng nhiều trắc trở giữa Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi). Lấy bối cảnh thời chiến, nhân vật Trình Thiếu Thương có tuổi thơ khốn khó, thiếu thốn tình cảm do cha mẹ bận chinh chiến. Từ một cô gái yếu thế, nàng trưởng thành, mạnh mẽ hơn khi bước vào những thử thách của tình yêu và vận mệnh.

Triệu Lộ Tư đã khắc họa Trình Thiếu Thương vừa thông minh, lém lỉnh, vừa có chiều sâu nội tâm, kết hợp cùng tạo hình cổ trang thanh thoát giúp nhan sắc của cô trở thành điểm sáng xuyên suốt bộ phim.

Trường Ca Hành – Nữ phụ "lấn át" cả nữ chính

Dù chỉ là nữ phụ trong Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư vẫn khiến khán giả khó rời mắt khi hóa thân thành Lý Lạc Yên – người chị em họ dịu dàng, nữ tính của Lý Trường Ca (Địch Lệ Nhiệt Ba). Sự đối lập về tạo hình giữa hai nhân vật càng làm Lý Lạc Yên nổi bật với trang phục tươi sáng, lối trang điểm nhẹ nhàng và nét đẹp mong manh.

Khi phim phát sóng, nhiều ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư thậm chí còn "ăn điểm" hơn cả nữ chính nhờ vẻ ngọt ngào và thần thái tươi tắn, khiến mỗi phân cảnh của cô đều trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.

Vụng Trộm Không Thể Giấu – Tình đầu thanh xuân "kẹo ngọt"

Vụng Trộm Không Thể Giấu là câu chuyện tình kéo dài từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Từ ánh mắt bối rối lần đầu gặp gỡ đến khoảnh khắc cả hai thừa nhận tình cảm, Triệu Lộ Tư đã khiến người xem chìm đắm trong cảm giác bồi hồi của mối tình đầu.

Vẻ đẹp trong trẻo, lối diễn chân thật giúp cô khắc họa hoàn hảo hình ảnh cô gái nhỏ mang trái tim đầy mơ mộng, để rồi trưởng thành và tìm thấy hạnh phúc bên người mình yêu.

Có thể nói, từ công chúa ngổ ngáo đến nữ phụ dịu dàng hay nàng thơ thanh xuân, Triệu Lộ Tư đều ghi dấu ấn với nhan sắc "không góc chết". Bốn bộ phim này không chỉ chứng minh khả năng biến hóa của nữ diễn viên, mà còn trở thành minh chứng rõ ràng cho thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của cô trên màn ảnh Hoa ngữ.

Ảnh và gif: Sưu tầm