Náo loạn: Baifern lộ rổ bằng chứng hẹn hò “hồng hài nhi” kém 6 tuổi, quyết ăn miếng trả miếng với Nine hậu chia tay?

Sáng 9/5, tờ Line Today đưa tin, Baifern Pimchanok và nam diễn viên kiêm ca sĩ kém 6 tuổi Porsche Sivakorn vừa bất ngờ dính nghi vấn hẹn hò sau khi cùng tham dự buổi họp báo tuyên truyền cho bộ phim mang tên My Dearest Assassin.

Tại sự kiện này, loạt cử chỉ đáng ngờ mà Porsche dành cho Baifern đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của công chúng và trở thành chủ đề nóng gây bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn trực tuyến. Suốt hoạt động quảng bá phim mới, Porsche luôn chăm sóc đàn chị không rời nửa bước, từ chủ động kéo ghế cho Baifern ngồi lúc phỏng vấn cho đến việc anh luôn đưa tay cho nữ diễn viên này vịn vào mỗi khi di chuyển lên xuống bậc thang. Trước ống kính, nam tài tử sinh năm 1998 lộ rõ vẻ lo lắng cho Baifern, lo rằng cô có thể vấp phải chiếc váy dài lộng lẫy và gặp sự cố ngoài ý muốn ngay giữa sự kiện.

Chưa dừng lại ở đó, trên trang cá nhân, 2 ngôi sao còn thi nhau tán dương, khen ngợi đối phương. Khi Baifern hết lời khen ngợi Porsche: “Giỏi lắm” , nam diễn viên này đã không ngần ngại gửi tới đàn chị những mỹ từ “có cánh”: “Chị mới là người giỏi hơn nè”.

Ngoài ra, động thái từ phía người quản lý của Baifern cũng khiến netizen không khỏi xôn xao. Theo đó, trong đoạn clip do quản lý của Baifern đăng lên, cư dân mạng ngỡ ngàng khi nhận ra người này bỗng dành sự ưu ái đặc biệt cho Porsche. Camera của vị quản lý đã thường xuyên hướng sang phía nam diễn viên 1 cách rõ ràng, đến mức bị netizen trêu rằng “quản lý của Baifern nhưng còn tập trung vào Porsche hơn cả Baifern”. Từ đây, công chúng đặt ra nghi vấn Baifern - Porsche đang bí mật hẹn hò và nhận được sự ủng hộ, chúc phúc từ phía quản lý của đàng gái.

Porsche dành cho Baifern ánh mắt đầy ngọt ngào tại sự kiện mới đây, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với đàng gái. Ảnh: X

Porsche chủ động kéo ghế cho Baifern ngồi lúc phỏng vấn. Ảnh: X

Porsche Sivakorn sinh năm 1998, là ca sĩ, rapper kiêm diễn viên khá nổi tiếng tại Thái Lan. Anh hiện là thành viên của nhóm nhạc nam TRINITY. Trước đó, anh cũng từng hoạt động trong 1 số nhóm nhạc khác như Nine by Nine, V.R.P,... Trên mặt trận diễn xuất, Porsche ghi dấu ấn qua 1 số bộ phim như Học Viện Mỹ Nam, Biến Cố Gia Tộc,... Ảnh: X

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Baifern lẫn Porsche đều chưa có động thái phản hồi về nghi vấn hẹn hò đang gây xôn xao khắp cõi mạng.

Thông tin nghi Baifern - Porsche đang bí mật yêu đương đã nhanh chóng gây chú ý lớn âu cũng là bởi trước đó đúng 1 ngày, Nine Naphat bất ngờ xác nhận đang hẹn hò tình mới sau khi chia tay Baifern. Còn nhớ trong buổi phỏng vấn với truyền thông Thái vào chiều 9/5, Nine dõng dạc tuyên bố: “Tôi hiện đang hẹn hò với 1 người ngoài ngành giải trí, tôi muốn mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, cứ từ từ thôi. Tôi muốn giữ gìn mối quan hệ này trong không gian riêng tư, muốn dành sự riêng tư cho cô ấy và cả gia đình cô ấy nữa. Tôi là ‘hoa đã có chủ’ rồi”.

Khi chứng kiến tình huống hiện tại của cặp đôi 1 thời Baifern - Nine, 1 bộ phận khán giả không khỏi liên tưởng tới việc 2 ngôi sao đang hơn thua nhau, “ăn miếng trả miếng” hậu chia tay.

Nine tuyên bố có bạn gái ngoài ngành giải trí cách đây đúng 1 ngày. Ảnh: X

Baifern Pimchanok - Nine Naphat từng hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Friend Zone và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận dậy sóng. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine Naphat bị mẹ ép chia tay Baifern. Còn nhớ, trước Baifern Pimchanok, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với bạn gái ngoài ngành giải trí.

Bà Moo Pimpaka được cho là nguyên nhân khiến Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ. Ảnh: X