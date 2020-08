Phim Hàn tháng 8/2020: Đáng chú ý nhất là phim em chồng yêu chị dâu đầy "cẩu huyết"

Một tháng 8 nữa lại đến, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc chào đón những bộ phim mới toanh từ hành động đến tâm lý, hài hước và tình cảm, tạo nên bữa tiệc phim đầy màu sắc. Trong số loạt phim Hàn đổ bộ, chú ý nhất phải kể đến bộ phim đầy drama When I Was Most Beautiful với nội dung xoay quanh tình yêu của em chồng và chị dâu. Ngoài ra, màn trở lại của "đệ nhất mỹ nhân xứ Hàn" Kim Hee Sun cũng nhận được sự chú ý không kém.

When I Was Most Beautiful

Thể loại: Tình cảm, gia đình Đài phát sóng: MBC Dự kiến lên sóng: 19/8/2020

Thoáng nghe tên phim, hẳn là nhiều khán giả sẽ nghĩ đến những drama ngọt ngào, nhẹ nhàng giống như Trời Đẹp Em Sẽ Đến nhưng thực chất When I Was Most Beautiful là một bộ phim có phần kịch bản khá nặng đô với nội dung em chồng yêu chị dâu.

Trong lần tái xuất này, Ji Soo vào vai Seohwan - chàng trai yêu say đắm cô gái Oh Ye Ji nhưng đành ngậm ngùi nhìn Ye Ji trở thành chị dâu của mình. Vốn dĩ Seohwan gặp Ye Ji trước anh trai, tuy nhiên chính vì muốn tạo ấn tượng thật tốt với crush mà anh đã dẫn Ye Ji đến nơi làm việc của gia đình, gián tiếp giúp Ye Ji và anh trai mình có cơ hội gặp gỡ và gần gũi khiến mọi thứ đổ bể.

Ngày mà Ye Ji trở thành chị dâu của Seohwan rồi cũng tới nhưng ít lâu sau đó, anh trai Seohwan đột nhiên biến mất và Seohwan thì vẫn liên tục tìm cách bộc lộ tình cảm dành cho người chị dâu của của anh mình. Đây chắc chắn sẽ là bộ phim đầy rối rắm và đáng nhận được sự chú ý của khán giả trong tháng 8 này.

Teaser phim When I Was Most Beautiful.

Love is Annoying, But I Hate Being Lonely

Thể loại: Tình cảm, Hài hước Đài phát sóng: MBC Dự kiến lên sóng: 11/8/2020

Love is Annoying, But I Hate Being Lonely là bộ phim kể về những người trẻ tuổi sống chung trong một khu nhà. Họ muốn hẹn hò nhưng lại không muốn nghiêm túc trong mối quan hệ. Họ thích được tự do nhưng cũng không muốn cô đơn.

Trong phim, Cha Kang Woo (Ji Hyun Woo) vào vai một người đàn ông độc thân ở độ tuổi 30 và công việc chính của anh ấy là một bác sĩ tâm lý. Kang Woo là một người đàn ông hấp dẫn, thích hẹn hò nhưng lại sợ vướng vào một mối quan hệ mới do những tổn thương từ quá khứ.

Ji Hyun Woo.

Trong khi đó, Lee Na Eun (Kim So Eun) một biên tập viên tự do. Cô ấy hào phóng với những người tốt, nhưng không chịu đựng được sự bất công. Na Eun hy vọng sẽ trở thành một tiểu thuyết gia vào một ngày nào đó. Do hoàn cảnh, Na Eun đã không có bạn trai trong 4 năm. Tuy nhiên khi bắt đầu vào sống ở khu trọ có chàng bác sĩ Kang Woo thì cả hai bất ngờ nảy sinh tình cảm lãng mạn.

Kim So Eun.

Teaser phim Love is Annoying But I Hate Being Lonely

SF8

Thể loại: Khoa học, Viễn tưởng Đài phát sóng: MBC Dự kiến lên sóng: 14/8/2020

SF8 là một series khoa học viễn tưởng, xoay quanh những người mơ ước về một xã hội hoàn hảo thông qua những tiến bộ công nghệ. Có thể thấy rõ trong teaser ngắn trên, bộ phim ngập tràn những hình ảnh về trí thông minh nhân tạo (AI), thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR), robot, chơi game, tưởng tượng, kinh dị, siêu năng lực và thảm họa.

Phim xoay quanh tám câu chuyện, mỗi câu chuyện kéo dài 40 phút, được dựng nên bởi tám đạo diễn thuộc Hiệp hội đạo diễn Hàn Quốc (DGK) bao gồm Kim Eui Deok, Roh Deok, Min Kyu Dong, Ahn Gook Jin, Oh Ki Hwan, Lee Yoon Jung, Jang Cheol Soo và Han Ka Ram.

