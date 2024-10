Love in the Big City là bộ phim truyền hình khai thác về đề tài LGBTQIA+ vừa mới lên sóng từ tập 1 đến tập 4 vào tối ngày 21/10. Trước đó, tác phẩm của TVING vấp phải tranh cãi lớn từ dư luận Hàn Quốc bởi các vấn đề liên quan đến đồng tính luyến ái, khiến trailer phải "gỡ vội" trong đêm. Thậm chí, người dân còn xuống đường biểu tình để kêu gọi Love in the Big City ngừng chiếu. Nhằm tránh phản ứng tiêu cực, nhà đài đã dời lịch lên sóng nhưng tuyên bố không hủy dự án. Trong buổi họp báo, nam chính Nam Yoon Su cũng có phát ngôn "tôi không quan tâm" để đáp trả những antifan công kích bộ phim.

Mới đây, một đoạn clip ghi một cảnh quay 19+ của Nam Yoon Su cùng bạn diễn Na Hyun Woo đang làm dậy sóng mạng xã hội vì quá nóng bỏng. Cụ thể, trong tập 4, khi Go Young (Nam Yoon Su thủ vai) hóa giải hiểu lầm với người yêu thứ hai là Young Soo (Na Hyun Woo thủ vai), cả hai đã nhanh chóng trao cho nhau những nụ hôn từ dịu dàng, mùi mẫn đến táo bạo. Những hành động và các âm thanh sau đó khiến người xem "đỏ mặt" khi cả hai dần đi qua giới hạn. Dù đã được cảnh báo đây là phim 19+, nhưng khi những thước phim này lên sóng nó vẫn khiến người xem "sốc nặng" khi khai thác quá trực diện vào vấn đề ham muốn tình dục của cặp đôi đam mỹ khi yêu nhau, nhất là khi ở Hàn Quốc vấn đề tình yêu đồng giới vẫn chưa được cởi mở. Trong các bộ phim cùng đề tài trước đó, hầu hết các đạo diễn cũng đều e dè khi thực hiện những cảnh quay táo bạo tương tự.

Trong khi tại quê nhà, cảnh quay này làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội, thì ở quốc tế, khán giả lại bày tỏ sự thích thú vì thân hình nóng bỏng, gợi cảm và chemistry bùng nổ của bộ đôi mỹ nam.

Một số ý kiến của khán giả quốc tế:

- Cảnh này thật điên rồ, nhưng nó làm tôi thích! - Phim yêu đương đồng giới đã đạt tới trình độ này rồi ư? Chắc sẽ gây tranh cãi nhưng mà góc quay lại rất lãng mạn. - Xem mà rạo rực! Chemistry rất là tuyệt vời luôn. - Tưởng phim này cấm chiếu rồi, không ngờ vẫn có thể lên sóng! Mà chắc sẽ bị mắng tới hết phim, cháy thế này mà. - Hàn Quốc nên cởi mở với những bộ phim như thế này đi. Rõ ràng tình yêu đam mỹ mà chemistry cũng đỉnh cao khác gì mấy bộ ngôn tình đâu. - Nam chính từng có phát ngôn "tôi không quan tâm" đối với những người phản đối bộ phim đúng không nhỉ? Nhưng mà tác phẩm này anh ta làm tốt đó chứ, hết mình vì nghệ thuật đều đáng được hoan nghênh. - Nếu bộ phim này được sản xuất ở một quốc gia khác, nó nhất định sẽ phủ sóng mạnh mẽ vì thông điệp tích cực, cởi mở mà nó mang lại!

Love in the Big City có hai phiên bản điện ảnh và truyền hình - đều được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Park Sang Young. Ở phiên bản chiếu trên nền tảng TVING, cốt truyện xoay quanh hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc của nhà văn Go Young khi phải đối mặt với định kiến xã hội và gia đình về giới tính thực sự của bản thân.