Phim Hàn tháng 7/2020: "Chồng cũ" Song Hye Kyo tái xuất, "mợ ngố" Song Ji Hyo kèn cựa Hwang Jung Eum

Sau nửa năm không tạo được nhiều dấu ấn khi chỉ có một vài bộ phim nổi bật như Crash Landing On You, Itaewon Class, The World of The Married nhận được sự chú ý, làng phim Hàn dường như đang muốn "chơi lớn" khi chuẩn bị cho đổ bộ 8 bộ mới trong tháng 7 này.

Memorials

Thể loại: Lãng mạn, Hài hước Đài phát sóng: KBS2 Dự kiến lên sóng: 1/7/2020

Memorials là bộ phim hài xoay quanh nữ chính Goo Se Ra (Nana) có biệt danh nữ hoàng khiếu nại dân sự. Cô tham gia nộp đơn khiếu nại, đưa ra giải pháp và tìm thấy tình yêu tại nơi làm việc. Trong khi đó Seo Gong Myung (Park Sung Hoon) là một công chức nhà nước cấp 5 luôn theo đuổi chủ nghĩa đề cao nguyên tắc và cũng được mệnh danh là mỹ nam số 1 của uỷ ban Quận. Anh là người cương trực, lạnh lùng độc lập và không dễ tiếp cận.

Se Ra xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ không có gì trong tay nhưng hay khoác lác. Bất kể công việc nào cô cũng từng làm qua và khi vừa hay tin có công việc làm đại biểu uỷ ban nhân dân quận với thời hạn 1 năm và số tiền lương 50 triệu Won, Go Se sẽ lập tức lao vào. Và kể từ khi gặp Se Ra, cuộc sống của Gong Myung thay đổi.

Teaser phim Memorials

Train

Thể loại: Giả tưởng Đài phát sóng: OCN Dự kiến lên sóng: 10/7/2020

Train là bộ phim dựa trên câu chuyện giả tưởng xoay quanh một cuộc hành trình của một chàng trai quyết tìm ra sự thật đằng sau cái chết của người mình yêu thương nhất do kẻ giết người hàng loạt gây ra.

Yoon Shi Yoon tái xuất trong dự án phim Train.

Trong phim, nam diễn viên Yoon Shi Yoon vào vai thám tử Seo Do Won, một người không bao giờ sợ hãi trước tội ác. Đặc biệt, Yoon Shi Yoon đảm nhận 2 vai trong bộ phim: một nhân vật phải qua lại giữa hai vũ trụ song song với nguyện vọng trả giá cho những lỗi lầm của cha mình, một nhân vật phải sống cuộc đời bấp bênh vì những lỗi lầm đó. Còn nữ diễn viên Kyung Soo Jin vào vai Han Seo Kyung, một công tố viên thẳng thắn, không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình.

Trailer phim Train.

Model Detective

Thể loại: Tình cảm, Điều tra Đài phát sóng: jTBC Dự kiến lên sóng: 6/7/2020

Model Detective là một tác phẩm tiềm năng của jTBC bởi tiếp tục qui tụ dàn diễn viên chính không quá đình đám nhưng đều đã được kiểm chứng diễn xuất: "ông bố quốc dân" Son Hyun Joo, Jang Seung Jo - "chồng cũ" Song Hye Kyo trong Encounter, nữ diễn viên quyến rũ Lee Elijah - "tiểu tam" trong The Last Empress, và nam phụ thực lực Oh Jung Se.

Model Detective sẽ tập trung khai thác công cuộc theo đuổi sự thật đôi lúc bất chấp thủ đoạn của các thanh tra cảnh sát nhằm lột tả sự khắc nghiệt của xã hội hiện đại.

Trailer phim Model Detective.

All the Guys Who Loved Me

Thể loại: Lãng mạn, Hài hước Đài phát sóng: KBS2 Dự kiến lên sóng: 6/7/2020

Phim có nội dung xoay quanh Seo Hyun Joo (Hwang Jung Eum), một người phụ nữ từ bỏ tình yêu và hôn nhân sau nhiều lần bị tổn thương. Do ám ảnh về những thất bại trong tình cảm, cô đi đến kết luận rằng tất cả đàn ông đều giống nhau. Đúng lúc này, hai người đàn ông có tính cách đối lập đột nhiên bước vào cuộc đời Hyun Joo và tìm mọi cách để giành lấy trái tim cô.

Hwang Jung Eum tái xuất với All the Guys Who Loved Me.

Did We Love

Thể loại: Giả tưởng Đài phát sóng: jTBC Dự kiến lên sóng: 8/7/2020

"Mợ ngố" của Running Man sẽ có màn tái xuất màn ảnh nhỏ trong năm 2020 với dự án truyền hình Did We Love. Trong phim, Song Ji Hyo vào vai Ae Jung - một bà mẹ đơn thân với sức sống mãnh liệt nhưng đã "ế" gần 14 năm. Bỗng dưng, từ đâu xuất hiện 4 chàng trai vô cùng lịch lãm, từ đó tạo nên cuộc "săn tình" tay 5 vô cùng kịch tính và hài hước.

Bên cạnh nữ chính là Song Ji Hyo, bốn người đàn ông bước vào cuộc đời cô gồm Oh Dae Oh (Son Ho Jun) - một "trai hư" nhưng vô cùng đẹp trai, Ryu Jin (Song Jong Ho) - vừa giàu vừa "ngon" nhưng tính tình kỳ cục, hay Goo Pa Do (Kim Min Joon) gợi cảm nhưng nguy hiểm, và cuối cùng là "cậu em" Oh Yeon Woo (Koo Ja Sung) luôn tỏ ra ve vãn.

Teaser phim Did We Love.

Graceful Friends

Thể loại: Tâm lý Đài phát sóng: jTBC Dự kiến lên sóng: 10/7/2020

Graceful Friends thuộc thể loại tâm lí bí ẩn, kể về một khu dân cư gồm toàn các cặp đôi ở độ tuổi 40. Một ngày nọ, cuộc sống bình yên ở đây bị đảo lộn khi một vụ án mạng xảy ra. Theo như được tiết lộ bộ phim có nhièu điểm tương đồng với bom tấn năm 2018 SKY Castle (Lâu Đài Trên Không).

Tham gia dự án có ngôi sao của The K2 Song Yoon Ah cùng dàn diễn viên gạo cội bao gồm Yoon Joo Sang, Kim Sung Oh, Han Da Gam, Bae Soo Bin, Lee In Hye, Kim Hye Eun và Jung Suk Yong.

Trailer phim Graceful Friends

Flower of Evil

Thể loại: Tình cảm, Kỳ bí Đài phát sóng: tvN Dự kiến lên sóng: 22/7/2020

Flower of Evil với sự góp mặt của Lee Jun Ki và Moon Chae Won là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả nhờ nội dung vô cùng đặc sắc.

Lee Jun Ki và Môn Chae Won sẽ bắt cặp cùng nhau trong Flower of Evil.

Flower of Evil xoay quanh cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc giữa người đàn ông bí ẩn với quá khứ đen tối Baek Hee Sung (Lee Jun Ki) luôn tìm cách che giấu thân phận của mình với người vợ là thám tử điều tra Cha Ji Won (Moon Geun Young). Sự việc dần được hé lộ khi vợ anh, thám tử Cha Ji Won (Moon Chae Won) cảm thấy nghi ngờ và bắt đầu bí mật điều tra về chồng mình.