Teaser phim SF8

Secret Forest 2

Thể loại: Điều tra Đài phát sóng: tvN Dự kiến lên sóng: 15/8/2020

Tiếp nối thành công của phần 1, Secret Forest 2 là dự án đang nhận được sự quan tâm của khán giả trong tháng 8 này. Trong phim Lee Joon Hyuk vào vai công tố viên Seo Dong Jae - nhân vật luôn phải đối mặt với việc lựa chọn giữa danh vọng và lương tâm. Trong khi đó, nữ diễn viên Yoon Se Ah sẽ vào vai nữ chủ tịch mới của nhóm Hajo - Lee Yeon Jae, sau khi chia tay với người chồng quá cố Lee Chang Joon (Yoo Jae Myung).

Ngoài các diễn viên từ phần 1, phần tiếp theo của bộ phim còn có sự góp mặt của những gương mặt mới gồm Jeon Hye Jin trong vai Choi Bit - nữ trưởng phòng tình báo đầu tiên tại Cơ quan cảnh sát quốc gia và Choi Moo Sung trong vai Woo Tae Ha - nhân vật ưu tú của giới thượng lưu tại văn phòng công tố.

Teaser phim Secret Forest 2

Do Do Sol Sol La La Sol

Thể loại: Hài, Lãng mạn Đài phát sóng: KBS2 Dự kiến lên sóng: 26/8/2020

Phim thuộc thể loại hài-lãng mạn, nội dung kể về mối tình lãng mạn giữa nữ nghệ sĩ dương cầm đầy nghị lực Goo Lala (Go Ara) và chàng trai làm nhân viên bán thời gian Sun Woo Joon (Lee Jae Wook).

Lee Jae Wook và Go Ara.

Cuộc sống của La La dường như chạm tới đáy vực sâu sau khi gia đình gặp sự cố bất ngờ. Để vươn lên, Goo La La đã tìm đường đến với học viện piano La La Land trong một ngôi làng nhỏ. Cuối cùng, cô ấy kết thúc cuộc sống buồn khổ khi yêu Sun Woo Joon khó tính và bí ẩn, một chàng trai đang che giấu rất nhiều bí mật.

Teaser phim Do Do Sol Sol La La Sol

Alice

Thể loại: Hình sự, Tình cảm Đài phát sóng: SBS Dự kiến lên sóng: 28/8/2020

Trong phim Joo Won sẽ vào vai anh chàng cảnh sát hình sự Park Jin Kyeom mắc chứng lãnh đạm bẩm sinh. Trong quá trình điều tra làm rõ các vụ án đầy đáng ngờ, Jin Kyeom là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của những nhà du hành thời gian dịch chuyển qua lại giữa hiện tại và tương lai thông qua "Alice". Giữa lúc đang một mình chiến đấu để ngăn chặn những điều tồi tệ xảy ra do "Alice", Park Jin Kyeom sẽ có cuộc hội ngộ định mệnh với cô gái đã qua đời Yoon Tae Yi và mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Joo Won.

Trong khi đó, Kim Hee Sun sẽ hóa thân thành Yoon Tae Yi - nhà vật lý học lập dị đang nắm giữ chìa khóa có thể làm sáng tỏ bí mật của việc du hành thời gian. Sau khi gặp gỡ cảnh sát hình sự Jin Kyeom - người mà cô cho rằng sự tái ngộ của họ chính là định mệnh, cả hai sẽ cùng đồng tâm hiệp lực để giải mã bí mật của việc du hành thời gian. Trong quá trình đó, cô cũng dần khám phá ra các bí mật mà bản thân từng chôn giấu, qua đó giúp tăng thêm sự thú vị và kịch tính cho Alice.

Kim Hee Sun.

Teaser phim

Do You Like Brahms?

Thể loại: Học đường Đài phát sóng: SBS Dự kiến lên sóng: 31/8/2020

Do You Like Brahms? xoay quanh câu chuyện những học sinh trẻ tài năng của trường âm nhạc danh giá trên con đường theo đuổi tình yêu và hạnh phúc, và trên con đường đó, họ sẽ phải đối mặt với khó khăn khi phải đưa ra quyết định giữa mơ mộng và thực tế.

Trong phim Kim Min Jae sẽ đảm nhận vai nam chính Park Joon Young, một nghệ sĩ piano trẻ tuổi vô cùng nổi tiếng, gây chú ý bởi tài năng thiên phú từ khi còn nhỏ. Park Joon Young là người luôn chiến thắng tất cả các giải thưởng liên quan đến piano tại Hàn Quốc lẫn quốc tế. Dù tài năng nhưng con người của Joon Young vô cùng dịu dàng và đặc biệt là anh không hề có nhiều tham vọng.

Trong khi đó, Park Eun Bin đảm nhận vai Chae Song Ah. Cô đầu quân vào một trường âm nhạc cổ điển sau khi tốt nghiệp. Đối mặt với các vấn đề nghề nghiệp, cô đã gặp Kim Min Jae và cuộc sống của cô thay đổi từ đây.